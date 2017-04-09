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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Египет (669) МИД (4012) теракт (2062)

 Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье.

По информации министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших в сегодняшнем теракте в церкви в египетском городе Танта нет граждан Украины, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина " сообщил Геннадий Латий, чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Египте.

"По информации, которую мы имеем, это был теракт. Информации по поводу наличия вообще иностранцев среди пострадавших нет. Город находится в средней части Египта, далеко от популярных курортов. Поэтому мы даем сейчас информацию, что украинцев там не было", - заявил Латий.

Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины 01

Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины 02
Ранее стало известно, что в городе Танта произошел взрыв возле коптской церкви Мар-Гиргис. Число погибших во время взрыва бомбы в коптской церкви в Египте в городе Танта достигло 21, при этом более 50 человек получили ранения, сообщило государственное телевидение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Осло возле станции метро полиция обезвредила бомбу

Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье. Сообщается, что в апреле Папа Римский Франциск планировал визит в Епипет.

В Египте проживает около девяти миллионов коптских христиан, и ранее были нападения на них группы, связанные с "Исламским государством".


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ФСБэшный ИГИЛ, млять их так, резвится...(((
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О так это и есть ассиметричный ответ рассеюшки за разбитую авиабазу...
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Вот скажите мне что это не хуйло - опять по кругу пошел гранаты подкладывать.
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Недавно смотрел фильм Крутые меры. Попсовенькая и слабенькая по сценарию лента, но идея правильная затронута. Как при помощи группки людей, внедренных во власть, очень быстро дестабилизировать ситуацию в стране. В случае с кремлем - во всем мире. Ломать - не строить.
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Запустили путина и его упырей во все международные структуры - теперь расхлебываем.
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пальмова неділя. вербну в Єгипті не святкують.
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Хороша тема, щоб блиснути своїм неперевершеним гумором.
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Обращение Ксении Собчак к Владимиру Путину

Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после трагичных событий третьего апреля в Санкт-Петербурге. Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.
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Терактов не было!
Это была фейковоя постановка для отвода глаз от закона который всех расцыян поставит в стойло.Регистрация в соц сетях только с паспортом и запрет интернета.
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До того как начались протесты против коррупции в параше и конкретно против друга Медведева ( так холопы скоро и против сцаря пойдут) террактов небыло.
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Коптська общіна - одна з перших християнських общін
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В Швеции террорист задавивший людей на грузовике , узбеком оказался. Раша "налаживает "отношения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
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