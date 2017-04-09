 Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился"

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье для LIGA.net.
"Я совсем не уверен, что в глубине души Путин совсем уж расстроился. Полученный удар ему в чем-то даже выгоден, потому что военная угроза со стороны Америки получила наглядное доказательство. И это доказательство теперь можно продавать немногочисленным союзникам и собственному народу", - пишет он.
"Кроме того, общая стратегия России заключается в распространении управляемого хаоса и войны любого вида, поэтому американские ракеты попали в цель не только физически, но и политически", - добавил дипломат.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку. Россия и Иран - главные союзники президента Сирии Башара Асада - осудили удар по авиабазе, тогда как союзники Вашингтона выразили поддержку действиям США.
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По ВПП удары не наносились, следовательно ничего не мешало самолетам взлетать и садиться. Даже в момент удара. Причем здесь это? Сирия заткнулась, а Иран и рашка завопили и сглотнули - цель достигнута. Всех поставили на место. Высокая точность и надежность старых американских ракет подтверждена - 44 цели уничтожены.
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Противник на нашу погибель
Готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах,
Мы прячемся в черные дыры,
У нас есть такие приборы,
Но мы вам про них не расскажем!"
Группа "Манго-манго", песня "Аквалангисты"...
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Это ж записки умалишенных. Нафига только этот бред читать да еще и репостить...
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Извините за исторический каламбурчик.
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Впрочем, он много чего должен бы был понимать, а ведёт себя, как-будто не понимает.
Моё мнение - если за ударом не последует серия дальнейших действий США по отстранению от власти Асада, тогда это цирк, направленный на отбеливание репутации Трампа у себя дома. Мол, я не путинская марионетка, смотрите . . .
А если последует, тогда путяру понемногу начинают ставить на место. Лишь бы последовательно это делали. А то он им дал там побомбить, они ему в Украине не ответят . . . Нам такой размен не в радость будет.
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Базирование:
Надводный корабль, Подводная лодка
Система управления:
Программное управление, Коррекция по рельефу
Боевая часть:
Спецбоеприпас, Осколочно-фугасная
Применение:
Вода-земля, Стратегические
Страна:
США
Дальность:
2500 км.
Год разработки: )))) Ще при Брежнєву нас ними лякали.
1983 г.
Ракетный комплекс "Tomahawk" морского базирования включает крылатые ракеты с надводным или подводным стартом, пусковые установки, систему управления ракетной стрельбой и вспомогательное оборудование.
Крылатая ракета (КР) "Tomahawk" BGM-109 создана в двух основных вариантах: стратегическом (модификации A,C,D) - для стрельбы по наземным объектам и тактическом (модификации B,E ) - для уничтожения надводных кораблей. Их конструктивно-схемное построение и летно-технические характеристики идентичны. Все варианты благодаря модульному принципу построения отличаются друг от друга только головной частью.
Состав
КР выполнена по самолетной схеме (моноплан), имеет корпус цилиндрической формы с оживальным обтекателем головной части, складывающееся и утапливаемое в корпус крыло в центральной части и крестообразный стабилизатор в хвостовой. Корпус изготовлен из прочных алюминиевых сплавов, графитоэпоксидного пластика и радиопрозрачных материалов. Для уменьшения радиолокационной заметности на корпус, крыло и стабилизатор нанесено специальное покрытие.
Боевой частью стратегической ядерной КР "Tomahawk" BGM-109A служит боеголовка W-80 (масса 123кг, длина около 1м, диаметр 0.27м и мощность 200кт). Подрыв производится контактным взрывателем. Радиус зоны разрушения 3км. Высокая точность стрельбы и значительная мощность ядерной боеголовки стратегической КР "Tomahawk" BGM-109A позволяют с высокой эффективностью поражать сильно защищенные малоразмерные цели. По оценке американских специалистов, вероятность уничтожения защищенного объекта, выдерживающего избыточное давление 70 кг/см2, одной КР "Tomahawk" составляет 0.85, а БРПЛ "Poseidon-СЗ" - 0.10.
Стратегическая неядерная КР BGM-109C снаряжена моноблочной (полубронебойной) БЧ, a BGM-109D - кассетной, которая включает до 166 малокалиберных бомб BLU-97B комбинированного действия (масса каждой 1.5кг) в 24 связках.
Система управления и наведения КР "Tomahawk" BGM-109 A/С/D представляет собой комбинацию следующих подсистем (см.схему):инерциальной,корреляционной по контуру рельефа местности TERCOM (Terrain Contour Matching),электронно-оптической корреляционной DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator).
Инерциальная подсистема управления работает на начальном и среднем участках полета ракеты (масса 11кг). Она включает бортовую ЭВМ, инерциальную платформу и барометрический высотомер. Инерциальная платформа состоит из трех гироскопов для измерения угловых отклонений ракеты в системе координат и трех акселерометров, определяющих ускорения этих отклонений. Подсистема обеспечивает определение места КР с точностью 0.8км за 1ч полета.
В систему управления и наведения стратегических КР с обычной боевой частью BGM-109C и D включена электронно-оптическая корреляционная подсистема DSMAC , которая позволяет существенно повысить точность стрельбы (КВО - до 10м). В ней используются цифровые картины предварительно отснятых районов местности по маршруту полета КР .
Для хранения и запуска ракет "Tomahawk" на ПЛА используются штатные торпедные аппараты (ТА) или специальные установки вертикального пуска (УВП) Мк45 (см. схему, фото), а на надводных кораблях-установки контейнерного типа Мк143 (см. схему, фото1, фото2) или УВП Мк41.
Для хранения лодочного варианта ракеты применяется стальная капсула (масса 454кг), заполненная азотом под небольшим давлением (см. фотo1, фото2). Это позволяет сохранять ракету в готовности к применению в течение 30 месяцев. Капсула с ракетой загружается в ТА или УВП как обычная торпеда.
Американские ПЛА имеют по четыре носовых гидравлических ТА, размещенных побортно (по два) под углом 10-12° к диаметральной плоскости корабля и обеспечивающих стрельбу с больших глубин, что значительно снижает демаскирующие факторы. Трубы ТА изготовлены из трех секций: носовой, центральной и кормовой. Загрузка и правильное расположение капсулы с КР в трубах ТА осуществляются с помощью направляющих планок и поддерживающих роликов. Механизм стрельбы связан с приводами открывания и закрывания крышек аппарата. Задняя крышка оборудована водомерно-смотровым окном, позволяющим следить за заполнением (осушением) ТА, манометром, а также кабельным вводом, соединяющим приборы управления КР с пультом управления стрельбой. Гидравлическая система выстреливания КР имеет импульсный воздушный цилиндр высокого давления, гидроусилитель и нагреватель водяной системы. На каждую группу из двух труб ТА одного борта установлен гидроцилиндр. Гидравлическая система действует следующим образом. При подаче воздуха высокого давления из корабельной магистрали в воздушный цилиндр одновременно с перемещением его поршня перемещается сидящий на одном штоке с ним поршень гидроцилиндра. Последний работает на свою группу ТА и подает воду в них через нагнетательную цистерну, соединяющуюся с каждым аппаратом посредством щелевых прорезей. При движении поршня вода из нагнетательной цистерны под давлением поступает сначала в кормовую часть трубы ТА, а затем через отверстия в капсулу, создавая избыточное давление, необходимое для выброса ракеты из ТА. Рычаги привода открывания передних крышек ТА сблокированы таким образом, что одновременно может быть открыта только одна крышка в группе, а следовательно, один аппарат будет свединен с нагнетательной цистерной.
Управление стрельбой, контроль за состоянием КР в ТА и УВП, их проверка, координация запуска и учет расхода ракет осуществляются с помощью системы управления стрельбой (СУС). Ее компоненты на ПЛА размещаются в центральном посту и торпедном отсеке. В центральном посту лодки находятся пульт управления, ЭВМ и блок преобразования данных. Отображение информации и вывод контрольных данных производятся на индикаторной панели пульта управления. На надводных кораблях СУС хранится в контейнере, установленном в помещении корабельного поста управления оружием. В системе используется математическое обеспечение и интерфейсы для ЭВМ, позволяющие выдавать целеуказание и координировать стрельбу КР "Tomahawk" по наземным объектам с одного корабля другим кораблям соединения или группы.
Функционирование ракетного комплекса происходит следующим образом. С получением приказа на применение ракетного оружия командир объявляет тревогу и переводит корабль в повышенную техническую готовность. Начинается предстартовая подготовка ракетного комплекса, на что затрачивается около 20мин. На ПЛА при стрельбе из ТА морская вода подается в трубу аппарата и через отверстия поступает в капсулу с КР. В этот момент в ракете начинает действовать устройство, создающее внутри ее корпуса избыточное давление, примерно равное внешнему, что предохраняет корпус КР от деформации. Лодка выходит на глубину пуска (30-60м) и снижает скорость хода до нескольких узлов. В систему управления и наведения КР вводятся необходимые для стрельбы данные. Затем открывается крышка ТА, срабатывает гидравлическая система выброса КР, и ракета выталкивается из капсулы. Последняя эжектируется из трубы ТА через некоторое время после выхода ракеты. Ракета связана с контейнером фалом длиной 12м, при разрыве которого (через 5с прохождения подводного участка траектории) происходит снятие ступени предохранения и включение стартового РДТТ. По мере прохождения толщи воды давление внутри корпуса КР снижается до нормального (атмосферного), и она выходит из-под воды на поверхность под углом 50°.
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допускаю, что ТТХ "Панциря..." с определенными оговорками МОГУТ (теоретически) сбивать крылатые ракеты (обнаруживают за 28 км, и на критичном расстоянии в 14 км могут типа сбить) НО - для этого должен был быть отдан системе ПВО такой приказ. А никакого приказа "уничтожить томагавки" не последовало, хотя американцы предупредили касабов за 2 часа (чтобы избежать жертв среди "ихтамнетов" - формально они там в Сирии типа союзники - отдельное спс демократу Обаме и тете Макрели). Теперь сам вопрос, собственно - а способен ли вождь грязножопых фекалоидов отдать РЕАЛЬНЫЙ приказ на открытое противостояние военной машине США ? Ответ - нет, не способен. Паралич власти и политической воли.
Т.е. все зависит только от воли Вождя.
Именно замкнутось на "Первом" - на его гомноходовочки, и является тем, что лишает военную машину Эсесесера правильной, тактически взвешенной и СВОЕВРЕМЕННОЙ ответной реакции.
Это родовая болячка, которой изначально была поражена РККА, и в дальнейшем только усугубилась, и была одной из главных причин сокрушительного разгрома Сталинской военной машины в первые годы ВМВ.
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ПРОВОКАЦИЯ!!! ААА! ПРОВОКАЦИЯ!!
Дэбилы, донепровокувалысь что оттяпали Донецк и Крым, тху импотентны.
По шее Вове давным давно надо было дать.
А штаты сами виноваты что допустили этот писец, полмиллиона людей погибло, в мире беспредел начался, когда эта абама абизяна сидела и гадила себе в портки.
Все это можно было решить в 10 раз дешевле после первого использования химоружия, черножопый миротворец хренов.
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2014 года США нанесли авиаудар по
военной базе Исламского государства,
известной как «лагерь Усама бен Ладена».
Два десятка бойцов подразделения
специальных операций США
десантировались у здания на территории
Сирии, где предположительно удерживались
заложники, включая американских
граждан. Однако никаких заключённых в
здании не оказалось и вскоре спецназовцы
оказались втянуты в перестрелку с
боевиками ИГ, которая длилась около трёх
часов. По крайней мере 5 террористов было
убито, а один американский солдат ранен.
Позже стало известно, что заложники были
перемещены из места высадки спецназа за
24 часа до начала операции.
В результате провала этой секретной
миссии на подконтрольной ИГИЛ
территории по очереди были казнены
пятеро американцев и позже двое
британцев.
Все они были жестоко обезглавлены
официальным палачом ИГИЛ, известным
сегодня под прозвищем «Джихадист
Джон ». Казни были записаны на видео, а
затем выложены террористами в Интернет........должны были спровоцировать россию на вторжение.но что то пошло,не так и они были вынужденный убить своих людей в сирии
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МЫ ВАС ВЫЛЕЧИМ,ЧОКНУТЫЕ ДИКТАТОРЫ ЭТО НАШ ПРОФИЛЬ:
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разведку позиций ИГИЛ над территорией
Сирии, в том числе с использованием
беспилотных летательных аппаратов.
Разведка данных велась в целях
подготовки к нанесению авиаударов, при
этом США не запрашивали у правительства
Сирии разрешения на доступ в воздушное
пространство страны.
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поддержку действиям коалиции [25] , а
Австралия, кроме этого, 3 октября 2014
года присоединилась к воздушной операции
против боевиков ИГ[26] . Нанесение
авиаударов одобрил также Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун[27] . В свою
очередь, Россия и Эквадор выступили
против этих действий, поскольку они не
были согласованы с правительством
Башара Асада.....после прочтения почему то сбитый боинг вспоминается.
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Ему не расстраиваться надо, а молиться
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Х@йлу что нужно было - сбить х@йлостадо в кучу с плакатами "Трамп-чмо" и поддерживать их в тонусе речёвками "Мы огого, Красная армия фсех сильней, савецкий цирк циркее всехъ цирков!", под мерное блеяние х@йлопланктона "дада, точно-точно, мы такие"...
Но теперь основному слою ватофауны становится понятно, что продолжение этой риторики вполне себе может завести их тупые "буйны-головы" под такие же томагавки, али ещё под чёнить посерьёзнее...
При чём - прилететь может от куда и от кого угодно...
Не думаю, что х@йло расчитывал так прилюдно обосраться, скорее это "экспромт", который писькову ещё предстоить, "превратить" в глазах соц-планктона 3/14дерации в "достижение" х@йлоплешивыша...
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Приедет гос.секретарь и начнет как обычно уговаривать больше так не делать, а они будут торговаться что за больше не делать они хотят получить взамен.
Поэтому когда Трамп поступил по другому они были шокированы и не знают что делать дальше.
А подтверждение агрессивности США для народонаселения они и без США могут сколько угодно сочинить.
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Ага, скоро этот народ не только плевать, но и блевать будет на лик своего "вождя"
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