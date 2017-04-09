 Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, отвечая на вопросы журналистов.
"Если администрация (Трампа. - Ред.) считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего-то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал Макконнелл.
Он добавил, что "хочет поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада".
Как пишет издание The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включающая главу комитета по вооруженным силам Джона Маккейна и высокопоставленного члена комитета по международным отношениям демократа Бенджамина Кардина в начале этого года предложила новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.
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https://twitter.com/JoN_TM/status/850958107765342208
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А это дурко,путин в смысле,мечтало дружить,даже контролировать!,президента штатов от республиканской партии...
Еще и ожидало снятия санкций...
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Видимо, со временем начнет работать ежедневно)
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Я угадал
http://censor.net.ua/news/435521/tramp_pozdravil_amerikanskih_voennyh_s_uspeshnoyi_atakoyi_po_aviabaze_v_sirii/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63410215
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Він переконався у точності власних крилатих ракет у Сирії.
Можна запросити підтвердження цього факту у пастухів Ірану.
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Российский публицист и политолог Станислав Белковский, комментируя события в Сирии и, в частности, ракетный удар США по авиабазе Башара Асада, заявил, что сейчас для президента РФ Владимира Путина наступил звездный час.
"События в Сирии показывают, что США не приемлют никакой гегемонии России в Сирии, о чем, собственно, Владимира Путина и предупреждали, что не взирая на те или иные личные позиции Дональда Трампа, так сказать, институты сильнее, и исходная республиканская Америка не будет терпеть этого всего", - сказал Белковский, напомнив, что Трамп опирается на республиканский истеблишмент, который относится критически к РФ и к ее попыткам играть какую-то ключевую роль на Ближнем Востоке.
"Но у Владимира Путина сегодня звездный час. Вот, мне кажется, это не все понимают, но это так. Потому что сегодня можно снова возобновить логику войны. Сегодня можно выйти к собственному народу и сказать: "Война, ребята!", - отметил политолог.
При этом он отметил, что Кремль "бьется" в Сирии не за Асада.
"Мы бьемся потому, что война есть война. Я в свое время прочитал книгу Карла фон Клаузевица о войне, в которой утверждается, что война есть продолжение политики другими средствами, и пришел к выводу, что дело обстоит ровно наоборот: политика есть продолжение войны другими средствами.
Когда человек переводит себя в логику войны, он уже не нуждается ни в каких других аргументах - он должен воевать до конца, до победного конца. Не важно, что будет. Вот, Путин находится в такой ситуации. Поэтому любой повод для войны для него благоприятен и приемлем", - заявил Белковский.
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Что касается "звездного часа" для Путина, то да - когда петля пережимает шею в глазах крутятся звездочки
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1) саме с-200 випустила ракету по ізраїльських літаках.І була збита.
2) система С-400 "недопиляна напильником".
3)С-500 лише у планах.Поки що йде "імпортозаміщення мікросхем".Американських військових.
і тренування випробувачів-камікадзе..
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и вот результат!
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https://www.youtube.com/watch?v=touUCh8pilY
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В ответ на удар США по Сирии Россия могла бы пустить ракеты по украинским установкам залпового огня на Донбассе. Об этом в эфире "Первого канала" сказал главный редактор российской газеты "Завтра", пропагандист Александр Проханов.
"Мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским установкам на Донбассе, которые молотят каждый день наших людей. Это будет абсолютно симметричный ответ, вполне согласованный с процедурами, которые нарушили Соединенные Штаты", - сказал Проханов.
Он также предложил Кремлю разместить в Сирии дополнительные противоракетные комплексы и направить такие же комплексы в Северную Корею, которая, по мнению пропагандиста, станет "следующей целью" США.
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Россияне гордятся сбитым Боингом. Надпись на машине в #Самара - "#MH17 Если надо, повторим".
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Дональд Трамп заявил, что поддержка американских нефтяных компаний должна стать для Америки одной из приоритетных отраслей экономики для поддержания национальных интересов страны. Американский президент также планирует не только отменить указ своего предшественника о запрете разработки Атлантического шельфа, находящегося под американской юрисдикцией, а и предоставить компаниям-добытчикам дополнительные привилегии, передает "Диалог.UA" со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Как не крути, а прошедшая неделя прошла под знаком фактического проявления позиции новой администрации США и президента Трампа к Сирии, Асаду и, главное - к Путину. Как мы писали ранее, после начала масштабного расследования по вмешательству спецслужб РФ в предвыборную кампанию, у Трампа исчезло пространство для маневра и теперь он обязан доказывать всем, что сидит в первом кресле отнюдь не благодаря шпионской комбинации Путина. Несмотря на то, что именно побудило Трампа принять молниеносное и жесткое решение об уничтожении сирийской авиабазы, в ответ на химическую атаку, реакция оказалась более чем показательной и не требующей дополнительных пояснений.
Но как оказалось, импульсивность президенту США приписали напрасно. Перед тем, как Трамп дал «добро» Бешенному Псу Мэттису на пуски ракет, произошли два события, одно из которых легко предвидеть, а второе - дало несколько необычную характеристику Трампу. Первое событие, собственно, выдвижение сил и средств ВМФ США на ударные позиции. Мы уже кратко писали о том, что такие операции не проводятся с помощью двух, пусть и крепко вооруженных эсминцев. То, что стояло прямо за ними, имело куда более внушительные очертания, и все это уже вышло на позиции, откуда была воплощена в жизнь фраза Трампа: «Генерал, разнесите их нафиг!». То есть, военные уже предполагали, что такая команда может быть получена и приготовились ее исполнить. Это говорит о том, что теперь военные в США играют более активную роль, чем это было при Обаме.
Но второе событие полностью смывает с Трампа клеймо импульсивного нарцисса, хотя в обычной жизни он вполне может что-то такое демонстрировать. В этом случае, Трамп последовательно обзвонил глав Великобритании, Германии, Франции, Китая и, наконец - России, и вкратце пояснил, что вонючка Асад доигрался и что авиабаза, с которой осуществлялись атаки химическим оружием, подвергнется разрушению.
Китай выразил понимание, союзники - полную поддержку и только Путин задумчиво портил штаны. Когда до него дошло, что друг Дональд не шутит, а положив трубку, даст команду своим военным выжечь химический клоповник, мир изменился полностью и необратимо.
Ведь что такое Сирия для Путина? Ему плевать на Асада, он знает, что такое ИГИЛ, а страдания сирийского мирняка ему всегда были до лампочки. Даже с точки зрения затычки газового коридора от Катара до Турции, Сирия ему уже не нужна. Газ так или иначе пойдет из других мест, например, из Израиля. Этому помешать невозможно и не помогут даже абсолютно отчаянные шаги, например, пересадка на свою лысину игл со спины дикобраза. Это никого не впечатлит.
На самом деле, Путина интересовал всего один вопрос - гарантии ему лично и его напиленному баблу. Это не удалось сделать за время, когда он поставил вместо себя Медведева и дальше ему пришлось начинать игру в «бешенного Ивана», чтобы продать свою покладистость. Мол, дадите гарантии и терроризм сойдет на нет. Не поняли? Тогда получите войнушки и беженцев. А когда до него дошло, что его все равно не пустят с награбленным бабалом на Запад, решил втянуть оппонентов в игру «передел мира». Под угрозой столкновения лбами Штатов и Китая, Штатов и Европы, он решил сместить внимание от себя и своего бабла, затмив это другими темами. Говорят, что с ним перестали встречаться лидеры вменяемых стран в частности и потому, что все путинские речи заканчивались одинаково, он настаивал на переговорах в формате «Ялта-2» о перераспределении сфер влияния. Ему намекали, мол 21 век и все такое, но того «запаяло» на теме. Не зря Меркель говорила, что у Путина кукушка улетела в другую реальность.
Собственно говоря, основой такой политики была демонстрации своей решимости применять силу. Старый рэкетир решил внести этот элемент в современную мировую политику. Долгое время эти номера проходили и партнеры пасовали. У Путина укрепилось убеждение, что вот еще чуточку надавить и с ним начнут договариваться.
Ситуация изменилась. Теперь он увидел, что его игра мускулами не просто принята, но и ставки повышены. У оппонента и мускулов больше, и размером они куда внушительнее. Теперь ему самому надо думать о том, чтобы не попасть под раздачу. И как оказалось, Европа и Китай вполне одобрили то, как это продемонстрировал Трамп. Флаг самого отчаянного парня ушел в Вашингтон и мир стоя аплодировал этой перемене. Путина отыграли его же картами и за его столом. Так что ему пора думать об иглах дикобраза на своей лысине, ибо скоро его будут бить и, возможно - ногами.
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Акт "О противодействии российской агрессии 2017", подготовленный группой конгрессменов и внесенный 28 марта республиканцем Александром Муни задуман как ответ на "вмешательство" России в ход президентских выборов в Штатах, "невыполнение" Москвой Минских соглашений по Украине, а также "незаконную аннексию" Крыма, Южной Осетии и Абхазии.
Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов, фактически запрещая крупные вложения в ценные бумаги всех российских нефтегазовых компаний (не только государственных).
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А то говна может быть слишком много, и оно может хлынуть через нашу восточную границу.
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