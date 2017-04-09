 Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.
"Мы надеемся, что это (военный ответ США в Сирии. - Ред.) не ограничится действиями Соединенных Штатов. Мы возлагаем надежду, что Россия также включится - по крайней мере, перестанет защищать Асада", - заявил Эрдоган.
При этом президент Турции приветствовал последнее заявление Москвы о невозможности безусловной поддержки сирийского режима.
"Но давайте ускоримся. Давайте избавимся от этого зла", - призвал Эрдоган.
Он подчеркнул, что Сирия без сомнений владеет химическим оружием. Глава Турции также заявил, что совершенно ясно, чья авиация сбросила бомбы на мирное население, учитывая "имеющиеся записи с радаров".
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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После неё понеслась Орда по кочкам , да всё под гору .
Совсем немного осталось .
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Окурок - сыкун . Трошки по ебалу надавали , так сразу штаны намочил
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Ты суслика видишь?! Или краткий видеоотчет о том, как "ополченцам" не стоит беспокоить Вооруженные силы Украины, а то суслик придет, порядок наведет.
А если серьезно, то прямые попадания по вражескому блиндажу стали возможны после того, как мы привезли планшеты, обучили ребят быстро наводится и за минуту разбирать огневые позиции ополченцев.
Помочь нашим сусликам чаще заводить шарманку вы можете здесь: https://goo.gl/uwqE7f
Андрей Рымарук (Andriy Rymaruk)
Проект "Повернись живим"Видео здесь - https://www.facebook.com/backandalive/videos/vb.346164665540977/803238763166896/?type=2&theater
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кривизнa поверхности не дала с400 сбить ракеты
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Четверть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли
Глава социологического центра привел поразительные цифры 31 марта 2017
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Только не в Америку, а в Баден-Баден (Германия)
Теперь ждём, когда появится новый хит - "Pferd"...
"Полюшко моё, васелькииии,
Дальних деревень огонькиии,
"Порш" и "Мерседес", фирма "Адидас",
Немцы фсьоо - теперь я люблю вас"...
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Весна пришла.. Птички поют.. Всё цветёт кругом.. Центр Омска
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Турции….
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Даже после предоставления украинцам безвизового режима с ЕС кремлевская пропаганда продолжит проклинать Украину.
Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии Обозревателю, комментируя возможность изменения риторики росТВ.
По его словам, несмотря на информацию о возможных переменах с тематикой сюжетов на российском телевидении, сама риторика пропаганды Кремля не изменится. Пионтковский подчеркнул, что пропагандисты РФ продолжат проклинать Украину.
В то же время политолог отметил, что успех Украины на пути евроинтеграции, успех в экономике может произвести впечатление на рядовых россиян и нанесет серьезный удар по путинскому режиму в России. По словам Пионтковского, режиму Путина в РФ осталось не долго, а после его ухода сильно хорошо в России не станет.
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Между Одессой и Стамбулом запущено пассажирское паромное сообщение
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