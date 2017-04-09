 На Евровидение в Киев приедет 20 тыс. зарубежных гостей, - Кириленко

Об этом в эфире Украинского радио сообщил вице-премьер - министр Вячеслав Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на песенное состязание уже продано почти 30 тыс. билетов. Больше всего их покупают немцы и британцы.
Напоминаем, полуфиналы и заключительные выступления на этом творческом мероприятии состоятся в Киеве в мае. В финале Евровидения Украина будет выступать под 22 номером.
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Сорри, ну не полюбляю.... бляЮ... блюю.
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прозорливЫй жир знає напевне,що Славута має текти від моря))
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Она споёт и спляшет , а тем , кто к тому времени не проблюётся , она покажет стриптиз .
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22 марта в 15:24 ·
лучше б меня послали на Евровидение от родной России. Я специально бы ради такого случая написал и спел песню "Путин, уходи к хуям собачьим!" и выиграл бы стопроцентно. Дурачки там в кремле засели, что сказать) Теперь будут сосать свой обиженный хуй)
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