 Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
По словам немецкого министра, важно, чтобы ООН и эксперты Организации по запрету химического оружия получили беспрепятственный доступ и смогли без помех провести свои исследования на месте химической атаки в Сирии.
Он также отметил, что считает ответственным за химическую атаку в Идлибе режим президента Сирии Башара Асада.
Кроме того, Габриэль выразил обеспокоенность тем, что эскалация ситуации в Сирии может привести к росту напряженности между США и Россией.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Им что , мало честного слова Хуйла ???
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Воро́нежская о́бласть
Население 2 335 408
Безвозмездные поступления из федерального
бюджета 11,3 млрд рублей.
Чече́нская Респу́блика
Население 1 414 865
Чечня получит из федерального бюджета - 40,4 млрд рублей.
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Озабоченность имеет право выражать только канцлер.
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Вообще-то правильные ответы должны как-то поощряться админом. Ну например, имеешь право один раз послать открытым текстом нахуй кацапа на форуме....
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что отправка авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова может подтолкнуть правительство КНДР к необдуманным действиям.
Озеров также допустил возможность нанесения США ракетного удара по военным объектам КНДР.
"Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретившим единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как ещё большая угроза", - говорит российский сенатор.
Он отметил, что США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии после химической атаки в Идлибе несмотря на то, что Сирия якобы уничтожила химическое оружие.
"А Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР", - говорит Озеров.
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По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
"Когда нам приходилось встречаться с Владимиром Владимировичем, то меня в нем удивило ощущение, которое трудно передать вербально. Он - не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю", - сказал бизнесмен.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения.
"У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно", - сказал бизнесмен.
"То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки - какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - отметил бизнесмен.
Кроме того Фрейдзон добавив, что у Путина внутренних понятий о добре и зле нет вообще.
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