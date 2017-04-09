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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрывчатка (709) Норвегия (340) Россия (69829) терроризм (20110) Швеция (476)

 Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в закладке взрывного устройства в Осло

Норвежские полицейские задержали 17-летнего россиянина по делу о взрывном устройстве, оставленном в центре Осло.

Об этом сообщила на пресс-конференции представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

По словам Аалинг, это 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. "Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году", - рассказала она. Пока молодого человека обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

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По данным норвежских спецслужб, он прибыл в Норвегию вместе с семьей и ожидал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство представляло собой примитивный разрывной снаряд, поэтому не обладало большим потенциалом.

Напомним, в центре Осло (Норвегия) полиция обнаружила предмет, который оказался взрывным устройством и был обезврежен саперами.

Также читайте: Задержанный в связи с терактом в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана, - шведские СМИ
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чуствовали норвежцы, что не стоит давать им гражданство
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Не гражданство, а статус беженца. Этот статус дает право проживать в стране, до тех пор, пока на родине для просителя будет опасно находится. Потом выгонят в течении нескольких недель. Югославам давали 1 месяц, чтобы убрались из Германии.
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Країни Світу скоро збагнуть, що громадянин РФії проживаючий на їх території потенційний терорист, оскільки він буде виконувати накази рашистської спецслужби.
Просто без дозволу спецслужб із РФії виїхати не можливо.

Якщо спецслужба дає дозвіл на виїзд то це означає, що особа погодилась на співпрацю з спецсужбами РФії.
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Рюзьские считают себя "богоизбранным народом" - и в чем-то правы: на их примере Бог показывает, как жить нельзя...
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кто-бы сомневался! все подрывники террористы в Европе так или иначе связаны со спецслужбами Пидорашки...
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В Маскве відкриті представництва партій Курдистану, ХАМАС, "Хезболли" ("Хізболли") та інших екстреміських та сепаратизських організацій. Проводяться в Маскве за останні роки постійні зустрічі і конференції (з'їзди) цих партій і об'єднань: 15.02.2017 року -- конференція партій і об'єднань Курдистану; 16.01.2017 року -- в Міністерстві закордонних справ Росії відбулася зустріч представників різних палестинських рухів і партій з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. На зустрічі були присутні представники "Організації визволення Палестини" (ООП), "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ), "Ісламського руху опору" (ХАМАС), "Палестинської ісламського джихаду", (ВД) "Народного Фронту Визволення Палестини" (НФВП ), "Демократичного фронту звільнення Палестини" (ДФОП), "Палестинської національної ініціативи" і "Комуністичної партії Палестини".
У жовтні 2015 року в Маскве з'їзд бойовиків "ДНР" і "ЛНР", які повернулися з Донбасу в РФ...
У вересні 2016 року в Маскве відбувся 2-й з'їзд сепаратистів з усього світу... і т.д.
Масква стає всесвітньою Меккою усіх терористів і сепаратистів... Чому всі екстремізські організації злітаються в Маскву, як мухи на лайно??? Що їх так приваблює?...
Відповідь одна: масковскіє організатори щиро спонсорують їх, даючи роботу, тобто роблять відповідні замовлення за визначену плату!! Представники терористичних організацій транзитом
через Маскву, отримавши правильні ксіви в МЗС РФ, потрапляють в Європу для проведення експремізських дій в країнах НАТО...
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А Путин предупреждал, как в воду глядел. Интересно, в Норвегии рискнут снять второй сезон Okkupert (Оккупированные). Кто не смотрел - рекомендую.
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Усіх росіянських переселенців в Європі необхідно на "карандаш", як потенційних посібників ІГІЛ і представників середньовічного "руського міра", незалежно від віку і національності... іде постійне спілкування по інтернету з родичами, "зомбоящиком" та "маськовскімі адепторами путінізма" -- проповідниками "всєго расейского", тому ніхто не може передбачити які мурахи і цінності у них в головах...
При повторних випадках -- департація на історичну батьківщину, в путіностан... подалі від цивілізації...
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думайте когда ватному быдлу вид на жительстово даете......
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Эта мордорская гниль гадит везде,где живёт!Живя долгие годы в благополучных странах Европы и Америки не многие из них интегрируются и становятся полноценными гражданами страны,которая их приютила и часто,имея паспорт этой страны относятся к ней с не объяснимым пренебрежением и ни на чём не основанным высокомерием,берущим начало,вероятно на ложном великороском вЯличии!Почему то встречая за рубежом эти хмурые рожи с презрительно оттопыренной нижней губой хочется держаться от них подальше!
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рассеянцы - не народ, а так... помесь приматов со свиньями и козлами
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Азиато-кацапское быдло перевоспитанию не подаётся...
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Дограються європейці зі своєю толерантністю. Пустили козломорду нечисть до людей. От навіщо? Що мало свого бидла чи близькосхідного?
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Если свинья 🐷🐷🐷🐷живет среди людей это не значит что со временем она станет человеком🙂
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Если в это дело не вмешаються палитики мы увидим хотя бы след аткуда и что хотя я думаю что след привидет в игил к рускоговарящиму а вот дальше некто не захочет это раскручивать патому что всех это устроит как и досих пор
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лезет рашистская плесень по миру.. А потом теракты устраивает в странах, которые их приютили..
Есть прикольный канал в ютубе. Короткие по 15 минут видео сюжеты в сравнительном анализе о состоянии, внешнем виде городов (с примерно одинаковым статусом, климатической зонойи размерами) росии и.. (Польша, Финляндия, Латвия, Аляска)... Реально -- сравнение - НЕ В ПОЛЬЗУ РАШКИ.. Не пожалейте времени, посмотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=OKo4smgJw7U#t=272.816416
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в закладке взрывного устройства в Осло
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