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 Политика Украины
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Все про:ВР (22345) Кабмин (10104) Матвиенко Анатолий (158) отчет (248) Гройсман (2762) Блок Петра Порошенко (1529)

 "На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - нардеп БПП Матвиенко

В плане работы Верховной Рады на следующую пленарную неделю отчет правительства не предусмотрен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Никакого отчета не будет… По крайней мере, в проекте работы на неделю. Разве что можно рассматривать как определенную форму отчета день правительства в пятницу. На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - сказал он.

Народный депутат подчеркнул, что такой отчет не является обязательным. При этом он добавил, что пока не получил письменный отчет Кабинета Министров, который правительство подготовило.

"Очевидно, было бы корректно отчитаться Гройсману и направить такой отчет. Как он будет сопровождаться - в виде его комментариев в парламенте или нет, но это уже будет после пасхальных праздников", - заявил Матвиенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман назвал приоритеты правительства: земельная, пенсионная, образовательная реформы, приватизация госимущества

Напомним, 14 апреля исполняется год с момента назначения Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.
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Тю, а про що мают звітувати, про те що нічого не роблят !!!))))
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Ого не роблят,судя по их декларациям и количеству умерших граждан Украины ещё как роблят - воруют и занимаются геноцидом на всю катушку !!!
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шо хотим, о и делаем, а вы повоняете, и заткнётесь

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матвієнко , а на погоджувальній раді ви що вирішуєте ??
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Какой отчёт ,о количестве награбленного или числе утилизированных Украинцев ???
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та там все зубами держатся за кресла, это у многих последняя ходка
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Михайло Стрижка з Ромою Патріком та ще 33.
3 год ·

7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
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в голове не укладывается... это просто уму непостижимо. их стрелять там надо без суда и следствия. вывел во дворик и в затылок как последнюю собаку.
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вот он в первую очередь и пойдет в замес. авакову такие нужны для размена. сам понимаешь нормальный мент в случае чего откажется выполнять преступные приказы, но не этот. набрал сепаров и рад, думает, - эти до последнего пойдут. он заблуждается. аваков доиграется,что его никакие заслуги не спасут и политическое влияние. просто, если начать с Сашка Билого и последующим убийствам вырисовывается картина маслом - сам предатель.
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нормальный мент....

Свіжий анекдот ?
А по факту - так і є .. Аваков оточив себе сєпарами , оскільки вони - для нього найкращій контингент .
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ну я образно. на тех кто пойдет против Народа и на тех кто откажется это делать. ясно, что ненормальные они все. но есть условие для всех - если я уголовник, то что не имею права любить свою Украину? это же система и она всех засасывает и ей сопротивляться не имеет смысла в одиночку, раздавит. это надо понимать в первую очередь. и если народ встал и сказал - нет так не должно быть, значит это борьба с этой системой. и нельзя стоять на пути его, надо отойти. просто очень тяжело понять именно когда Народ это делает.
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Не правда. Отчёт уже готов . Там два слова : усе просрали.
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ни на эту, ни на последующие после "отпуска"... не до отчетов... столько работы, столько работы...
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и шо самый риночный базарний премьер пересидит (на должности)) папа?!
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Кому нужен отчет, Барыга и его гоп компания как грабили Украину, так и грабят. И будет отчет или нет на грабежа это не отразится.
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...Украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное. Каждый получит по той будке, которую заслуживает"На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - нардеп БПП Матвиенко - Цензор.НЕТ 4307
Украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное. Каждый получит по той будке, которую заслуживаетЯ воспитывался в духе коммунистических идеалов. И был свидетелем, и отчасти участником поражения прогрессивного социализма в схватке с загнивающим капитализмом. Теперь я сам - предприниматель, и в светлое совковое прошлое возвращаться не хочу...Но! - рыночная капиталистическая модель экономики вовсе не подразумевает легализацию воровства социалистической собственности и дерибан денег налогоплательщиков. Нам как-то случайно, незаметно привили мысль, что любой богатый человек - уважаем, потому что богатство означает успешность, рыночность, капитализм... Богатым в карман не заглядывают; это считается дурным тоном. Ну, украл человек фабрику Карла Маркса или Алчевский металлургический комбинат - значит молодец, нечего было хлебальником щёлкать в лихие девяностые...Ни один наш олигарх не сделал в своей жизни ничего необычного. Не изобрёл радио Маркони, не выдумал лампочку Эдисона, не стал дедушкой украинской авиации, не создал новую экономическую модель... Даже Фейсбук никто из них не додумался сделать. Зато накрали безмерно, пользуясь близостью к власти, и несовершенством законодательства переходного периода.Даже сейчас, с нашей сегодняшней продажной прокуратурой и нечестными судами за такие фокусы девяностых - начала двухтысячных можно схлопотать немалый срок. С конфискацией.Будка ваша краденая, Пётр Алексеевич. Ваши предки не строили "Ленинскую Кузню", фабрику имени Карла Маркса, сотни сахарных заводов... Краденое оно всё. Краденое!..Читайте также: Семен Семенченко про Порошенка: Для мене особисто тепер ви - очманілий від страху і жадібності олігархВпрочем, удивительно не это. Нас приучили к высокопоставленному воровству. И не удивительно даже то, что это воровство избирают. Странно, что у некоторых людей вообще совести нет.В будущем, и весьма недалёком, украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное, или доплатить в бюджет звонкой монетой за "самую честную в мире приватизацию". Без возвращения к принципам честности, справедливости ничего у нас не получится. Каждый получит по той будке, которую заслуживает.Юрий Касьянов
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так и будет и будут еще суды. громкие процессы и порошенко скорее всего фигурант такового громкого дела.
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Неужели будкостроителям не хочется, чтобы их правительство с самой высокой трибуны страны не порадовало общество о своих пэрэмогах? Странно. Неужели зрадофилы и шатуны правы и Продавцу труселей и его шобле хвастаться особо нечем?
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гроисман поническом нокауте, бояться проверяться как сделал Яценюк
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - нардеп БПП Матвиенко
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