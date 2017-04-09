 С фестиваля в центре столицы украли огромную писанку

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявили организаторы выставки. Они призывают всех, кто имеет какую-либо информацию об украденной писанке, сообщить об этом оргкомитету.
Писанку украли после обеда. На ней изображена собака.
Напомним, на Софийской площади проходит фестиваль писанок. На нем представлено рекордное количество изделий - 585.
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Неужели Янык в Украину вернулся?
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Треба було собаку всередину писанки посадити.
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Наврочив ..((
П.С - там же камер повно , хіба не зафіксували ?
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шо бля ?
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