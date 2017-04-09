EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Происшествия
  1841  30
Все про:поезд (613) Укрзализныця (1047) Донецкая область (3966)

 Под Волновахой с рельсов сошел поезд - "УЗ" выясняет обстоятельства происшествия

"УЗ" выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ГОКи несут значительные убытки из-за "Укрзализныци", - директора предприятий

Ранее сообщалось, что 8 апреля, в 11:50, поезд двигался с небольшой скоростью - 16 км/ч. Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха и Мариуполь не прекращалось, его обеспечили по парной колее.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Матиос в волшебный тепловизор разглядел, что демоны Парасюк и Семенченко уже шикаладные поезда под откос пускают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неее.. это гиви с моторылой с того света фулиганють.. .
 показать весь комментарий
Ответить
 
а шо она была? неделю назад ехал поездом..... между Волновахой и Мариуполем на перегонах все забито вагонами с маркировкой и раскраской РЖД счиал считал устал и бросил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Элементарно - рельсы проржавели. Это ж Укрзалізниця.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос знатокам: что делал поезд с соевым шротом (и самое интересное - с чьим?) вблизи оккупированных территорий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юг области, аграрные районы. Вокруг десятки агропредприятий. Вывозили продукцию видимо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поезд с подсолнечным/рапсовым/горчичным/конопляным шротом кардинально меняет ситуацию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кардинально нет. Но исходя из логики вашего вопроса выше, юг Донецкой области нужно отрезать от Украины, ибо рядом линия разграничения. Пытаюсь понять логику этой мысли, но дебит с кредитом не сходится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот тут почти полный ответ на ваши претензии о "разбалансировке дебита-кредита".
09.04.2017 13:34

Ну и вывод соответствующий: порошенковская блокада торговли с оккупированными территориями - очковтирательство барыги-мошенника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кормить то вату чем-то надо.. а то весь Бамбас завоняеть.. ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если везли к вам в область кормить вышивату, например?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дурне... в нас сало гор1лка та картопля не переводяться !!! 1 тому шрапнель не популярна !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по проложенным рельсам ехал, в объезд по трассе не получилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
АТО...священное АТО !!! То в мацкве ЧП то у Волноваси... ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щось подібне діється і на кацапстані. Вчора в масквабаді гепнулись два потяги влоб. Електричка і пасажирський. Два вагони зійшли з рейок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как вы правильно их объединили) псевдоппозиционеры всех стран соединяйтес
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба Парасюка й Семенченко долучити до з'ясування причин пригоди..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Без Матіоса з тепловізором і його жінкою - геніальною фінансисткою-мільйонеркою не розібратися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему все накинулись на Парасюка и Семенченко? Я считаю их честнее, скажем, матиоса или гройсмана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что если бы не Парасюк, Семенченко, Йулька и Саакашвили, то Петро Офшоренко уже давно завёл бы эту страну в Рай. А эти демоны ему мешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не хочу в такой шоколадный рай, хоть и люблю сладкое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Волновахой с рельсов сошел поезд - "УЗ" выясняет обстоятельства происшествия
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти