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 Политика Украины
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 Боевики стреляют по своим, чтобы обвинить ВСУ в нарушении "режима тишины", - ГУР Минобороны

Российско-террористические войска продолжают обстреливать собственные позиции, чтобы обвинить украинских военнослужащих в нарушении режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Противник продолжает применять практику обстрела собственных позиций с целью дискредитации сил АТО и создания "доказательной базы" нарушений ВС Украины режима прекращения огня. 8 апреля т.г. военнослужащими одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ обстреляны соседние позиции из стрелкового оружия и осуществлен доклад о ведении снайперского огня со стороны сил АТО", - сообщает ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие конфликтов в оккупационных войсках на Донбассе 3 боевика уничтожены, 5 ранены, - разведка

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Ещё видео с #Голубан'ом и Востоком https://youtu.be/FAEHaZotwnU . Залито на Youtube 09.05.2014 ! Как теперь запoет #АвакOFF ?
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обстрілювати своїх прийнято в українців, не знаю, як у русні... мабуть також, це ж нащадки українців, лише +1 хромосома.
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С каких это пор вы выпердки козломордые являетесь наследниками украинцев да и вообще - братским народом? Вы мокши,чуваши,удмурты,буряты и остальные обезьяны - наследники орды !!!
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Теперь кацапы могут даже здохуть но неповерят.
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Боевики скрывают от командования РФ разворовывание техники - разведка

Командование боевиков "ДНР" и "ЛНР" продолжает сокрытия растрат и хищения вооружения, техники и материальных средств от комиссии, которая проводится российским оккупационным командованием.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
При подготовке к работе комиссии начальники служб 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты "ДНР" (Новоазовск) по указанию командира полка подделали акты на списание выявленной недостачи стрелкового оружия, боеприпасов, запасных частей к автомобильной технике и аккумуляторных батарей.

Боевики стреляют по своим, чтобы обвинить ВСУ в нарушении "режима тишины", - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1347
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и это не звездежь, странно что это новость, зима 15 16 позиция красногоровка старомихайловка дорога они друг друга через ночь опиздюливали простите за высказыванье
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ЦЕ ДОБРЕ !!! Бажано щоб ще вони один одного зубами гризли - тод1 пот1м наск1льки менше роботи в нас було.. ..
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Непереконливо обстрілювали і трупів не видно...Ніхто не повірить!
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як твій синок гіві, шарманщик? чи то був моторола?
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Главное что бы точно в цель стреляли, украинцам меньше ликвидировать.
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После совещания в Москве "благодетель" Ахметов, умеющий сидеть одной жопой сразу на всех стульях, разругался страшно и ушел хлопнув дверью. Хлопок был такой невиданной силы, что даже с ООО Макеевкокс слетела вывеска. Теперь это скромный "Внешпромторг филиал №7". Скромность, она украшает даже Виктора Нусенкиса.
Печи стоят на горячей консервации, сбыта кокса и поставки угля тоже нет.

Не менее интересное положение на предприятиях ДТЭК и Метинвеста. Коллективам молодая республика готовит бооольшой сюрприз - эффективное внешнее управление из РФ. Даже управлена сосватали быстро. Гораздо сложнее с простым - зарплату за март Ахметов отказался платить, выходного пособия вообще не светит. Новое, эффективное управление про оплату труда даже не заикалось.

Не менее эффективно и креативно работают прочие слуги народа. ГАИ с удвоенной силой принялось разводить на деньги за неправильный поворот на участках дороги со стертой разметкой и поломанными знаками, за неостановку на переезде через заброшенную железную дорогу, - ты же понимаешь, надбавки срезают, а деньги нужны. Налоговая изобретает проверки, пожарная инспекция заставляет лепить молниеотводы на полуподвальные помещения и грозит штрафами по 100 и больше тысяч.
В Макеевке срезали все надбавки учителям, теперь только голый оклад. Денег нет.

Вишенкой на торте должна стать комиссия по установке флагов. В прошлом году под угрозой закрытия заставили купить и вывесить флаги везде. В этом году надо будет оплатить проект на установку флага.

Чтобы ни одна сволочь не поставила флаг в неположеном месте!

Третью неделю армия коммунальных рабов истерично метет, гребет, скребет улицы и дворы. Мертвый город должен быть чистым. Но и этого мало. По старой традиции в выходной день выдергивают рабочих предприятих на субботники. Будто людям нечего делать в выходной день, особенно тем, у кого свой участок и огород.

Все усиленно делают вид, будто всё в порядке. На самом деле - уголь добывается на склад и забиваются остатки порожних вагонов. Мелкие мутные фирмы полностью остановились. Отгрузки угля на ТЭС нет. Коксохим стоит. Железная дорога простаивает. Покупатели из РФ требуют закупочную цену вдвое ниже, от той, что была все эти 3 года. Восторженные идиоты повторяют как мантру: "всё наладится, Россия нам поможет", а адекватные люди в шоке или депрессии.

Мы на грани коллапса, возможно даже голода через 2-3 месяца.
Осталось доесть запасы продуктов из гуманитарной помощи, сжечь скудные сбережения и можно ложить зубы на полку.

Последняя неделя показывает, что всё готовится к загону мужского населения под ружьё. Оккупантам нужно больше пушечного мяса. Уже циркулирует слух о запрете выезда на подконтрольную территорию мужчинам до 55-ти лет без блатной справки из военкомата.
Закончился март, похоже что ни о чем не договорились. Через 2-3 месяца уже будет поздно.

источник: http://pauluskp.com/news/d6c0a5d84
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Что же это так молодая республика опростоволосилась, что и платить нечем.
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Так это уже было! Потом доблестные кацапские заградотряды покрошат "в гавно" "трусливых" и голодных ополченцев...
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Очень точная инфа. все то, что написано все в цвет, просто так и есть и глядя на кислые мины своих коллег, понимаю насколько глубока пропасть между ними и мной. спрашиваю у них, - нах.й он вам нужен этот русский мир? Вот ответьте мне? никто не ответил.
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Безпілотники можуть закидувати донбасам листівки з Великої Землі. Як, що і коли робити. Якщо Гадя могла ходити "козячими тропами", то чому дамбаси не можуть втікти звідти? Чи вони досі кацапам вірять?
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Повернись живимLike This Page · April 7 · Суслик заводи шарманку

Ты суслика видишь?! Или краткий видеоотчет о том, как "ополченцам" не стоит беспокоить Вооруженные силы Украины, а то суслик придет, порядок наведет.

А если серьезно, то прямые попадания по вражескому блиндажу стали возможны после того, как мы привезли планшеты, обучили ребят быстро наводится и за минуту разбирать огневые позиции ополченцев.

Помочь нашим сусликам чаще заводить шарманку вы можете здесь: https://goo.gl/uwqE7f

Андрей Рымарук (Andriy Rymaruk)

Проект "Повернись живим"Видео здесь - https://www.facebook.com/backandalive/videos/vb.346164665540977/803238763166896/?type=2&theater
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они говорят, - нет, это мы тренируемся, БК подвезли стреляем с полигона на полигон.А, я помню в прошлом году то же так тренировались и попали в блиндаж. три орка минус. тренируйтесь, тренируйтесь, говорю сам себе.
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Украинским солдатам Пэдро патронов не дает,а войну изображать надо,вот и стреляют.
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ВОТ ВАМ И ЦЕНА БЕЗВИЗА: в Украине дали добро зачищать леса под ноль для нужд Европы | Хорошие новости http://newsgood.com.ua/?p=17360 .
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редкий случай, когда хочется пожелать жопочленцам быть точнее
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики стреляют по своим, чтобы обвинить ВСУ в нарушении "режима тишины", - ГУР Минобороны
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