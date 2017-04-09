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 Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times

Госсекретарь США собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на следующей неделе в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет The Sunday Times.

"Госсекретарь президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон отправится в Москву, чтобы предстать перед Россией с доказательствами, что она знала и пыталась скрыть смертельный зарин, примененный режимом (Асада, - ред.) на прошлой неделе, в результате чего 87 человек погибли", - сказано в статье.

Напомним, что Тиллерсон собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки". Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть глава МИД Великобритании Борис Джонсон, однако отказался от визита из-за ситуации в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии

А вот коллега Джонсона, глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон в статье для того же Sunday Times возложил вину за гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию. Он уточнил, что Москва несет за случившееся не прямую, но косвенную ответственность, как "главный спонсор" режима Башара Асада.

4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Пока что сирийское правительсво обвиняют в химической атаке на Хан-Шейхун. В частности, Турция заявила, что против мирных сирийцев был применен зарин.
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У этого дэбила нету военного образования, он учился в техникуме на повара, но кацапы с умным лицом слушают его мысли в военной сфере.
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Сейчас пометят на карте, очередные стойбища верблюдов в пустыне и жахнут.
Рейтинг Трампа нужно поднимать.
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Да бесполезно этим козлорылым пучеглазкам что то доказывать,у них все мирное и атом,и химия,и анексии!
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Сволочи, кто согнул Землю? Выровняйте немедленно!
Иначе у рашки проблемы со стрельбой !
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Пуйло никогда не признает своей вины, скажет видеомонтаж.
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У обамы был генетический страх перед белыми нахальными агресорами. К трампа его нет. Что радует - трамп сперва бъет фейс, а потом находит аргументы. Короче - ути-пути
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А кацапа хоч носом тикай, а він буде казати, що це не він
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Не пойму только ,зачем туда ехать,для мордой потьікать в путинские нечистотьі?Так єто бесполезно,они в єтих нечистотах плавают и резвятся,не лучше бьіло бьі предоставить все єто на обозрения миру и наказать показательно шелудивого карлика.
Точно торговаться едет.
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Ху.. ло ишо не поняло, что начинается конец . Побрехеньки уже не пройдут. Педафил , Петя и кананенка с чмом сеней - одна каманда дегенератов. Трамп будет этих уродов воспитывать )))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times
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