 Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
Тиллерсон рассказал, что на встрече в Москве 11 апреля будет настаивать, чтобы Россия "выполнила обязательства перед международным сообществом, когда согласилась стать гарантом ликвидации химического оружия в Сирии". Кроме того, по его словам, он намерен заявить, что Россия не препятствовала своему сирийскому союзнику в использовании химического оружия.
По его словам, если Сирия в дальнейшем осуществит химические атаки, то это "будет, очевидно, очень вредно для отношений США и России".
Напомним, 7 апреля США десятками крылатых ракет поразили сирийскую авиабазу "Шейрат" в ответ, как заявили в Вашингтоне, на применение смертельного химического оружия против гражданских со стороны правительства президента Башара Асада. Россия и Иран - главные союзники Асада - осудили атаку, тогда как союзники Вашингтона выразили поддержку действиям США.
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Хотя где-то что-то подобное я уже слышал... А да - мороженные трупы в малайзийском Боинге.
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Снова россосея всех наипала...
И, похоже, госдеп начинает это осознавать...
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