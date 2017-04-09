 Подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Харькове

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции 9 апреля в 18:20.
По предварительным данным, в этот день два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет, в результате чего 15-летний юноша был травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги.
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