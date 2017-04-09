 Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на следующей неделе в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет The Sunday Times.
"Госсекретарь президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон отправится в Москву, чтобы предстать перед Россией с доказательствами, что она знала и пыталась скрыть смертельный зарин, примененный режимом (Асада, - ред.) на прошлой неделе, в результате чего 87 человек погибли", - сказано в статье.
Напомним, что Тиллерсон собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки". Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть глава МИД Великобритании Борис Джонсон, однако отказался от визита из-за ситуации в Сирии.
А вот коллега Джонсона, глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон в статье для того же Sunday Times возложил вину за гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию. Он уточнил, что Москва несет за случившееся не прямую, но косвенную ответственность, как "главный спонсор" режима Башара Асада.
4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Пока что сирийское правительсво обвиняют в химической атаке на Хан-Шейхун. В частности, Турция заявила, что против мирных сирийцев был применен зарин.
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Рейтинг Трампа нужно поднимать.
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Иначе у рашки проблемы со стрельбой !
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Точно торговаться едет.
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