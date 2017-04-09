 Апелляционный суд приговорил обвиняемого в убийстве милиционера харьковчанина Дериглазова к пожизненному заключению

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт".
На пожизненном заключении настаивали потерпевшие и прокуратура. Защита просила суд определить для Дериглазова до 12 лет лишения свободы. Если бы это произошло, с учётом "закона Савченко", обвиняемый мог бы выйти на свободу. Приговор апелляционного суда может быть обжалован в кассационном порядке в течение месяца.
По данным следствия, 7 июля 2010 года во время патрулирования Алексеевки милиционер Сергей Евлахов заметил подозрительного парня, который нёс сумку и держал в руках предмет, завёрнутый в ткань. После требования милиционеров предъявить документы молодой человек достал газовый баллончик, распылил его и бежал. На улице Ахсарова, 13 парень открыл огонь. От двух автоматных очередей Сергей Евлахов погиб на месте.
Дериглазова задержали утром следующего дня в собственном доме. По данным следствия, он оказал вооружённое сопротивление - ранил двух милиционеров и пострадал сам. Артём Дериглазов признался в убийстве человека. Но в показаниях суду заявил, что не видел, в кого стрелял. Дома, по его словам, он открыл стрельбу в целях самообороны.
В октябре 2012 года Червонозаводский суд назначил Дериглазову наказание в виде пожизненного заключения. Защита добивалась смягчения приговора. В результате дело вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение. По итогам нового рассмотрения в июне 2015 года Червонозаводский районный суд Харькова смягчил наказание до 15 лет заключения.
Более подробно о деле Дериглазова читайте в блоге Ирины Ромалийской на Цензор.НЕТ.
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