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 Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России

В отношении Российской Федерации могут быть введены новые санкции, если данная инициатива найдет поддержку у президента Дональда Трампа и представителей двух партий в Сенате США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, отвечая на вопросы журналистов.

"Если администрация (Трампа. - Ред.) считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего-то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал Макконнелл.

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Он добавил, что "хочет поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада".

Как пишет издание The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включающая главу комитета по вооруженным силам Джона Маккейна и высокопоставленного члена комитета по международным отношениям демократа Бенджамина Кардина в начале этого года предложила новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "минских соглашений", - посол Германии Райхель
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Санкции во благо, да Кацы? Окрывайте рот по шире ребятки!
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У цапов как в мотеле-мест нет. Все дырки давно заняты. Зато СТАБИЛЬНОСТЬ. А вот интересно, цапов постоянно ипут и в рот(тенберги); и жопу( чечены,даги и тд.и тп.); и в ухи(тв,сми и тд.),а как же они тАгда срут? Куда дерьмо девается? Может они поэтому такие говнистые? Не, не так, поэтому они ГАВ-НО!
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ПРЯМ - он поэт зовется НЕЗНАЙКА , от него Вам - БАЛАЛАЙКА!
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Кстати,чувствуется сексуальная неудовлетворенность(видимо,еще на бутылку не сажали) и примитивное желание пожрать - "сосиска и редиска"))))
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"Нами - не рукопожатый" , типа если в кацапстан в "Рукожопый" не припедешь, и руки не пожмешь,значит такой страны нет, небыло и быть не может! и вообще, немуществует такого народа, потомучто нет, небыло и быть неможет!
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Щас на срасее молебны за здравие Св. Мавра Барака Обамы будут проводить
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Мир всё-таки меняется и начинает адекватно реагировать на угрозы.
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Ну вот..
А это дурко,путин в смысле,мечтало дружить,даже контролировать!,президента штатов от республиканской партии...
Еще и ожидало снятия санкций...
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нда... видать хилари была бы для него лучше... Видать локти кусает ))
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да,у хуйлуши всегда с бабами не ладилось.. Вот и с Хилари он пролетел..
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Интересы США на первом месте. Вот только Барыга предпочел финансовые подачки для распила, а не интересы страны. Я имею в виду Будапештский Меморандум.
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Я в замешательстве: если уже сейчас кацапы на петухов из говна перешли, то, если ещё санкции, то чем же им дальше питаться?
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В Москве на один день (5 апреля) открылся ресторан "Говно".
Видимо, со временем начнет работать ежедневно)
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Протестую! Это название страны-ГАВНО. А в ней мржет открыться ресторан " мацква".
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А смысл протестовать? Они и сами не раз уже доказали Вашу точку зрения).
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Давно уже пора столкнуть со стула потенциального висельника. Веревку можно не намыливать.
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У НАТО вирішили перейняти український досвід у протидії гібридним загрозам. Про це заявила заступник генсека Альянсу Роуз Гетемюллер, виступаючи на Х Київському Форумі з безпеки
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Это типа, как старшекласнику дали люлей ПТУшники, а он пошёл избивать второкласников?
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Даже не второклассников, а просто пошел и избил кошку от злости. Надеюсь, что эта прохановская мразь будет умирать долгой и мучительной смертью.
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Кремль не настолько полуумний,как некоторие его представители..

Він переконався у точності власних крилатих ракет у Сирії.
Можна запросити підтвердження цього факту у пастухів Ірану.
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Этому старому маразматику уже давно пора себе место на кладбище столбить, а не в ссср играть. Кстати, он очень напоминает известный мем "ЖДУН". Вот пусть и ждет погоды у мавзолея
Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России - Цензор.НЕТ 6369
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Война, ребята: в России заявили о звездном часе Путина

Российский публицист и политолог Станислав Белковский, комментируя события в Сирии и, в частности, ракетный удар США по авиабазе Башара Асада, заявил, что сейчас для президента РФ Владимира Путина наступил звездный час.
"События в Сирии показывают, что США не приемлют никакой гегемонии России в Сирии, о чем, собственно, Владимира Путина и предупреждали, что не взирая на те или иные личные позиции Дональда Трампа, так сказать, институты сильнее, и исходная республиканская Америка не будет терпеть этого всего", - сказал Белковский, напомнив, что Трамп опирается на республиканский истеблишмент, который относится критически к РФ и к ее попыткам играть какую-то ключевую роль на Ближнем Востоке.
"Но у Владимира Путина сегодня звездный час. Вот, мне кажется, это не все понимают, но это так. Потому что сегодня можно снова возобновить логику войны. Сегодня можно выйти к собственному народу и сказать: "Война, ребята!", - отметил политолог.
При этом он отметил, что Кремль "бьется" в Сирии не за Асада.
"Мы бьемся потому, что война есть война. Я в свое время прочитал книгу Карла фон Клаузевица о войне, в которой утверждается, что война есть продолжение политики другими средствами, и пришел к выводу, что дело обстоит ровно наоборот: политика есть продолжение войны другими средствами.
Когда человек переводит себя в логику войны, он уже не нуждается ни в каких других аргументах - он должен воевать до конца, до победного конца. Не важно, что будет. Вот, Путин находится в такой ситуации. Поэтому любой повод для войны для него благоприятен и приемлем", - заявил Белковский.
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Клаузевиц ничего не знал о войнах телевизора против холодильника
Что касается "звездного часа" для Путина, то да - когда петля пережимает шею в глазах крутятся звездочки
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бугага, звездый час Хуйла! Куда уж звездней, опустили по полной программе, еще и санкций на воротник наложат.
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Первая цель срубля осенью 120-140 за 1$ и дна нет😋
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Вірю оточенню трампа, йому самому віри нема. Дуже хочу помилитися, але там, де можливо, трамп блокуватиме рішення, які нестимуть проблеми його другу, кумиру і партнеру миршавому карлику х...йлу.
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Да,но он,похоже, считае иначе.Возраст,знаете ли,маразм.
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Трамп сьогодні вночі спати не буде - сам Кіборгамслава йому не вірить, жах!
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Параша ответит очередным избитием своих граждан)))
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С войнами и без войн- развал Рашки неизбежен....Жаль, что на это ещё столетия уйдут..
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скрепным кацапездолом все в прок, лишь бы перед своим фюрером раком стоять и похрюкивать о своем мессианстве ))
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Если кто не знал, то число в названии систем ПВО С-200, С-300, С-400, С-500 -это вероятность попадания в томагавк 1 к 200, 300, 400, 500.
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Это если за время подлёта Томагавка установку надуть успеют.
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підтверджено тим,що

1) саме с-200 випустила ракету по ізраїльських літаках.І була збита.
2) система С-400 "недопиляна напильником".
3)С-500 лише у планах.Поки що йде "імпортозаміщення мікросхем".Американських військових.
і тренування випробувачів-камікадзе..
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кацапы латентные гомосеки, сами же хотели Трампа, хотели шоб он пришел!
и вот результат!
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Ну не пэрэгибай - "латентные", "гомосеки"... Не, они НАСТОЯЩИЕ ПИДОРАСЫ !
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вся суть ведения войны по кацапски.....а почему не по Воронежу,хотя если надо будет,то влупят.... :D

В ответ на удар США по Сирии Россия могла бы пустить ракеты по украинским установкам залпового огня на Донбассе. Об этом в эфире "Первого канала" сказал главный редактор российской газеты "Завтра", пропагандист Александр Проханов.
"Мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским установкам на Донбассе, которые молотят каждый день наших людей. Это будет абсолютно симметричный ответ, вполне согласованный с процедурами, которые нарушили Соединенные Штаты", - сказал Проханов.
Он также предложил Кремлю разместить в Сирии дополнительные противоракетные комплексы и направить такие же комплексы в Северную Корею, которая, по мнению пропагандиста, станет "следующей целью" США.
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твари а не люди
Россияне гордятся сбитым Боингом. Надпись на машине в #Самара - "#MH17 Если надо, повторим".

Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России - Цензор.НЕТ 2104
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Правильно, им не привыкать убивать 80 детей за один раз. Есть чем гордиться.
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С 1917 го года США вытягивают мордор из говна...на свою голову. Полагаю выводы верные уже сделаны? Ведь как глаголется, сколько волка не корми, а у слона всё равно яйца больше.
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Дональд Трамп заявил, что поддержка американских нефтяных компаний должна стать для Америки одной из приоритетных отраслей экономики для поддержания национальных интересов страны. Американский президент также планирует не только отменить указ своего предшественника о запрете разработки Атлантического шельфа, находящегося под американской юрисдикцией, а и предоставить компаниям-добытчикам дополнительные привилегии, передает "Диалог.UA" со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Еще вагончик свежих санкций для любимой засРасушки, они это любят!
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От стерха до дикобраза
Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России - Цензор.НЕТ 4704
Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России - Цензор.НЕТ 2521 Как не крути, а прошедшая неделя прошла под знаком фактического проявления позиции новой администрации США и президента Трампа к Сирии, Асаду и, главное - к Путину. Как мы писали ранее, после начала масштабного расследования по вмешательству спецслужб РФ в предвыборную кампанию, у Трампа исчезло пространство для маневра и теперь он обязан доказывать всем, что сидит в первом кресле отнюдь не благодаря шпионской комбинации Путина. Несмотря на то, что именно побудило Трампа принять молниеносное и жесткое решение об уничтожении сирийской авиабазы, в ответ на химическую атаку, реакция оказалась более чем показательной и не требующей дополнительных пояснений.
Но как оказалось, импульсивность президенту США приписали напрасно. Перед тем, как Трамп дал «добро» Бешенному Псу Мэттису на пуски ракет, произошли два события, одно из которых легко предвидеть, а второе - дало несколько необычную характеристику Трампу. Первое событие, собственно, выдвижение сил и средств ВМФ США на ударные позиции. Мы уже кратко писали о том, что такие операции не проводятся с помощью двух, пусть и крепко вооруженных эсминцев. То, что стояло прямо за ними, имело куда более внушительные очертания, и все это уже вышло на позиции, откуда была воплощена в жизнь фраза Трампа: «Генерал, разнесите их нафиг!». То есть, военные уже предполагали, что такая команда может быть получена и приготовились ее исполнить. Это говорит о том, что теперь военные в США играют более активную роль, чем это было при Обаме.
Но второе событие полностью смывает с Трампа клеймо импульсивного нарцисса, хотя в обычной жизни он вполне может что-то такое демонстрировать. В этом случае, Трамп последовательно обзвонил глав Великобритании, Германии, Франции, Китая и, наконец - России, и вкратце пояснил, что вонючка Асад доигрался и что авиабаза, с которой осуществлялись атаки химическим оружием, подвергнется разрушению.
Китай выразил понимание, союзники - полную поддержку и только Путин задумчиво портил штаны. Когда до него дошло, что друг Дональд не шутит, а положив трубку, даст команду своим военным выжечь химический клоповник, мир изменился полностью и необратимо.
Ведь что такое Сирия для Путина? Ему плевать на Асада, он знает, что такое ИГИЛ, а страдания сирийского мирняка ему всегда были до лампочки. Даже с точки зрения затычки газового коридора от Катара до Турции, Сирия ему уже не нужна. Газ так или иначе пойдет из других мест, например, из Израиля. Этому помешать невозможно и не помогут даже абсолютно отчаянные шаги, например, пересадка на свою лысину игл со спины дикобраза. Это никого не впечатлит.
На самом деле, Путина интересовал всего один вопрос - гарантии ему лично и его напиленному баблу. Это не удалось сделать за время, когда он поставил вместо себя Медведева и дальше ему пришлось начинать игру в «бешенного Ивана», чтобы продать свою покладистость. Мол, дадите гарантии и терроризм сойдет на нет. Не поняли? Тогда получите войнушки и беженцев. А когда до него дошло, что его все равно не пустят с награбленным бабалом на Запад, решил втянуть оппонентов в игру «передел мира». Под угрозой столкновения лбами Штатов и Китая, Штатов и Европы, он решил сместить внимание от себя и своего бабла, затмив это другими темами. Говорят, что с ним перестали встречаться лидеры вменяемых стран в частности и потому, что все путинские речи заканчивались одинаково, он настаивал на переговорах в формате «Ялта-2» о перераспределении сфер влияния. Ему намекали, мол 21 век и все такое, но того «запаяло» на теме. Не зря Меркель говорила, что у Путина кукушка улетела в другую реальность.
Собственно говоря, основой такой политики была демонстрации своей решимости применять силу. Старый рэкетир решил внести этот элемент в современную мировую политику. Долгое время эти номера проходили и партнеры пасовали. У Путина укрепилось убеждение, что вот еще чуточку надавить и с ним начнут договариваться.
Ситуация изменилась. Теперь он увидел, что его игра мускулами не просто принята, но и ставки повышены. У оппонента и мускулов больше, и размером они куда внушительнее. Теперь ему самому надо думать о том, чтобы не попасть под раздачу. И как оказалось, Европа и Китай вполне одобрили то, как это продемонстрировал Трамп. Флаг самого отчаянного парня ушел в Вашингтон и мир стоя аплодировал этой перемене. Путина отыграли его же картами и за его столом. Так что ему пора думать об иглах дикобраза на своей лысине, ибо скоро его будут бить и, возможно - ногами.
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что то не слышно кремлевского суриката... никак ботекс в арктике прихватило ... а тут еще трамп с тамагавками ... поди рыло то перекосило
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Иглы дикобраза на лысине хуйла! Впечатлило,улыбнуло.
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в Таганроге дом взорвался.очередной теракт Путлера?
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Весна. В россию прилетают санкции и... томагавки?
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ватники готовьтесь к очередному "подарку"

Акт "О противодействии российской агрессии 2017", подготовленный группой конгрессменов и внесенный 28 марта республиканцем Александром Муни задуман как ответ на "вмешательство" России в ход президентских выборов в Штатах, "невыполнение" Москвой Минских соглашений по Украине, а также "незаконную аннексию" Крыма, Южной Осетии и Абхазии.
Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов, фактически запрещая крупные вложения в ценные бумаги всех российских нефтегазовых компаний (не только государственных).
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)))) да уж... ну что бл... разбагатели ? что то в этом году не слышно про молебны за куротный сезон... видно не помогло в том году
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вы знаете у меня стойкое убеждение,что однажды утром крымчане просто не увидят "ихтамнетов" они за ночь тихо снимутся и как пришли так и уйдут....
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вряд ли. Скорее однажды утром некоторые крымчане не проснутся, а вот запасов ихтамнетов, как военных, еще полный мордор.
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ну так их же кормить надо,а кормовая база сокращается,нефть по 145 теперь только во сне-до аннексии Крыма....
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Военных ихтамнетов будут кормить военными пайками, гражданских ихтамнетов - брюквой. Все будет вротенберг.
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весной я с сыновьми беседовал на тему : когда кацаПины в штаны начнут ложить по полному тарифу...Сошлись на лето 2017 года..
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Главный вопрос - не начало дефекации, а ее конец, обусловленный полным прекращением жизнедеятельности организма.
А то говна может быть слишком много, и оно может хлынуть через нашу восточную границу.
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РАБссию вздудоражил взрыв в Таганроге,есть раненые и погибшие..
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Не может не радовать. Больше взрывов,хороших и разных!
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в этом 2017 году заканчивается действия договора про нахождении черноморского флота в Крыму...так что,будут еще всякие ништяки для рашки...я уж не говорю про аннексию Крыма,про сбитый боинг,минские договоренности,про сирию,про иски к газпрому,про вмешательство в выборную систему других стран ну и тд и тп..... веселуха в мордоре только начинается
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Трамп- реально Ч.М.О.- Человек, Материально Обеспеченный. Касатониха права.
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