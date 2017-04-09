 Российский певец Шуфутинский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ, в справке о Шуфутинском на сайте указан повод внесения - "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Объяснение следующее: "Въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 года) с целью дополнительного заработка".
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Ялты или Ниццы ласковый прибой...
Или в Украине комнатка на зоне
если шнобель сунет он в Украину свой...
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"Почекай, сынок, бо точно кончишь стенкой".
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СЕМА, ЕДУ НА ГАСТРОЛИ - ГДЕ СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ? А ШО ТАКОЕ? ДА НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОДЕТЬ - КОВБОЙКУ, ТЮБЕТЕЙКУ, УШАНКУ ИЛИ ТАКИ ЕРМОЛКУ - ну, как-то вот так!
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Помним шуфутинского - Гандона...
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«В Россию можно смело верить, но ей опасно доверять…» Игорь Губерман.
Игорь Губерман: Россия - это паханат.
http://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/183750#.VwctbdyLRD8
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2205200-oksana-zabuzko-pismennica.html
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Ніколи це гівно не любив,ще з 90-х коли всі малорозвинені з нього "тащилися".
Це доречі,лакмусовий папірець-як правило любителі такої творчості виявляються ватанами та україноненависниками,так що добре,що цей "співак" ротом в Україні тепер не з"явиться.
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22 марта в 15:24 ·
лучше б меня послали на Евровидение от родной России. Я специально бы ради такого случая написал и спел песню "Путин, уходи к хуям собачьим!" и выиграл бы стопроцентно. Дурачки там в кремле засели, что сказать) Теперь будут сосать свой обиженный хуй)
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Младший сын Антон (1974) женат на американке Брэнди.
Младший сын Антон и его семья живут в Филаделфии, где Антон преподает в университете и работает начальником отдела крупной фармацевтической компании.
Жена (с 1971 года) - Маргарита Шуфутинская. Умерла в 2015 году
Любовница - Уразова Маргарита. На двадцать восемь лет младше М. Шуфутинского. Любовницей стала адолго до смерти жены (Маргариты Шуфутинской)
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...или старческий маразм и жадность до денег или действительно его "попросили" съездить в Крим..
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"Я календарь переверну -
И снова 3-е сентября,
На фото я твоё взгляну -
И снова 3-е сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз 2-го сентября"
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Лучше бы они Моцарта , Сольери , Гайдана с Ференцем Листом в этот список внесли .
И то бы для музыкальной жизни было бы по-легче перенести .
Так и хочется переписать стихи Макара :
"Здророво, Мишка
Как дела , МУДАК ?"
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Скільки зон і тюрм в Україні з радістю побачило би Шафутинського...
не судилось ,значить ....))))
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Ыыыыыыыыы
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