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 Происшествия, Общество
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Все про:апелляция (230) приговор (465) суд (20577) убийство (4832) Харьковщина (1133) Апелляционный суд (188)

 Апелляционный суд приговорил обвиняемого в убийстве милиционера харьковчанина Дериглазова к пожизненному заключению

Апелляционный суд Харьковской области отменил решение суда первой инстанции в отношении харьковчанина Артёма Дериглазова, признанного виновным в убийстве сержанта милиции и покушении на жизнь ещё двоих милиционеров летом 2010 года, и приговорил его к пожизненному заключению.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт".

На пожизненном заключении настаивали потерпевшие и прокуратура. Защита просила суд определить для Дериглазова до 12 лет лишения свободы. Если бы это произошло, с учётом "закона Савченко", обвиняемый мог бы выйти на свободу. Приговор апелляционного суда может быть обжалован в кассационном порядке в течение месяца.

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По данным следствия, 7 июля 2010 года во время патрулирования Алексеевки милиционер Сергей Евлахов заметил подозрительного парня, который нёс сумку и держал в руках предмет, завёрнутый в ткань. После требования милиционеров предъявить документы молодой человек достал газовый баллончик, распылил его и бежал. На улице Ахсарова, 13 парень открыл огонь. От двух автоматных очередей Сергей Евлахов погиб на месте.

Дериглазова задержали утром следующего дня в собственном доме. По данным следствия, он оказал вооружённое сопротивление - ранил двух милиционеров и пострадал сам. Артём Дериглазов признался в убийстве человека. Но в показаниях суду заявил, что не видел, в кого стрелял. Дома, по его словам, он открыл стрельбу в целях самообороны.

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В октябре 2012 года Червонозаводский суд назначил Дериглазову наказание в виде пожизненного заключения. Защита добивалась смягчения приговора. В результате дело вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение. По итогам нового рассмотрения в июне 2015 года Червонозаводский районный суд Харькова смягчил наказание до 15 лет заключения.

Более подробно о деле Дериглазова читайте в блоге Ирины Ромалийской на Цензор.НЕТ.
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Так это же были старорежимные милиционеры, не прошедшие аттестацию и пожизненное дали. А вот чем закончиться дело того полицейского из Кривого Озера, который до смерти замордовал задержанного? Ему тоже пожизненное дадут или жизнь простого гражданина Украины менее ценная для Фемиды, чем жизнь стража правобезпорядка?
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Видно Дериглазов нес оружие, а для этого и стрелял.
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ну и зачем ты эту зрадную новость тут запостил?
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Да никак ! Все убийцы невиновны так как они были мусорами и защищали бандитскую власть ! Суды у нас тоже бандитские .
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давно час вже припинити піарити Надю Савченко... То є закон України і згідно закону України різноманітні хітроокі виходять з суду прямо на волю після вироку у 12 років.
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А че на убийц мусоров закон Савченко не распространяется? Или у нас все кто покушаются на власть подлежат самому жестокому наказанию, в отличии от убийц простолюдинов...
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А сепаров на три года садят за убийство украинцев
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А тут мусора пристрелил ,которые пачками страну предавали и пожизненно.
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