 Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

По информации министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших в сегодняшнем теракте в церкви в египетском городе Танта нет граждан Украины, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина " сообщил Геннадий Латий, чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Египте.
"По информации, которую мы имеем, это был теракт. Информации по поводу наличия вообще иностранцев среди пострадавших нет. Город находится в средней части Египта, далеко от популярных курортов. Поэтому мы даем сейчас информацию, что украинцев там не было", - заявил Латий.
Ранее стало известно, что в городе Танта произошел взрыв возле коптской церкви Мар-Гиргис. Число погибших во время взрыва бомбы в коптской церкви в Египте в городе Танта достигло 21, при этом более 50 человек получили ранения, сообщило государственное телевидение.
Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье. Сообщается, что в апреле Папа Римский Франциск планировал визит в Епипет.
В Египте проживает около девяти миллионов коптских христиан, и ранее были нападения на них группы, связанные с "Исламским государством".
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Вот пример.
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Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после трагичных событий третьего апреля в Санкт-Петербурге. Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.
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Это была фейковоя постановка для отвода глаз от закона который всех расцыян поставит в стойло.Регистрация в соц сетях только с паспортом и запрет интернета.
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