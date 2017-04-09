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 Политика Украины
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Все про:паспорт (562) Полищук (70) Госмиграция (108)

 Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник, по стране - в течение недели, - ГП "Документ"

Сейчас оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы.

Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов возобновят работу во вторник. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

Сейчас оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы.

В минувший четверг после обеда работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами оказания административных услуг при РГА была остановлена из-за следственных действий СБУ. Работу удалось восстановить в пятницу до обеда, но следственные действия продолжаются. Как сообщил Полищук, по данным руководства предприятия, работа центров ГП "Документ" в Киеве должна быть восстановлена во вторник, 11 апреля. В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обсуживания граждан в стране, а также центры оказания админуслуг. Возобновление работы центров начнется с Киева, потом заработают большие города, где большой спрос на загранпаспорта и после них - города поменьше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервис выдачи загранпаспортов снова прекратил работу

"Сечас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления работы", - сказал Полищук.
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Почему у нас одни рукожопые. То один сайт рухнет , то другой. Или опять Рассея виновата 77777
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Ещё раз подчеркну: почему клаки и гнездо взяточничества называют "сервисами"?
Это как войну называть принято "АТО"?
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Этот дефицит услуг создается искусственно. А где дефицит, там начинается поиск нужных троп. Поэтому главная задача различных проходимцев при должностях встать поперЭк этих троп...
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В дежурный раз свою руко#опость на происки москалей спишут.

"Если в кране нет воды -
Значит, выпили ... москали!"

Не в рифму, зато по инструкции от Минстеця...
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думаю директор получает тысяч 100 в месяц,плюс премии)))ну и на кошерную пищу раз в месяц доплаты)
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В России за администрирование серверов ФМС платили от 2 тыс.долларов/месяц.
Причем именно серверов, ответственных за выдачу биометрических загранпаспортов.
Есть такая контора, широко известная в узких кругах - НИИ "Восход"

По крайней мере, еще лет 5 назад.
Сколько сейчас - не знаю.
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Забыл... Была еще и годовая премия в размере 2-х зарплат (т.е. еще плюс от 4 тыс.долларов в рублях по курсу)
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Это типа все, кто еще раздумывал, сегодня кинулись срочно получить паспорт и валить из страны? Или паспорт это такой дефицит, больше трёх в руки не дают?! С чего бы это такой ажиотаж?!
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Не в ажиотаже дело, а в утечке информации: к ресурсу получили доступ бандиты, которые делали левые паспорта. Как только СБУ их поймает и повесит, работа центров возобновится.
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Пасха..сейчас зарабатывает на"крашанки" -миграционная служба...сервисы подождут....нужно соблюдать субординацию
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искал кто возглавляет эту богодельню,никакой информации про руководство(
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безвиз это как у коммунистов построения коммунизма... что тебе даст безвиз??? НИЧЕГО!!! право работу-не даст ,право учёбу не даст и ПЛЮС к этому ещё-если твой фейс не понравится пограничнику из ЕС или бабла наличного будет мало -тогда назад в украину с гараницы.. и путёвка потеряна проезд потерян .. с ВИЗОЙ такого нет
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С визой ты также, если твое табло не понравится погранцу, поедешь домой...
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СЕРВИСЫ СНОВА РУХНУТ ВО ВТОРНИК В КИЕВЕ. А В СТРАНЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.
они просто не могут . чтоб все работало без заминок. даже если и хотят.
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может пора разобраться,кто нанял делать сайты рукожопых? кто на этом заработал денюшку, а страна геморрой?
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Ипона мать....
В России биометрику оформляют за месяц.
Никаких очередей в принципе, запись на назначенный день и час через сайт госулуг.

Пошлина - 3500 руб.
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В Украине 2 недели максимум. Можно и на следующий день, но дороже. Цена копейки, сервис на высшем уровне и никаких очередей.
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Только вот на ЦН жалуются на большие "живые" очереди.
Оно и не удивительно, ведь предварительной записи через Инет (как в России) нет:

Что необходимо сделать, чтобы получить загранпаспорт:Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник, по стране - в течение недели, - ГП "Документ" - Цензор.НЕТ 896

- Взять паспорт с ИНН и прийти в "Паспортный Сервис" в рабочие дни или субботу
- В течение 10-30 мин подать необходимые документы
- Оплатить услугу (на месте)
- После получения SMS, прийти и забрать свой загранпаспорт
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Значит пора брать за )I(опу тех, кто обязан это делать от имени государства?
А делает как для врагов народа а не собственных граждан.
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Так никому не нужен тот безвиз, шо аж сайт положили!
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https://declarations.com.ua/declaration/nacp_834af56a-6bbe-4f98-8b6b-f9f2a544e0de
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... хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.

Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник, по стране - в течение недели, - ГП "Документ" - Цензор.НЕТ 6714
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"Миграционная служба Украины" отвечает за изготовление паспортов.
Комбинат "Украина" печатает.
Каким боком здесь коммерческая организация - посредник ?
Или Государство самоустранилось в пользу Барыг?

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Все же интересно, кто ЛЖЕЦ? Генеральний директор ДП "Документ" Швачко Володимир Анатолійович (структурное родразделение ГосМигрСл) или СБУ в лице Г.Гитлянской, отрицающей причастность СБУ к проблеме ?! Господи, как стыдно за Мою Родину, где одному ведомству неведомо, что творит другое. Прав был И.Крылов (с) "... беда- коль сапоги тачи пирожник, а пироги печи сапожник..."
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© Да откуда у нищих украинцев деньги на поездки в Европу!
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отримував паспорт десь із рік тому - черга була: аж 3 чоловіка - 10 хвилин на формальності -півгодини на оплату і через 35 днів забрав ( їздив у справах -хоча писалося що 33 робочих дні термін) Не розумію звідки такий ажіотаж? Хіба що кисяни і лугандонці рвонули... То їм треба було б давати паспорт іншого кольору ( на років 5-10) щоб було видно одразу звідки
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А нельзя на оборот, по Украине во вторник а в Киеве с недели, да Киевлянам еще Садовой сиденья подкинул на Евровидение а то сидеть неначем , не постоянно мусор привозить надо и стульями побаловать Киевлян.
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Путин окаянный, не хочет пускать украинцев в Европу.
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Зас.... ють мозги цим безвізом. Краще б в країні навели порядок. А те, що за цей безвіз продали державу, то мовчать
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Юрий Романенко

В нашем селе знакомая вернулась домой после месяца работы в Польше. За месяц заработала столько же, сколько за 8 месяцев, вкалывая в больнице здесь медсестрой. Конечно же, она не собирается дальше работать в больнице. В общем, если государство и бизнес в Украине не решат вопрос повышения своей эффективности, то фискальный кризис раздавит их как тараканов. Назревает нечто грандиозное в социальных отношениях в Украине, чего здесь не было с 17-18 веков, когда земли было много, а рабочей силы мало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник, по стране - в течение недели, - ГП "Документ"
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