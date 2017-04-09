 Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

По информации министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших в сегодняшнем теракте в церкви в египетском городе Танта нет граждан Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Об этом в комментарии телеканалу " 112 Украина " сообщил Геннадий Латий, чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Египте."По информации, которую мы имеем, это был теракт. Информации по поводу наличия вообще иностранцев среди пострадавших нет. Город находится в средней части Египта, далеко от популярных курортов. Поэтому мы даем сейчас информацию, что украинцев там не было", - заявил Латий.

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Ранее стало известно, что в городе Танта произошел взрыв возле коптской церкви Мар-Гиргис. Число погибших во время взрыва бомбы в коптской церкви в Египте в городе Танта достигло 21, при этом более 50 человек получили ранения, сообщило государственное телевидение.Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье. Сообщается, что в апреле Папа Римский Франциск планировал визит в Епипет.В Египте проживает около девяти миллионов коптских христиан, и ранее были нападения на них группы, связанные с "Исламским государством".