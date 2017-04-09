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Все про:взрыв (3936) Египет (673) ООН (2033) теракт (2066) Совбез ООН (526) ИГИЛ (482)

 Совбез ООН осудил атаку террористов на христианские храмы в Египте

Совет Безопасности ООН назвал террористические атаки на христианские храмы в Египте "чудовищными и подлыми" и призвал все страны активно сотрудничать с египетскими властями для привлечения ответственных за эти нападения к правосудию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищные и подлые теракты, произошедшие в Вербное воскресенье 9 апреля 2017 года во время службы в двух церквях в Танте и Александрии в Египте, в результате которых погибли как минимум 41 человек и более 100 пострадали", - говорится в принятом в воскресенье заявлении СБ ООН для прессы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Члены Совета заявили о необходимости "привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма" и "настоятельно призвали все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Египта и всеми другими соответствующими органами по этому вопросу".

"Члены СБ подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", - отмечается в сообщении.

Читайте: В Египте произошел еще один взрыв, на этот раз у собора Святого Марка в Александрии

Совет Безопасности выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительству Египта и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Напоминаем, в Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Александр Тверской - один из самых популярных (и при этом самых молодых) оппозиционных российских блогеров, поддерживающих Украину. Собственно, он занимает на 100% проукраинскую позицию - в отличие, например, от многих российских оппозиционных политиков, которые считают, что вопрос Крыма слишком сложен, чтобы можно было «вот так просто вернуть целый полуостров». Самые трогательные посты Тверского посвящены памяти украинских воинов, погибших в АТО.

..............
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Может кацапский блогер и трогательный,но меня больше трогает война в Украине и ежедневная гибель наших военных и трогает вопрос -когда это закончится? Украинская власть категорически отказывается что-то решать в этом вопросе и мне кажется ее надо уже просить нах и избирать тех кто сможет решить вопрос с бандитами -сепаратистами кардинально.
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ну начинать то на надо с чего-нибудь... хорошо, когда кацапездолы понимают, что за 1/18 забайкалья прийдется отвечать всей роисе!!!
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Зачем ? Выполнять "святой Минск" ценой своей жизни или здоровья ?
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Сильно вумные могут белку кормить самостоятельно
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Вам, дєвочкам, тільки протеїном в рота. Тебе таке годування влаштовує?
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Радий за тебе, але треба з собою щось робити, бо таким і помреш...
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То треба з запою виходити поступово, кацапе. Це ваша національна хвороба.
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На цьому думки кацапа скінчились і йому більше нічим крити...
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Для шоколадных свиней. все кто против Барыги причесляют к кацапам. Это мне известно, как и то, что Барыгу здесь защищают персонажи как вы за 30 сребрянников, торгуя своей совестью.
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Ну я проти пороха-бариги, але до кацапів таких як ти приписують не за те
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Сірожа, то де ти подівся? Я маю час і натхнення познущатись з кацапа, не обламуй мені кайф ))
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В Украине есть армия и контрактная армия,которой более чем достаточно,чтобы навести порядок на Донбассе и восстановить границу Украины.
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То що саме тебе не влаштовує в нашій політиці?
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Я не єврей (кац), я українець Це ж в вас, кацапів, немає вибору смоктати, чи не смоктати))
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Этот Совбез, как радио: трындит себе что-то, его слушают в пол-уха и каждый своё делает..
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ООН - абсолютно бесполезная масонская организация и ничего не решает.,она только соболезнует и озабочивается.
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Как это -совбез осудил? А кацапы разве не были против и не наложили вето на резолюцию? Странно...
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Мне этот совбез напоминает евбаз. Да и по слогу созвучно....
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У нас в Киеве был Евбаз, там где теперь площадь "Победы"!
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Бывает еще и ее разновидность - крайняя. Правда я слабо понимаю, чем крайняя озабоченность отличается от крайней плоти
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Прям , средневековье какое-то .
Так мы дойдём до крестовых походов и чумы , опустошившей пол-Европы ...
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лишь бы инквизиция не вернулась, а то в европах итак толерастность, если всех баб красивых перебьют, то Исаак опять родит Иакова
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Крестовых походов уже не будет ибо Европа погрязла в толерастии, будут полумесячные походы аллахакбаровцев.
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У них воскресенье - когда избраться успели? Не ясен механизм.
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Совбез ООН уже давно превратился в никчёмное собрание. А ведь на это тратятся немалые деньги. Может лучше эти деньги потратить на нужды тех, кто страдает по всей Планете?
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Не было терактов до прихода к власти путина .
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Террористическа организация "Братья мусульмане" существует с 60х годов и была запрещена и Насером, и Садатом , и Мубараком , и ныняшними властями Египта .
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И только фуйло продолжает их поддерживать, а то и вовсе рядиться под их личину
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Какая в задницу озабоченность, террористов, особенно ватных, надо каждый божий день е*ашить томагавками и т.п., а с пойманных живьем шкуру снимать и четвертовать, древние наши предки не дураки были ..., око за око, зуб за зуб.
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Я конечно извеняюсь но если апилировать фактами то копты растреливали и растреливают и раждан египта тобеш паследователей законно избраннога призидента мурси.
Так что я думаю что вы правы втом что ока за ока и зуб за зуб.
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...осудил...хватило же наглости,а? ...(сарказм,для не очень...)
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Было бы странно, если бы приветствовали.А вообще эта полудохлая контора уже ни на что не способна. И события в Украине и в Сирии показали, что цинизм и беспредел вышел на арену мировой политики. Только, очень жаль, что мы оказались в этом печальном ряду. Воистину хочешь мира, готовся к войне.
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Литовский язык иногда очень понимаем для украинцев.
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И что, кацапня Московского патриархата не заявила, что осуждать преждевременно, а нужно разобраться во всех обстоятельствах, как с химатакой в Сирии?
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Все что связано с ООН стало абсолютно бесполезным. Они только осуждают и выражают озабоченность. Надо менять систему, но это особо никого не интересует.. Что делать с таким монстром..
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Вы правы! Это клуб семи васми человек каторые там решают сваи личные интиресы.
Так что распад этога клуба уже свершившийся факт но они пака об этом еше не знают
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Ну почему же. Социалисты, нацисты и арабы, в обоюдном оргазме там без остановки принимают тысячи резолюций и докладов.
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О да о каторых все сами же быстренько забывают по прозбе сильных)))) вам бы это не знать)))
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Этот геморрой на теле человечества переживёт и Хуйло , и его детей , и его внуков .

Не удивлюсь , если через 10 лет терракты в ЕС и в светском Египте буду происходить каждый день .
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Незнаю как с тер актами но акты насилия со стороны власти в египте не прекрашались как дектатор сиси зделал как бы вашем понемани светский пириварот и впалне естественно что и народ будет сапротивляться.
А европе нечего не гразит если они во главе угла начнут ставить интиресы европы а не свадить все к тупой барьбе с исламом и с платками
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Сиси вообще то убрал террориста которого на трон посадил Обама.
Военные Египта прекрасно понимали что останься все как есть, уже сейчас бы шла война.
И в Европе будет война и США снова будут воевать в Франции и Германии.
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Ваши выдумки не интиресны! Факты гаварят савсем другое.
В европе вайны не будет по прастой пречине она не выгодна не тем кто как бы хочет напасть не тем кто как бы хочет зашишаться
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А никто и не говорит о какой то выгодной войне. В Европе будет гражданская война и все начнется с активной самообороны низов а не желания верхов.
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Том низы заподной европы давольны в сваём бальшинстве так что и гражданская не предвидиться)))
Я правда не очень в курсе что там на вастоке но это знаю им выделяют не малые датацыя чтобы они были сыты
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Низы довольны пока их не убивают слишком часто и зомбирование по ТВ идет вовсю.
Но как только удары усилятся, а они усилятся, все и начнется.
А на востоке все по прежнему, слабых сразу загрызут и скажут что так и было
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Том если даже убийств будет два раза больше то серавно все будет нармально патому что власти не нужны праблемы и паэтому все будут обеспечены хлебом зрелишами но еше чем то что пазволяет европе быть самими сабой.
Вазможность раскочать было год назат когда власть упускала сигмент вранья в интернете
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Интересы Европы это наука , культура , свободы , терпимость .

Но есть одно маленькое "но" . Толерантность (т.е. доброта) должна быть только для тех, кто признает европейские ценности . Кто не пропогандирует насилие , нетерпимость , религиозную ненависть и диктат своей религии .
А вообще , я против любой религии , против любой идеалогии ...
Все остальные должны либо вернуться к страны исхода, либо прописаться пожизненно в европейских тюрягах . Кто будет оказывать сопротивление - уничтожать при попытке нападения .
Все , кто приехал в Европу устанавливать в ней свой Халифат должны быть немедленно депортированны туда , откуда приехали .
Если этого не сделать - будут терракты не только каждый день , а каждый час !
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Я жеву в этой саммой европе и знаю что гаворю но мне интиресно о каких вы ценостях европы гаворите?
А кто та унас тут хочет устроить халифат? Как я это за десеть лет не заметил))))
Не несите чёш
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А я езжу по разным странам ЕС и занимался одно время программами для полиции . Я был в Париже в 1993 , и в 2003 , и в 2008 ... и . Я был в Нице , в Брюсселе , в Брюге , в Амстердаме , в Риме , в Венеции , в Вене , в Праге , в Варшаве , в Кракове .
В разные годы и я вижу разницу . Вижу те районы , где явно этническая преступность .
Где в мечетях почти открыто проповедуют джигад против неверных ... И это видят копы , с которыми мне приходилось общаться .
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Если не врать то нету тут этнической преступности я не гаворя о мелкоте.
А вот вы я вижу начитались (прессы) каторые за интирес нагнитают обстановку и это я знаю по чеченцам каторых обевляли исчадием ада))) когда их по мелочи задерживали.
Или единицы техники каторые по сваей глупасти в сирию свалили.
Копы задерживали наших как преступников при прессе а адпускали тих и для каментариев они становились не даступны.
Так что в авсри можно скозать в русском панимани нет ваобше преступности в працентном отнашени
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ООН - это когда все будут собираться и давать кизды мудакам и террористам типа раши. А так это лига сексуальных меньшинств, с правом вето от террористов.
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А не причастны ли к атакам кацапы? Как-то злость пуйлу отвести надо?
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Агрессивность мусульман зашкаливает. За 100 лет (начиная с геноцида армян в Турции) христиан и иудеев в мусульманских странах почти не осталось. Зато десятки миллионов их появилось в Европе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН осудил атаку террористов на христианские храмы в Египте
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