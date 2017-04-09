 "Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Twitter.
"Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - пишет он.
Напомним, 9 апреля в Египте произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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Сегодня под посольством Сирии в Киеве под лозунгами «Остановите отправку и финансирование террористов в Сирии!», «Мир сирийскому народу!», «Нет - терроризму!», «Руки прочь от Сирии!» состоялся митинг в поддержку Дамаска
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http://kriminal.tv/news/zsu_za_hvilinu_znischili_dot_separiv_video.html
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Прощай, немытая Россия
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
написано в 1841 году
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Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
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А ты то хоть знаешь, сколько рифмоплетов было в Римской империи или в Золотой орде, прославлявших доблесть и величие их воинов и вечность их государств? Ты от них ничем не отличаешься. А значит будешь в той же исторической жопе, что и они.
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Наука не стоит на месте
Самый древний известный науке русофоб жил в мезозойскую эру (примерно 200 миллионов лет назад). Как стало известно Smixer.ru, такое открытие на днях сделали российские геологи. →
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Зачем?
Надо называть вещи своими именами, если не на официальном уровне, то на бытовом - обязательно.
Тоже самое и здесь. Почему пишут "Исламское государство"?
Какое такое "Исламское государство"? - пишите как есть: хуйловские убийцы.
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Атаман
1
Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Сбирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.
Вдоль по Волге широкой
На лодке плывут;
И веслами дружными плещут,
И песни поют.
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