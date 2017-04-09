EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 За рубежом
  1233  28
Все про:Египет (673) МИД (4014) теракт (2066) терроризм (20110) Климкин (1246)

 "Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил теракты в Египте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Twitter.

"Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН осудил атаку террористов на христианские храмы в Египте

Напомним, 9 апреля в Египте произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А недавно соседям нашим из страны мирового терроризма соболезновал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Положение обязывает. Нужно всем понравиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хай краще закличе Авакова та Грицака до виконання службових обов"язків !!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Киеве прошла акция в поддержку Сирии
Сегодня под посольством Сирии в Киеве под лозунгами «Остановите отправку и финансирование террористов в Сирии!», «Мир сирийскому народу!», «Нет - терроризму!», «Руки прочь от Сирии!» состоялся митинг в поддержку Дамаска
"Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте - Цензор.НЕТ 4806
"Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте - Цензор.НЕТ 4423
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
митинг в поддержку сирийского мясника в Киеве? А газом их не пробовали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это поддержка народу Сирии, а не отдельных руководителей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какую его часть? Там разделение идет на десятки военных групировок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Михаил Лермонтов
Прощай, немытая Россия

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

написано в 1841 году
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро от косоглазых получишь. Учи китайский. Они не любят рабов, которые не понимают их язык.
А ты то хоть знаешь, сколько рифмоплетов было в Римской империи или в Золотой орде, прославлявших доблесть и величие их воинов и вечность их государств? Ты от них ничем не отличаешься. А значит будешь в той же исторической жопе, что и они.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Геологи нашли останки русофоба, жившего 200 миллионов лет назад

"Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте - Цензор.НЕТ 8174
Наука не стоит на месте

Самый древний известный науке русофоб жил в мезозойскую эру (примерно 200 миллионов лет назад). Как стало известно Smixer.ru, такое открытие на днях сделали российские геологи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас идет война - мы говорим АТО.
Зачем?
Надо называть вещи своими именами, если не на официальном уровне, то на бытовом - обязательно.
Тоже самое и здесь. Почему пишут "Исламское государство"?
Какое такое "Исламское государство"? - пишите как есть: хуйловские убийцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я осуждаю бессмысленое убийство, но "стоять плече к плечу" ни с кем не собираюсь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Извините , не в тему . Почему все СМИ молчат о сотнях тысяч грузин , бороздящих ЕС и поглощающих тысячами шт. круасаны , выпивающих сотни литров кофе в Вене и пива в Германии ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Михаил Лермонтов
Атаман

1

Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Сбирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.

Вдоль по Волге широкой
На лодке плывут;
И веслами дружными плещут,
И песни поют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грызунов в Эвропу не пущают , так они решили на Казань идти ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грызунов в Эвропу не пущают , так они решили на Казань идти ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такие "попутчики" в лице этого идиота вряд ли кому то нужны. Это мы стыдливо прикрываясь в т.н. Контактной группе ведем переговоры с террористами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот в Египте Игил взял ответственность за взрывы, а в раше Кремль до сих пор не взял ответственность за взрывы в метро. Не порядок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,конечно,"стоим"...А вообще-чтоб ты съел,чтоб не пиз..л???...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А типа седер Азеры собрались с нами отмечать завтра. Нахер идите!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти