 Военнослужащий 59 мотопехотной бригады Юрий Безъязычный умер от ран в реанимации Запорожской областной больницы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
Тяжелораненый воин пребывал в коме и скончался, не приходя в сознание, сообщили волонтеры.
Юрий Безъязычный родился 2 апреля 1967 года. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и Академию госуправления при президенте Украины.
10251 33
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Офицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортаж(24)
С военным врачом Богданом Ризаничем, погибшим в зоне АТО, простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО(42)
Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, вооружения БМП и БТР, - штаб АТО(17)
Боевики с начала суток обстреляли из гранатометов Широкино и Марьинку, - штаб(6)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
Бывший боевик "ДНР", завербованный спецслужбами РФ, задержан в Торецке, - СБУ. ВИДЕО(39)
Боевики совершили 17 обстрелов позиций ВСУ, двое военнослужащих ранены, - пресс-центр штаба АТО(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Все описанное - БЫЛЬ . = ́Воспоминание молитвы = Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин Что наша жизнь предназначение , соль отклонения - Духа Господин Что смысл смерти нашей провидение , в АТО судьбы освобождения И фиолетовой тьмы приношения Что жизни смысл и терпение, без радости родных людей - все страшное мгновение Хранитель ангела , оно веков терпение . И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения Он понял , что в смерти все одни , он `О́Дин там , на фронте избавления . Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет Дитя проклятий стало ,видения себя со стороны Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений На время став своей души хозяином и страха барин. Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут И это Бога крови очищения Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь одна воспитывая сына Она ведь знала все молитвы наизусть , Семьи устои и ладони согревала жизни Украины Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения. Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты Не для того , что б сын ее погиб первее нее , безумство Кармы осветляя Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.. Людской молвы чужой страны-соседа зверя ,,Восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения. Греха и злобы, гордости нарыв заклания, А уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны. Им интересны мести опьянение и завоевания , Но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение. А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою , Ее астральные поля , национальные ментальные уборы. И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение. Он плакал не по детски было , нет ревел навзрыв Укрывшись от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы. Не для себя , а для матерей сынов взрастивших , что бы эти Казаки Укропы Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили В окопе без преткновения памяти - не для себя ... Пока снаряды рвались , грады тихо,,подло накрывали из - под шипения надежд хандры В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвения Забвения горя, не посланного матери бойца с Луганска , Погибшего в котле предательства и совести пленения И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ? Забвения Европы-мамы,этой светской рыси Обещаний данных - поколению героев, напомнивших ее молитвы за нее. Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести , Исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ... Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына, Что бы сын ее погиб первее нее -судьбы шипения , Свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения . И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая , Богатая , и достойная на удивление, А сын пошел без всякого волнения , Добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения. И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки . Очистив смертью грехи отца он знал себя, Что кромь него от этой черни для избавления Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры Последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя. Их счастье - грех и низость всем без заблуждения , Их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей. Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты. Панты оленя - в Крыму как в лютой и злой сказке , Без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления Выставить детей ,святыми мамами прикрывшись Путин сбрендил в коматозе злой породы Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи осени дитя . Огрызок времени , окурок обслюнявленный , Туберкулезный харьк ,неимоверное *** без всякого сомнения. Он воскурил греховный сонм , низменные страсти великого народа Матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении . А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений . И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения , И ангела -хранителя охраны Европы матушки от ,,восьмидесяти трех ,, процентов поддержки рейтинга зеркального упокоения. Гордыни , низменности , рождений колеса нацизма и тщеславия бактерий, Того народа ,коТрый за поребериком победы - Победы над коричневой луны фашизма исступления , Узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения. И память талием вскормил он из-за каменной могилы , Могилы людских чувств и общих устремлений , Он или оно - там поколение акул без сожаления , Обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье любя . А ее ведь - страну советов так любили , помнили и жили Жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска , И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает нам для себя .. Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ... Но ведь им и счастье не дано понять , Ведь Satisfaction им не купить грехи меняя . И ласки женщины , и достижения мечты и музыка горька И водка не в радость им ., им йога не дана Они ведь бесы в теле - наказание им их мучение, Их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их .... . Все это нам напоминание , что все не зря ведь Мама И Матушка-Земля , ты ведь всегда прекрасна и честна ... Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают , А ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына , И дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний. Я с ним уже там - строим небесный мавзолей , он справедливый , Но так надо , не печалься , я поплачу за тебя на небе . Чувствуешь ведь теплый дождь , здесь это мы скользим по радуге. Мы плачем на клавиатуру провидения , На землю плачем мы дождем всю грусть смывая , Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя , Как Днепр омывает страну великую и независимости девственное ложе Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...
ID: 715709
Рубрика: Вірші, Воєнна лірика
дата надходження: 01.02.2017 15:23:17
© дата внесення змiн: 10.03.2017 19:00:00
автор: Влад Штефан
Ответить
Помолимся, чтоб душа героя туда попала.
Ответить
Рідним найщиріші співчуття.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скорбим по тебе. Склоняем головы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там немає ані болю, ані війни..
Хай Господь втішить твоїх близьких.
Схиляю голову....................................
ГЕРОЯМ СЛАВА!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить