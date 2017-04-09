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 Политика Украины, Общество
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 Российский певец Шуфутинский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма

Российский певец Михаил Шуфутинский внесен в базу данных сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе или оккупации Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в справке о Шуфутинском на сайте указан повод внесения - "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Объяснение следующее: "Въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 года) с целью дополнительного заработка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Пенкину, - Гитлянская
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Будет мишке сниться Пальма-Де-Майорка...
Ялты или Ниццы ласковый прибой...
Или в Украине комнатка на зоне
если шнобель сунет он в Украину свой...
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денежки нужны... Хотя я б на него не пошёл, даже если бы мне заплатили
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А как же "Радио с кальсон"? Без него маршрутки культурно обеднеют.
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Пусть Макаревича на Евровидение пошлют. Он единственный не ездил в оккупированный Крым выступать.
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Они все интернациональные - в том смысле, что кто заплатит, тому и поют. Путин их облагодетельствовал, вот они мимикрировали под вату. А вообще, нет прямой корреляции между талантом и человеческими качествами. Конченый 314дар с гнилым нутром вполне может быть талантливым актером или певцом.
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Mне покойный дед когда-то говорил:
"Почекай, сынок, бо точно кончишь стенкой".
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Скорее всего, сказывается уже возраст. Одурел уже. Миша в Харькове жил, тут на баяне после техникума политпросвета наяривал по свадьбам. Отсюда в США выехал... Вряд ли он "расийский певец". Что-то мне подсказывает, что "американский".
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"Российских певец" - хорошо хоть не "русский"... впрочем, он и "американский" такой же...АНЕКДОТ:
СЕМА, ЕДУ НА ГАСТРОЛИ - ГДЕ СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ? А ШО ТАКОЕ? ДА НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОДЕТЬ - КОВБОЙКУ, ТЮБЕТЕЙКУ, УШАНКУ ИЛИ ТАКИ ЕРМОЛКУ - ну, как-то вот так!
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ну чисто пЯтушок..!уделали тсари касАбские "маланчикга-ґА"...)
Российский певец Шуфутинский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1048
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Старе понуре лайно... Вилізли чєрвоньчікі через ж...адність
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Да и хрен с ним. "Огромная потеря для культурной жизни Украины"
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Нормальный шансон пел, нормальный мужик был, а теперь в такое дерьмо влез, обидно, но обратной дороги нет, поезд ушел, умер ты Миша в наших глазах.
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Нормальный шансон поют французские шансонье вроде Шарля Азнавура. А это - блатняк. Кацапы как всегда название и здесь украли.
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ой.... он ШТО - рюский? И он что - певец? Ну потеря для мирового искусства
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У нього проблеми з "вяличием", як і у кацапів. Вважає, що йому все дозволено, що він барин, а насправді баран пихатий.
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Зековские паханы-гамасеки в законе, которых пялили во все дыры во владимирсокм централе, впадут в транс.
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"Черноморец" прибил данбаский шахтер 2:1, аха-ха Одесса сегодня делает.
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Ахметов сегодня в трауре, опустили его команду.
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Левый,левый,левый берег Дона,
Помним шуфутинского - Гандона...
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хрипотцой и завораживающим бульканьем и-зо рта, обладает кажное небреющееся кацапское рыло...Хоцца послушать кальтсон? шуруйте в чебуречное караоке и наслаждайтесь)))
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НТВ Сегодня 02.25 "ШАНСОН В КРЕМЛЕ" о чём разговоры разговаривать?
«В Россию можно смело верить, но ей опасно доверять…» Игорь Губерман.
Игорь Губерман: Россия - это паханат.
http://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/183750#.VwctbdyLRD8
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«Русский шансон» - це пекло пекельне. А коли я вперше почула жіночі кримінальні пісні їхні, групу «Воровайки», отут я зрозуміла що все - кінець, ця країна мертва, її треба просто відгороджувати стіною, як Північну Корею, як заразу, аби далі не ширилося. І чим швидше вона розпадеться на менші державні утворення - чи то самостійні, чи під зовнішнім правлінням - тим краще для людей, які її населяють. Бо там, як, либонь, і в Північній Кореї, є купа притомних людей, які не винні, що там народилися, і тяжко від того страждають. Вони з 2014-го року в глибокій депресії сидять - безмовно. Нам це важко зрозуміти - у нас, на відміну від них, є вибір, ми вибрали боротьбу, рухаємося вперед, відстоюємо своє, вчимо свою владу - оцей аутичний клуб - жити в нових реаліях, пробуємо їх трясти, щоб принаймні на час війни виконували свої функції, - взагалі, рухаємося, міняємося, у нас є життєва перспектива на довгу дистанцію, є смисл, ціль і повні руки роботи. А там, у них, нема виходу. Зовсім ніяких шансів. - О. Забужко
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2205200-oksana-zabuzko-pismennica.html
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Пичалька, как же жлобье и ватаны украинские без гастролей такого "таланта"? Одесские кугуты не переживут такого горя
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Таких певцов в каждой пивнушке, после первого стакана, вагон и еще вагон.
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"Умер Максим-да и х#р с ним,положили его в гроб-да и мать его #б"
Ніколи це гівно не любив,ще з 90-х коли всі малорозвинені з нього "тащилися".
Це доречі,лакмусовий папірець-як правило любителі такої творчості виявляються ватанами та україноненависниками,так що добре,що цей "співак" ротом в Україні тепер не з"явиться.
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Из-за жадности , деньги любит мерзская морда .
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В России если не доказал преданность царю то тебя уже не выпустят ни на одни подмостки,а доказать что царь ведёт ватников верным курсом можно только двумя путями ,ехать петь или в Крым или к сепарам в ОРДЛО.Наверное все заметили что едут в основном старые никому уже не нужные старпёры или откровенные придурки. Хоть накормят и стопочку нальют и немножечко денежек на опохмелку дадут. Они уже и этому рады. Ведь в своей любимой раше они и на йух уже никому не нужны а в таких местах как Крым и ОРДЛО рады любому дерьму. Вот и плетутся эти нынешние шарамыги бывшие когда то "звёздами" туда где накормят,не до стыда им и не до чести с голодными желудками. Жалко их,когда то и они были людьми.
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А мне их не жалко! Человеком надо оставаться в любом возрасте, пока при памяти и при совести. Просто эти совковые наследия с выпадающими челюстями и замаранными памперсами до последнего рвутся к кормушке, спекулируя на памяти о своём прошлом. Подписывая воззвания о ненависти к "братскому" народу, поддерживая ввод войск на территорию другой страны, тявкая на ТВ о поддержке гнусного карликового кремлевского рашенфюрера-педофила, они навсегда подписали свой приговор - кувыркаться в совковом гавне до окончания своей никчемной жизни
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мізки відсутні.Концертна каса з багатомільонної України і каса з Криму в порівняння не береться? Музиканти не завжди бувають розумними,але ж вони вміють рахувати гроші! Такі виходки можна пояснити лише його залежністю від "всевидящего ока""
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О, и этот старый жирный мешок с дерьмом туда подался!
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Каждый, кто хочет петь ртом в рф, должен будет поехать в Крым. По крайней мере до "Евровидения" будет так. Кто ещё и в телевизор хочет- те летят в Сирию. Пока всё...
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Потому что думали, что на века. А шахматисты так не думали. Нельзя брать чужое, с ним никогда не примут ни где.
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Алексей Лебединский с Alexey Lebedinsky.
22 марта в 15:24 ·
лучше б меня послали на Евровидение от родной России. Я специально бы ради такого случая написал и спел песню "Путин, уходи к хуям собачьим!" и выиграл бы стопроцентно. Дурачки там в кремле засели, что сказать) Теперь будут сосать свой обиженный хуй)
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Старший сын Дэвид (1972) женат на Анжеле Петросян
Младший сын Антон (1974) женат на американке Брэнди.
Младший сын Антон и его семья живут в Филаделфии, где Антон преподает в университете и работает начальником отдела крупной фармацевтической компании.
Жена (с 1971 года) - Маргарита Шуфутинская. Умерла в 2015 году
Любовница - Уразова Маргарита. На двадцать восемь лет младше М. Шуфутинского. Любовницей стала адолго до смерти жены (Маргариты Шуфутинской)
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я горжусь что мой сын морской котик . У него множество наград. Он был и в Ираке, и в Боснии. Многое повидал, но не привык рассказывать об этом.(М.Шуфутинский)
...или старческий маразм и жадность до денег или действительно его "попросили" съездить в Крим..
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Эх, Мойша, Америка такая большая,- запоёшь на одном конце Штатов, на другом и не догадаются об этом, а тебя х** понёс в НАШ, оккупированный рашистскими варварами, Крым! Ну это твой выбор... Хлебай...лаптем... Ещё не забыл традиции своей родины-уродины?!!
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Шкода, багато легендарних артистів з РФ оскотинилось.
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Эх Миша, деньги не пахнут, понятно. А песни когда-то нравились некоторые.
"Я календарь переверну -
И снова 3-е сентября,
На фото я твоё взгляну -
И снова 3-е сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз 2-го сентября"
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Какая невосполнимая потеря для украинских меломанов !

Лучше бы они Моцарта , Сольери , Гайдана с Ференцем Листом в этот список внесли .
И то бы для музыкальной жизни было бы по-легче перенести .

Так и хочется переписать стихи Макара :

"Здророво, Мишка
Как дела , МУДАК ?"
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кстати этого мудилу еще крутят в эфире Украинских радиостанций ?
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Никогда я его не уважал, и "творчество" у него сомнительное. Может потому, что я слушаю и играю рок, но, в любом случае, не нужно было ехать туда. А так все правильно.
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а ЭТО ШО певец? Ему бы научиться сначала... ГОЛОС - НЕ ДУША!! На зонах лучше поют... и живут правильно.
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Ех..

Скільки зон і тюрм в Україні з радістю побачило би Шафутинського...
не судилось ,значить ....))))
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Вот это потеря! Еще похлеще чем от Воробей-либерзон! Как же мне жаль народ Украины, ведь теперь хунта не пустит к ним звезду мирового масштаба, мегакороля шансона.
Ыыыыыыыыы
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не знаю як хто,але в свій час дещо з репертуару шуфутинського слухав,але роки 3 назад зробив shift+delete з папкою з музикою позначену (RU) і не жалію якось...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский певец Шуфутинский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма
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