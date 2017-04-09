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Все про:взрыв (3936) дети (3058) Нацполиция (6826) ранение (1560) Харьков (4148)

 Подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Харькове

15-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции 9 апреля в 18:20.

По предварительным данным, в этот день два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет, в результате чего 15-летний юноша был травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери. ФОТОрепортаж
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Бодяга под названием Минские Соглашения всё чаще и чаще будет приносить плоды такого рода.
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"Задержанный в столице Норвегии Осло оказался 17-летним россиянином и он был известен полиции ранее, поскольку высказывал приверженность взглядам боевиков террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщил представитель норвежской полиции, передает Би-би-си." - шерше ля руссо.
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був би цей ідіот твоїм ...вчити дітей потрібно а для наглядності проводити "екскурсії" до лікарень де зараз вистачає "наглядних пособий" завдяки ТРАТАТО...
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да чув як поліціянти полетіли на авто у той бік немов скажені.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Харькове
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