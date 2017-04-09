 Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в закладке взрывного устройства в Осло

Об этом сообщила на пресс-конференции представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
По словам Аалинг, это 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. "Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году", - рассказала она. Пока молодого человека обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.
По данным норвежских спецслужб, он прибыл в Норвегию вместе с семьей и ожидал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство представляло собой примитивный разрывной снаряд, поэтому не обладало большим потенциалом.
Напомним, в центре Осло (Норвегия) полиция обнаружила предмет, который оказался взрывным устройством и был обезврежен саперами.
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Просто без дозволу спецслужб із РФії виїхати не можливо.
Якщо спецслужба дає дозвіл на виїзд то це означає, що особа погодилась на співпрацю з спецсужбами РФії.
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У жовтні 2015 року в Маскве з'їзд бойовиків "ДНР" і "ЛНР", які повернулися з Донбасу в РФ...
У вересні 2016 року в Маскве відбувся 2-й з'їзд сепаратистів з усього світу... і т.д.
Масква стає всесвітньою Меккою усіх терористів і сепаратистів... Чому всі екстремізські організації злітаються в Маскву, як мухи на лайно??? Що їх так приваблює?...
Відповідь одна: масковскіє організатори щиро спонсорують їх, даючи роботу, тобто роблять відповідні замовлення за визначену плату!! Представники терористичних організацій транзитом
через Маскву, отримавши правильні ксіви в МЗС РФ, потрапляють в Європу для проведення експремізських дій в країнах НАТО...
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При повторних випадках -- департація на історичну батьківщину, в путіностан... подалі від цивілізації...
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Есть прикольный канал в ютубе. Короткие по 15 минут видео сюжеты в сравнительном анализе о состоянии, внешнем виде городов (с примерно одинаковым статусом, климатической зонойи размерами) росии и.. (Польша, Финляндия, Латвия, Аляска)... Реально -- сравнение - НЕ В ПОЛЬЗУ РАШКИ.. Не пожалейте времени, посмотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=OKo4smgJw7U#t=272.816416
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