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Все про:Германия (2755) расследование (2047) Сирия (2312) химическое оружие (80) Габриэль (30)

 Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует провести международное расследование химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

По словам немецкого министра, важно, чтобы ООН и эксперты Организации по запрету химического оружия получили беспрепятственный доступ и смогли без помех провести свои исследования на месте химической атаки в Сирии.

Он также отметил, что считает ответственным за химическую атаку в Идлибе режим президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, Габриэль выразил обеспокоенность тем, что эскалация ситуации в Сирии может привести к росту напряженности между США и Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.


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Странные какие ...
Им что , мало честного слова Хуйла ???
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Та было достаточно и пробирки Пауэлла. США такие доверчивые.
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От шо ты здесь потеряло? Вали Чечню кормить бегом !

Воро́нежская о́бласть
Население 2 335 408
Безвозмездные поступления из федерального
бюджета 11,3 млрд рублей.
Чече́нская Респу́блика
Население 1 414 865
Чечня получит из федерального бюджета - 40,4 млрд рублей.
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а зачем? а вдруг виноват хуйло и что, будете выражать озабоченность, ведь хуйло большой друг германии.
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По конституции глава германского МИДа может только выражать обеспокоенность.
Озабоченность имеет право выражать только канцлер.
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Зазеркалье это когда распятый мальчик существует, а сирийского мальчика нет.
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интересно бюрократ производное от слова "бюргер"?
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Дайте угадаю - россия заблокирует в совбезе создание трибунала.
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Вы первым дали правильный ответ.
Вообще-то правильные ответы должны как-то поощряться админом. Ну например, имеешь право один раз послать открытым текстом нахуй кацапа на форуме....
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ну выйдут на результаты а дальше что делать???!!!ОЗАБАЧИВАТЬСЯ
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А дальше видно будет . Или ишак сдохнет или падишах.
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Отправка ВМС США к Корейскому полуострову: в России заговорили об опасности

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что отправка авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова может подтолкнуть правительство КНДР к необдуманным действиям.

Озеров также допустил возможность нанесения США ракетного удара по военным объектам КНДР.

"Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретившим единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как ещё большая угроза", - говорит российский сенатор.

Он отметил, что США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии после химической атаки в Идлибе несмотря на то, что Сирия якобы уничтожила химическое оружие.

"А Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР", - говорит Озеров.
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Будут собирать бумажки, как филателист марки и складывать их в кляссер.
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Гражданин Израиля и России бизнесмен Максим Фрейдзон, который был свидетелем ранней карьеры Владимира Путина, считает, что Путин не является человеком в "нашем понимании".
По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
"Когда нам приходилось встречаться с Владимиром Владимировичем, то меня в нем удивило ощущение, которое трудно передать вербально. Он - не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю", - сказал бизнесмен.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения.
"У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно", - сказал бизнесмен.
"То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки - какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - отметил бизнесмен.
Кроме того Фрейдзон добавив, что у Путина внутренних понятий о добре и зле нет вообще.
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Народ, а че возмущаемся? Расследование не отменяет летную погоду топорам. А вот сопричатсных может на свет божий и вытащить. с доказательствами достаточными для европейцев - я думаю турецким врачам о зарине они точно поверят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания требует провести международное расследование химической атаки в Сирии
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