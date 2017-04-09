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 Политика Украины, Киевские новости, Шоу-бизнес
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Все про:Евровидение (572) Кириленко (626) туризм (989)

 На Евровидение в Киев приедет 20 тыс. зарубежных гостей, - Кириленко

На мероприятия конкурса "Евровидение" в Киев приедет около 20 тыс. иностранных гостей.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил вице-премьер - министр Вячеслав Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на песенное состязание уже продано почти 30 тыс. билетов. Больше всего их покупают немцы и британцы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тактические учения по вопросам обеспечения безопасности Евровидения прошли в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

Напоминаем, полуфиналы и заключительные выступления на этом творческом мероприятии состоятся в Киеве в мае. В финале Евровидения Украина будет выступать под 22 номером.
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Хоть бы из-за этой инвалидки рузькой не отменили праздник.
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Пусть едут,а вот ты кириленко забирал бы гросю, розетку, рёву-карёву ,сабакова,будкошенко,плокулола,шпикела............. и валили ли бы на хрен из Украины!!!
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Желаю Украине еще раз выиграть Евровидение! Пожелаем удачи! Будем держать кулаки за наших!
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Ну уж нет - опять ведь Киеву конкурс отдадут, а потом опять за счет простых киевлян деньги на конкурс (вместо новых детсадов-больниц) тратить будут.
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А престиж, можно и потерпеть, быть в чем то лучшим в Европе, разве это плохо.
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ОК, я не против. Но почему за этот престиж должны расплачиваться именно киевляне, а не жители Тернополя или Кривого Рога? Я напомню, Кличко выделил 200 млн. грн. на конкурс из городского бюджета.
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Но это резервные деньги, они не должны никак по карману бить киевлян, и часть денег отобьется на приезжих гостей.
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? Как резервные? Но они бы пошли на что то полезное, если бы не конкурс или просто сгнилибы где то в закромах? Как деньги отобьются за счет туристов - на конкурсе выиграют только чиновники, таксисты, проститутки и кафешки.
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.. вообще, интересно, как хоть 1 грн. не "отобьется" кому-то, а именно вернется в Киевский бюджет?
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Я не чиновник, я не знаю как эти деньги приходят и куда они дальше уходят, эти вопросы не ко мне.
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.. я 2 года уламываю власти сделать небольшой ремонт (до 5 000 грн.) во дворе, по 1551 раз 10 уже писал - ответ всегда сводится к тому что "грошей нема" (причем, признают, что ремонт действительно необходим). А вы говорите про какой-то резервный фонд из которого вот так просто взяли 200 млн..
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Сейчас действует соцпрограмма помощи от власти на ремонт, они частично что-то оплачивают, обратись в ощадбанк, они в курсе.
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А я то думаю почему не строят последних 20 лет детсадов - больниц - а вон оно что оказывается - мы аккумулировали ресурсы что бы провести в 17 году Евровидение - вообщем во всем виновата Джамала - а воры что у власти последних лет 20 ни причем - белые овечки - ну блин всякую ересь слышал но не такое - другие страны наоборот на подобных мероприятиях зарабатывают
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Причем тут 20 лет? Тогда само собой воровали. а теперь еще + 200 млн. нашли куда пристроить. Да, другие страны зарабатывают и более того, озвучивают сколько заработают и не скрывают, что проводят мероприятия ради выгоды. И только Украина проводит конкурсы-чемпионаты ради того, что бы иностранцы что-то там о нас подумали..
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Надо узнать сколько будет ваты,чтобы заранее вырыть им ямы а если их будет много можно вырыть одну на всех,но большую !!!
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какая вата? они не поедут. Понимают, что, если гавкнут, то всплывут, где то далеко по течению Днепра. Адекватных россиян никто и пальцем не тронет.
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Адекватные росеяне в природе встречаются реже,чем бегемоты сиамские близнецы с врождённым синдромом дауна !
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Кириленко....Кириленко....Кириленко....Ющенко.... бджолярі рулять

Сорри, ну не полюбляю.... бляЮ... блюю.
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Там же поруч Русанівська протока. Купати ватників поки зовсім не розмокнуть.
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Хіба ж ми для того її копали,шоб всякою гидотою заср@ти?..)
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Копали КАНАЛ. А ПРОТОКА - це рукав Десенки.
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ми не тільки Протоку копалими й Чорне море теж...почекай...ще років з п*ять прогресуючого маразма жиріка і виявиться, що ми й Місяць в небо закинули...
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Не зовсім зрозуміло чому наші предки, копаючи Чорне море, залишили великий півострів. Перекопали би його і вату позбавили би майбутнього тимчасового притулку.
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все просто..Дак там жеж ми Дніпро не в той бік повернули..
прозорливЫй жир знає напевне,що Славута має текти від моря))
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Я зрозумів! Різні там кизяки змивало дощами у верхню частину Дніпра і вони непомітно пливли й акумулювалися у Чорному морі. Чи не тому під водою є кількасотметровий шар сірководню?
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на хер нужен вообще этот праздник обрыдлой попсятины в воюющей стране?
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Заради перемоги Джамали минулого року і опущення кацапії цього року.
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Говорят , на место кандидата от Орды утверждена Маша Захарова .
Она споёт и спляшет , а тем , кто к тому времени не проблюётся , она покажет стриптиз .
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Алексей Лебединский с Alexey Lebedinsky.
22 марта в 15:24 ·
лучше б меня послали на Евровидение от родной России. Я специально бы ради такого случая написал и спел песню "Путин, уходи к хуям собачьим!" и выиграл бы стопроцентно. Дурачки там в кремле засели, что сказать) Теперь будут сосать свой обиженный хуй)
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Нафік це збіговисько тут потрібно, коли йде війна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Евровидение в Киев приедет 20 тыс. зарубежных гостей, - Кириленко
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