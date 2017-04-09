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 Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратится к властям России с призывом выполнить обязательства по ликвидации химического оружия в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Тиллерсон рассказал, что на встрече в Москве 11 апреля будет настаивать, чтобы Россия "выполнила обязательства перед международным сообществом, когда согласилась стать гарантом ликвидации химического оружия в Сирии". Кроме того, по его словам, он намерен заявить, что Россия не препятствовала своему сирийскому союзнику в использовании химического оружия.

По его словам, если Сирия в дальнейшем осуществит химические атаки, то это "будет, очевидно, очень вредно для отношений США и России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки"

Напомним, 7 апреля США десятками крылатых ракет поразили сирийскую авиабазу "Шейрат" в ответ, как заявили в Вашингтоне, на применение смертельного химического оружия против гражданских со стороны правительства президента Башара Асада. Россия и Иран - главные союзники Асада - осудили атаку, тогда как союзники Вашингтона выразили поддержку действиям США.
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Прочел и наступило прозрение:
http://social.eadaily.com/blog/43502405513/SMI:-%C2%ABBelyie-kaski%C2%BB-ubivali-detey-dlya-realistichnyih-kadrov?utm_source=smi2

Хотя где-то что-то подобное я уже слышал... А да - мороженные трупы в малайзийском Боинге.
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Призвать можно не приезжая в маскву. Опять что то мутят.
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В кадр российского репортера РИА Новости Михаила Воскресенского попали советские-российские бинарные контейнеры для химического оружия. Снимки сделаны на авиабазе Шайрат, после нанесенного американцами ракетного удара. Контейнер состоит из двух емкостей, в случае зарина (Р-35): в одну закачивают изоприловый спирт и изопропиламиновый раствор, во вторую - метилфосфонилдифторид. Аналогичные контейнеры можно наблюдать на фотографиях процесса уничтожения химического оружия российскими военными на обьекте по хранению и уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области...
Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии - Цензор.НЕТ 9884
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А шо , алени начали понимать человеческий ? Я худею.....
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так его ж там давно уничтожили, и даже международная организация нобелевскую премию мира получила за это?
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Оказывется - не уничтожили...
Снова россосея всех наипала...
И, похоже, госдеп начинает это осознавать...
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так причем тут раша?это ж международная организация, и еще вроде в 2013, когда рашисты еще не влезли
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии
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