 "На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - нардеп БПП Матвиенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Никакого отчета не будет… По крайней мере, в проекте работы на неделю. Разве что можно рассматривать как определенную форму отчета день правительства в пятницу. На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - сказал он.
Народный депутат подчеркнул, что такой отчет не является обязательным. При этом он добавил, что пока не получил письменный отчет Кабинета Министров, который правительство подготовило.
"Очевидно, было бы корректно отчитаться Гройсману и направить такой отчет. Как он будет сопровождаться - в виде его комментариев в парламенте или нет, но это уже будет после пасхальных праздников", - заявил Матвиенко.
Напомним, 14 апреля исполняется год с момента назначения Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.
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3 год ·
7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
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Свіжий анекдот ?
А по факту - так і є .. Аваков оточив себе сєпарами , оскільки вони - для нього найкращій контингент .
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риночныйбазарний премьер пересидит (на должности)) папа?!
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Украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное. Каждый получит по той будке, которую заслуживаетЯ воспитывался в духе коммунистических идеалов. И был свидетелем, и отчасти участником поражения прогрессивного социализма в схватке с загнивающим капитализмом. Теперь я сам - предприниматель, и в светлое совковое прошлое возвращаться не хочу...Но! - рыночная капиталистическая модель экономики вовсе не подразумевает легализацию воровства социалистической собственности и дерибан денег налогоплательщиков. Нам как-то случайно, незаметно привили мысль, что любой богатый человек - уважаем, потому что богатство означает успешность, рыночность, капитализм... Богатым в карман не заглядывают; это считается дурным тоном. Ну, украл человек фабрику Карла Маркса или Алчевский металлургический комбинат - значит молодец, нечего было хлебальником щёлкать в лихие девяностые...Ни один наш олигарх не сделал в своей жизни ничего необычного. Не изобрёл радио Маркони, не выдумал лампочку Эдисона, не стал дедушкой украинской авиации, не создал новую экономическую модель... Даже Фейсбук никто из них не додумался сделать. Зато накрали безмерно, пользуясь близостью к власти, и несовершенством законодательства переходного периода.Даже сейчас, с нашей сегодняшней продажной прокуратурой и нечестными судами за такие фокусы девяностых - начала двухтысячных можно схлопотать немалый срок. С конфискацией.Будка ваша краденая, Пётр Алексеевич. Ваши предки не строили "Ленинскую Кузню", фабрику имени Карла Маркса, сотни сахарных заводов... Краденое оно всё. Краденое!..Читайте также: Семен Семенченко про Порошенка: Для мене особисто тепер ви - очманілий від страху і жадібності олігархВпрочем, удивительно не это. Нас приучили к высокопоставленному воровству. И не удивительно даже то, что это воровство избирают. Странно, что у некоторых людей вообще совести нет.В будущем, и весьма недалёком, украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное, или доплатить в бюджет звонкой монетой за "самую честную в мире приватизацию". Без возвращения к принципам честности, справедливости ничего у нас не получится. Каждый получит по той будке, которую заслуживает.Юрий Касьянов
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