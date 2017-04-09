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 Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию пересмотреть свою поддержку режима Башара Асада в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

"Мы надеемся, что это (военный ответ США в Сирии. - Ред.) не ограничится действиями Соединенных Штатов. Мы возлагаем надежду, что Россия также включится - по крайней мере, перестанет защищать Асада", - заявил Эрдоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли

При этом президент Турции приветствовал последнее заявление Москвы о невозможности безусловной поддержки сирийского режима.

"Но давайте ускоримся. Давайте избавимся от этого зла", - призвал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Сирия без сомнений владеет химическим оружием. Глава Турции также заявил, что совершенно ясно, чья авиация сбросила бомбы на мирное население, учитывая "имеющиеся записи с радаров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.


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главное нах он им было нужно? Торговали нафтой и газом, бабло лилось рекой, всем в мире было до задницы сколько вил у пуйла и его окружения нет блин решили с голой жопой сверхдержаву покорчить
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Да , незадалась Аленьпиада для ордынцев ...
После неё понеслась Орда по кочкам , да всё под гору .
Совсем немного осталось .
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Кацапня должна прочувствовать все ужасы войны на своей шкуре и только после этого некоторая часть станет понимать что лучше жить мирно !!!
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Да там ковровые бомбардировки были. Путен введи стройбат
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...коровьи бомбардировки, лепешками? возможно.
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" При этом президент Турции приветствовал последнее заявление Москвы о невозможности безусловной поддержки сирийского режима "

Окурок - сыкун . Трошки по ебалу надавали , так сразу штаны намочил
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Вот представьте, что Порошенко, вместо мусора, сбросил на Львов шоколадные бомбы.
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ВОТ ПРЕДСТАВЬТЕ,что здесь присутствуют тупоголовые кацапские троли.
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А он их и сбросил..просто эти бомбы уже один раз ели
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Не толька защищать, но и горшки выносить!!!!
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Повернись живимLike This Page · April 7 · Суслик заводи шарманку

Ты суслика видишь?! Или краткий видеоотчет о том, как "ополченцам" не стоит беспокоить Вооруженные силы Украины, а то суслик придет, порядок наведет.

А если серьезно, то прямые попадания по вражескому блиндажу стали возможны после того, как мы привезли планшеты, обучили ребят быстро наводится и за минуту разбирать огневые позиции ополченцев.

Помочь нашим сусликам чаще заводить шарманку вы можете здесь: https://goo.gl/uwqE7f

Андрей Рымарук (Andriy Rymaruk)

Проект "Повернись живим"Видео здесь - https://www.facebook.com/backandalive/videos/vb.346164665540977/803238763166896/?type=2&theater
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Це те ж саме, що закликати козла не їсти капусту.
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кремлевские бандиты -наследники по своим моральным качествам большевистского красного террора т.е гостерроризма против мирных людей.Вся их история это подтверждает
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Не везде, на 1/7 части суши она квадратная, так задумал Господь Бог. Для того , наверное, чтоб аленям было удобней искать ягель и учавствовать в акции "падаридрава"....
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мало того....

Четверть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли
Глава социологического центра привел поразительные цифры 31 марта 2017
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"Баня, водка, гармонь и лосось... что еще нужно ватнику для счастья,кстати свалил лидер группы в Америку нафуй...
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Свалил...
Только не в Америку, а в Баден-Баден (Германия)
Теперь ждём, когда появится новый хит - "Pferd"...
"Полюшко моё, васелькииии,
Дальних деревень огонькиии,
"Порш" и "Мерседес", фирма "Адидас",
Немцы фсьоо - теперь я люблю вас"...
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так у него там в Германии почка захоронена,как у кабздона "пупок" в Украине....
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Так вони і думали що кругла , кругла і плоска як млинець яким їх з лопати годували .
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От алени.....)))) дывни створиння, з головы стирчыть кориння)))))
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при Абаме такого бардака не было! Верните взад Абаму!!!11
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Надругательство над "спиной" рыбоглазого )(уйла не прекращаецца ни на минуту...
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Опять в орде не кушать помидоров.Самим слабо вырастить))))
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Нужно было сказать, чтоб защитил хотя бы жителей Омска..
Весна пришла.. Птички поют.. Всё цветёт кругом.. Центр ОмскаЭрдоган призвал Россию перестать защищать Асада - Цензор.НЕТ 5531
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Та кому той Омьк потрібне. Всю казну потратили на Крим.
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Смех сквозь слезы? Это Кострома после обстрела "Томагавками".Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада - Цензор.НЕТ 4741
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это уже нож не совсем в спину...а может даже и не нож...что ж ответят ватные ребята...
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… не каждый хрусский пилот долетит до середины
Турции….
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Киселев продолжит проклинать: в РФ объяснили, как Украина может похоронить режим Путина
Даже после предоставления украинцам безвизового режима с ЕС кремлевская пропаганда продолжит проклинать Украину.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии Обозревателю, комментируя возможность изменения риторики росТВ.

По его словам, несмотря на информацию о возможных переменах с тематикой сюжетов на российском телевидении, сама риторика пропаганды Кремля не изменится. Пионтковский подчеркнул, что пропагандисты РФ продолжат проклинать Украину.

В то же время политолог отметил, что успех Украины на пути евроинтеграции, успех в экономике может произвести впечатление на рядовых россиян и нанесет серьезный удар по путинскому режиму в России. По словам Пионтковского, режиму Путина в РФ осталось не долго, а после его ухода сильно хорошо в России не станет.
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Начнется операция "Украинцы насилуют европейских женщин, поэтому надо отменить безвиз", хотя раньше украинцы за таким замечены не были.
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09.04.2017
Между Одессой и Стамбулом запущено пассажирское паромное сообщение
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Российской парт номенклатуре сказали четко и ясно, - сидеть тихо и не дергаться. сказали это два мировых монстра США и Китай. Этот тандем непобедим. Американский флот не просто движется к берегам сев. Кореи, достал уже этот кровавый толстый и зажравшийся царек.
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Кацапский Омск тоже походу тоже накрыло Томагавками

Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада - Цензор.НЕТ 8046
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раиССя должна перстать защищать Асада сидя на бутилке. Тонкости перевода с турецкого.
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заметте,с некоторых пор прекратились провакационные облеты и залеты "комических сил" черную метку наверное получили...
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С однои стороны так, но как только хуйло это сделает, его кинет Иран
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Это капкан для хуйла из сирии он уже живым не выйдет
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Кинул Хусейна, кинул Каддафи и этого кинет. А потом скажет "вот вы убрали Асада, а теперь там ИГИЛ".
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Как же он не будет поддерживать Асада, такого же *уйла, как и сам? Сирия - последний рубеж на пути катарского газа для Европы: падет - и звизда Газпрому! Потому выродок из кожи вон и лезет!
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Да, вот так прямо позвонил и сказал - "вофка, раслабь анус и получай удовольствие"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган призвал Россию перестать защищать Асада
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