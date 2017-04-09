 В Египте ввели режим чрезвычайного положения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Чрезвычайное положение будет действовать три месяца. Такое решение принято в связи с сегодняшними взрывами в коптских церквях.
Напоминаем, в Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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Сразу видно, что в стране есть власть и эта власть думает о безопасности народа и страны.
А в Украине и война и теракты, тысячи людей убиты, границы открыты, ездит, кто хочет из страны оккупанта, а власти плевать на свой народ и власти как будто и не существует.
Ну разве это власть, это какие-то не дегенераты.
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"Чрезвычайное положение", " объявить войну"... Идиоты, мля!
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А может нужно признать, что такой дебильной власти наверное нет ни в одной стране мира.
Хватит уже строить из себя умников, что-то исключительное. Нужно власти вести себя так, как ведут себя власти в других государствах.
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Даю наВодку....
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Им теперь очень просто организовать любой терракт - вышел за ворота и делай, что хочешь!
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Чи придушили спроби москалів постріляти по Ізраїлю з Синаю?
По-любому це так пуйло "примушує до
мируспівпраці"
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