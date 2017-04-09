 Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник, по стране - в течение недели, - ГП "Документ"

Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов возобновят работу во вторник. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.
Сейчас оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы.
В минувший четверг после обеда работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами оказания административных услуг при РГА была остановлена из-за следственных действий СБУ. Работу удалось восстановить в пятницу до обеда, но следственные действия продолжаются. Как сообщил Полищук, по данным руководства предприятия, работа центров ГП "Документ" в Киеве должна быть восстановлена во вторник, 11 апреля. В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обсуживания граждан в стране, а также центры оказания админуслуг. Возобновление работы центров начнется с Киева, потом заработают большие города, где большой спрос на загранпаспорта и после них - города поменьше.
"Сечас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления работы", - сказал Полищук.
3843 41
Полищук прокомментировал ситуацию вокруг банка "Михайловский"(21)
Дело Медведько и Полищука может закончиться акцией "людей с оружием", - Игорь Луценко(91)
Правоохранители принудительно отобрали образцы биоматериала у подозреваемых в убийстве Бузины, - нардеп Игорь Луценко. ФОТО+ВИДЕО(138)
В ближайшее время обвинительные акты в отношении подозреваемых в убийстве Бузины будут направлены в суд, - Геращенко(48)
Олигарх рассказал о мошенничестве Шокина. ВИДЕО(3)
Суд смягчил меру пресечения Полищуку, подозреваемому в убийстве Бузины(30)
Суд рассматривает продление домашнего ареста для подозреваемого в убийстве Бузины Полищука(3)
Ответить
Это как войну называть принято "АТО"?
Ответить
Опечатка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Если в кране нет воды -
Значит, выпили ... москали!"
Не в рифму, зато по инструкции от Минстеця...
Ответить
Ответить
Ответить
Причем именно серверов, ответственных за выдачу биометрических загранпаспортов.
Есть такая контора, широко известная в узких кругах - НИИ "Восход"
По крайней мере, еще лет 5 назад.
Сколько сейчас - не знаю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они просто не могут . чтоб все работало без заминок. даже если и хотят.
Ответить
Ответить
В России биометрику оформляют за месяц.
Никаких очередей в принципе, запись на назначенный день и час через сайт госулуг.
Пошлина - 3500 руб.
Ответить
Ответить
Ответить
Оно и не удивительно, ведь предварительной записи через Инет (как в России) нет:
Что необходимо сделать, чтобы получить загранпаспорт:
- Взять паспорт с ИНН и прийти в "Паспортный Сервис" в рабочие дни или субботу
- В течение 10-30 мин подать необходимые документы
- Оплатить услугу (на месте)
- После получения SMS, прийти и забрать свой загранпаспорт
Ответить
А делает как для врагов народа а не собственных граждан.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Комбинат "Украина" печатает.
Каким боком здесь коммерческая организация - посредник ?
Или Государство самоустранилось в пользу Барыг?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В нашем селе знакомая вернулась домой после месяца работы в Польше. За месяц заработала столько же, сколько за 8 месяцев, вкалывая в больнице здесь медсестрой. Конечно же, она не собирается дальше работать в больнице. В общем, если государство и бизнес в Украине не решат вопрос повышения своей эффективности, то фискальный кризис раздавит их как тараканов. Назревает нечто грандиозное в социальных отношениях в Украине, чего здесь не было с 17-18 веков, когда земли было много, а рабочей силы мало.
Ответить