 Первая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - Супрун

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Это - препараты на 60 млн грн, 15% всего объема лекарств для онкобольных детей. И эта поставка первая из целой цепочки - такие препараты и в дальнейшем будут прибывать в Украину. Большинство из них привезут уже в течение лета.
Опыт международных закупок предыдущих лет ярко показывает, что это самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении. Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей. И главное - благодаря проведению закупок на международных рынках украинцы получают качественные лекарства по честной цене", - написала Супрун.
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"Медреформа вернет достоинство врачам и пациентам", - Супрун(50)
"Я бы очень хотел, чтобы у меня была поддержка украинского парламента", - Гройсман о возможном назначении Супрун министром здравоохранения(78)
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После реформы первичного звена медицины семейный врач сможет зарабатывать 120-150 тысяч в год, - Супрун(204)
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З.І.: пиши нормальною мовою, бо вашу собачу я не розумію
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З.І.: а до медицини я дійсно не маю ніякого відношення, лише такий собі судовий експерт (в минулому)
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дуже дивне питання, дебільне якес....-----
Сегодня, если врач говорит, что вам нужно удалять почку, вы не знаете: действительно ли у вас всё так плохо, или врачу нужно расплатиться за ипотеку.
Пока мы живём в денежной системе, общество будет всё более фашистским.--- Когда вы научитесь забывать о своем ЭГО в пользу обмена идеями - это будет началом настоящего прогресса...
Не забывайте, когда вам встречается человек с огромным самомнением, он просто пытается удержать позицию превосходства.
Пояснение к цитате:
Жак Фреско, "С этим надо кончать!"
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В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее - их ранят собственные ожидания.----
Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. И в этом смысле наше общество можно с легкостью признать сумасшедшим. --- Наука и образование, лишенные социального сознания и заботы о проблемах экологии и человека, не имеют смысла. Жак Фреско.
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Скільки дітей померло за цей час...
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