 Под Волновахой с рельсов сошел поезд - "УЗ" выясняет обстоятельства происшествия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 8 апреля, в 11:50, поезд двигался с небольшой скоростью - 16 км/ч. Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха и Мариуполь не прекращалось, его обеспечили по парной колее.
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А что , блокаду уже сняли ?
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09.04.2017 13:34
Ну и вывод соответствующий: порошенковская блокада торговли с оккупированными территориями - очковтирательство барыги-мошенника.
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Блокады Донбасса не существует. Граница с Россией открыта.
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