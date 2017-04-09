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 Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки"

Из рабочего графика государственного секретаря США Рекса Тиллерсона исчезла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман в Twitter.

"Встреча с президентом России Путиным удалена из московского графика государственного секретаря Тиллерсона", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки".
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Хуйло просто грязь подногтевая для него, как и ты рассеянин.
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ботоксний гавнюк хотів двополярний мір строїть, дєліть зони вліянія, а став не рукопожатним чмирьом, якого скоро ліквідують по образцу кадафі і хусейна
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"Тиллерсон отменил визит в Москву потому что он дурак и задавака", - заявил представитель МИД России и заплакал.©
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Как только произносится слово ТОМАГАВК, у верхушки кацапов начинается энурез (как у собаки ПАВЛОВА)
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США объявили о готовности продолжить удары по Сирии и нацелились на устранение Асада - CNN Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 784 http://newsader.com/34686-ssha-obyavili-o-gotovnosti-prodolzhit/ …Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 1228
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Генерал Мак Мастер, был недавно назначен адвайсером в совбез вместо козла Флинна. Из-за этого Флинна и из-за не менее одиозного Стива Бэнона он сначала отказал Трампу и не пошел в его в кманду. За несколько дней до обнуления сирийской военбазы, из совбеза без объяснения причин выкинули и расистского ушлепла Бэнона - тоже заслуга Мак Мастера.
Все последние шаги и назначения администрации Трампа говорят о том, что он наконец отлично понял, что ни подмять, ни подкупить американских военных и секретные службы, также, как и обойтись без их поддержки ему не удасться ни при каких обстаятельствах, и это очень хорошие новости.
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- Откуда в России терроризм?
Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 7939- А хер его знает.
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а то в нього не та бамняжка, яку покійнику на лоба кладуть для цілування?
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Почему Путин отменил встречу? Тиллерсон летел ставить ультиматум по Сирии и выдвигать обвинения РФ в соучастии и сокрытии преступлений АсадаИз графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 771
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Прокаженное хуйло теперь не рукопожатное, оно трусливо-мерзкое и гадкое, вызывает рвотный рефлекс, поэтому реакция британского премьера и Тиллерсона вполне понятна.
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Веет дымный ветерок
На кремлёвский теремок -
Смерть - кармический урок -
Чует карлик - вышел срок!
За рязанский сахарок,
За кадыровский оброк,
За гэбэшный воронок -
Злой, неумолимый рок!
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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ: ТЕНЬ ГИБЕЛИ: БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ПРОТЕСТА

04.07.2017 | Виталий Портников

Авторы, Россия

Об антикоррупционных митингах в Москве и других городах России будут еще очень долго спорить как участники, так и наблюдатели. Действительно ли можно согласиться с тем, что главной проблемой современного российского общества является коррупция? Почему главными вопросами для россиян не становится участие их страны в войнах на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, почему не беспокоит фактически восторжествовавший авторитаризм и уничтожение свободной прессы. Почему такими же массовыми не были митинги после убийства Бориса Немцова - хотя любому здравомыслящему человеку была очевидной причастность власти к этому преступлению? Почему главным героем антикоррупционных протестов стал не Владимир Путин - вершина всей вертикали и главный виновник российской деградации, а премьер-министр Дмитрий Медведев? И почему фигура Медведева, который еще недавно воспринимался той же российской либеральной «тусовкой» как шанс обновления страны и альтернатива косному Путину, вдруг вызывает такое раздражение?
На каждый из этих вопросов можно было найти тысячу ответов - и их, конечно же, находят. Но на самом деле ответ - в одной емкой фразе, когда-то сказанной тем же Дмитрием Медведевым во время его путешествия в аннексированный Крым - «денег нет, но вы держитесь!». Антикоррупционные протесты в России - прямое следствие окончания социального контракта. Для каждой из категорий протестующих это окончание имеет свои последствия. Тот, кто постарше, лишается возможности двигаться дальше по служебной лестнице, получать больший доход, содержать семью. Молодежь убеждается в отсутствии социальных лифтов и перспектив и - опять-таки - в отсутствии денег у родителей-«терпил». Эти категории населения, которые в условиях наличия денег были бы верным электоратом авторитарных правителях, встречаются на протесте со сторонниками демократического европейского развития страны и утраты Россией имперского статуса. В обычных условиях эта категория россиян находится в очевидном меньшинстве, но сейчас она удачно дополняет собой сообщество недовольных, является теми питательными дрожжами, которые не дадут угаснуть огню бунта. Словом, все складывается классически. И не только в России, в соседней Беларуси тоже. Протесты в этой стране были обусловлены не борьбой с коррупцией, а подписанием президентом Александром Лукашенко декрета о взимании налогов с так называемых «тунеядцев». В Беларуси тоже нет денег, но не своих - российских. Модель существования постсоветской белорусской экономики фактически уничтожена, а никакого другого плана развития страны у анахроничного Лукашенко просто нет. И вот уже социальный белорусский протест начинает обретать зримые политические черты.
Собственно, можно еще раз напомнить, что происходящее - часть общего кризиса на постсоветском пространстве. Кризиса, обусловленного окончательным исчерпыванием советского экономического ресурса. Бывшим советским республикам, которые стали независимыми государствами, но не провели необходимых экономических реформ, было отпущено четверть столетия для ничегонеделанья. А сейчас этот период заканчивается для всех. Собственно, первой страной, которая выпала из общего ряда, была куда быстрее исчерпавшая свои возможности Грузия. Сейчас по пути тяжелых и не всегда последовательных - но направленных на цивилизованное развитие реформ - движется уже не постсоветская, а постмайданная Украина. И вот наступает время России и других.
При этом отличие контрактов, которые заключили власти с населением в каждой из проблемных стран, налицо. В Украине это были как бы два контракта. Один из них - сохранение государственности и суверенитета - был связан с интересами запада и центра страны. Другой - социальный - прежде всего с интересами востока и юга. Президент Виктор Янукович полностью отказался от первого контракта, приостановил процесс европейской интеграции, взял курс на зависимость от Москвы - и его режим был буквально сметен знаменитым восстанием 2013-2014 годов. Второй - социальный - контракт не восстановлен до сих пор. Но граждане, которые живут в его парадигме, не обладают потенциалом к восстанию, всегда отличавшим Киев и западные регионы страны. Именно поэтому при всей кажущейся неустойчивости актуальной украинской власти она куда более устойчива, чем власти «стабильных» России и Беларуси.
Потому что суть отношений их режимов с населением - именно социальный контракт. При этом парадоксальным образом россияне и белорусы начинают интересоваться политикой и понимать, что с их государством что-то не так.
Как будут реагировать авторитарные режимы на такие выступления граждан? Однотипно - репрессиями. Никаких других методов они не знают. Ничего больше, кроме как бросить на недовольных прикормленную гвардию вооруженных до зубов молодчиков, не умеют. Но такие методы могут быть эффективны только тогда, когда есть деньги, когда выполняется социальный контракт. А так мы будем иметь распрямляющуюся спираль. Социальная ситуация будет ухудшаться, протест нарастать, репрессии усиливаться, а с усилением репрессий и ухудшением социального положения будет увеличиваться ненависть населения к властям и готовность идти на все ради их свержения и наказания главарей режима. Созреют все условия для краха режимов по образцу «арабской весны» и (или) гражданской войны. Россия, которая сейчас активно участвует в дестабилизации ситуации в Сирии, может и сама превратиться в огромную Сирию в снегах - но с ядерным оружием. И наличие этого ядерного оружия - пожалуй, единственное, что заставит Запад делать все возможное, чтобы Россия не развалилась или хотя бы развалилась мирно, как это было и в случае с крахом Советского Союза - впрочем, и на этот раз у Запада ничего не получится, внутренние противоречия будут слишком уж велики, а денег на прокорм России ни у кого нет.
Понятно, что ничего подобного не произойдет в Беларуси, где режим Лукашенко просто рухнет, а сама страна станет развиваться в европейском направлении (хотя, если лукашенковский режим рухнет до путинского, Беларусь может быть временно оккупирована Россией, что только увеличит будущую пропасть между двумя этими странами по российско-украинскому примеру). Но и в самой России смешно говорить о повсеместном крахе или повсеместной гражданской войне. Понятно, что события будут развиваться в зависимости от региона. Где-то центральной власти удастся удержать позиции, где-то усилится роль региональных властей, где-то регионы заявят о себе как о полноценных государствах - возможно, не отказываясь напрямую от России. Собственно, уже сейчас есть российские республики, которые по факту функционируют как совершенно самостоятельные государственные машины - в качестве примера приведу Чечню, Татарстан или Туву, последнюю (до Крыма) аннексированную Россией территорию.
Сейчас контуры этого неизбежного развала - как и его хронологию - совершенно невозможно предугадать, как совершенно невозможно предугадать будущие границы России и саму модель управления этой страной или странами. Однако, что совершенно очевидно и не требует дискуссии - это то, что разрыв социального контракта власти и населения в российских условиях всегда приводит к бунту и краху государства.
Удивительно, что к этой простой истине нужно вновь и вновь обращаться в год 100-летия Февральской революции и Октябрьского переворота. Российские власти, как Бурбоны после реставрации, ничего не забыли и ничему не научились.
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это смех какойто вести дела то с кем? с "уточкой" в "красовках"?!!.... а главный медведь расейской педерации - лапу в рот и в берлогу от страха забился...
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Старой коняге за всех отдуваться предстоит...
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Плохо, что только встреча исчезла из графика, а не Пуйло или вся Рашка
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Трамп звонит Путину:
- Володя, у меня к тебе маленькая просьба.
- Какая?
- Сделай на своей спине татуировку в виде мишени.
- Для чего?
- Для томагавков!
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Пусть лучше кочегаров себе на булках набьёт...
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Та тому извращенцу еще и в кайф будет. Мало ли чему его научили в пидерской подворотне...
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У кремлёвской лобковой воши много двойников. О его ликвидации мы узнаем не сразу...
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Сьогодні вже кожному думаючому ясно, що ворог запустив мацаки глибоко в тіло країни, що він, як казав Черчилль, «під ліжком», що «внєдрєние» росіян в українську політику, в бізнес, в інформаційну сферу - масове і значно розгалуженіше, ніж поки що можемо собі уявити. На кожному телеканалі наших так званих «олігархів» - а не тільки на Інтері! - сидить російський редактор-контролер, яка-небудь своя «Маша Столярова», яка формально має законне право там сидіти, бо там є частка російського капіталу, - і, незримо для глядача, командує «з-під столу». Але це не тільки в Україні так - пенетрація (проникнення, задіяність - ред.) російських грошей у різних країнах Заходу тільки зараз починає виходити на яв, і треба бути свідомими цього - постійно. І розуміти, що попереду на нас іще чекає головна війна - вичистка ворога з усіх закапелків нашого державного організму, усіх отих кремлівських метастазів - і в політиці, і в бізнесі, на усіх абсолютно рівнях. Це важко, бо це навіть не п'ята колона, це багато більше - цей вірус, який всередині організму. - О. Забужко https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2205200-oksana-zabuzko-pismennica.html
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Такого кизяка на закуску после томогавков прожуёт разве что питух из говна.... А как всё начи-
налось!!!
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там еще пуканы не остыли после отмены визита главы иностранных дел Великобритании....
теперь охлаждение пуканов только жидким азотом....
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Шериф с бандитами не разговаривает, шериф их сажает или уничтожает.
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плять опять рашку "непанимают" нифига пиндосы не шарят в рашистской "дипло-матии"...
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весело в рашке,они оказывается рулят..... их можно понять-второй раз за день в гамно макнули мордой

Путин понизил статус визита Тиллерсона за хамское поведение

Во время своего визита в Москву 12 апреля глава Госдепаратмента США Рекс Тиллерсон не будет встречаться в президентом России, но такое решение было принято в Москве, а не Вашингтоне.
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Хуйло Писькову: "Концепция меняется. Мы обосрались".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки"
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