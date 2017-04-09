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 Политика Украины
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 Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым"

Апелляционный суд Винницкой области отклонил жалобу крымчанина Ридвана Абилева и оставил в силе приговор суда первой инстанции – 7 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Абилева Владимир Саушкин.

"Суд признал доводы защиты несостоятельными и отклонил нашу апелляцию. Впрочем, апелляцию прокуратуры суд тоже не удовлетворил, они обжаловали решение оправдать Абилева по первому эпизоду. Приговор вступил в законную силу", - сказал Саушкин.

Он добавил, что его клиент намерен подавать кассационную жалобу на решение суда. Адвокат напомнил, что, по мнению защиты, в процессе следствия была нарушена подследственность - дело Абилева по решению прокуратуры расследовала Служба безопасности Украины, хотя, в соотвествии с законодательством Украины дела об организации незаконного пересечения границы относятся к подследственности полиции.

Так же защита Абилева указывала, что обвинение базировалось на некачественной аудиозаписи допроса одного из граждан России, которого, по мнению следствия, Абилев переправил через украинско-польскую границу.

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По словам адвоката, Абилев остается в следственном изоляторе Винницы и знакомится с материалами дела. Саушкин добавил, что его подзащитного вскоре могут отправить для отбытия приговора в колонию с усиленными мерами безопасности в городе Литин (Винницкая область).

СБУ обвинила 30-летнего экс-бойца добровольческого батальона "Крым" Ридвана Абилева в организации незаконного перемещения мигрантов через государственную границу Украины. До оглашения приговора Абилев находился на свободе под залогом в 121 тысячу гривен. Абилев не имеет статуса участника боевых действий, однако известно, что он участвовал в АТО на территории Донецкой области.

Добровольческий батальон "Крым", сформированный из крымских татар, участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 - 2015 годах, а затем был расформирован.
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Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым" - Цензор.НЕТ 1401
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Не знаю о нём - ничего и не скажу !!! Но точно знаю что сепарам суды дают 5 лет условно а добровольцам - 5-12 лет зоны.. или я ошибаюсь???
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не ошибаешься !Беркутовцев реально убивавших отпускают а добробатами забиты допры!!такова шоко реальность!
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ну вот - значит не заблуждаюсь.. наши БАРЫГИ больше боятся АТОшников чем сепаров !!!
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Суды лояльны с сепарами и более суровы с защитниками - это точно.(((
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Где судебная реформа? Где люстрация гнид судейских? Где это все? Почему нас судят те же люди, которые прислуживали януковичу? Вся беркутня причастная к убийствам людей выходит на свободу. Всех кто родину защищал прессуют на самые длительные сроки....
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