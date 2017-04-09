 США отправили авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в Пентагоне назвали маневры "предусмотрительным шагом для поддержки готовности и военного присутствия в западной части Тихого океана".
Демонстрация силы США происходит на фоне новых ракетных испытаний Северной Кореи, которые осудило мировое сообщество.
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"Угроза номер один в регионе - Северная Корея из-за своей безрассудной, безответственной и дестабилизационной программы ракетных испытаний и погони за ядерным оружием", - отметил представитель Тихоокеанского командования флота США Дэйв Бенхэм.
Предварительно ожидалась передислокация группы, в состав которой входит суперавианосец Carl Vinson с ядерной силовой установкой класса "Нимиц", в Австралию, теперь же он движется из Сингапура в сторону Корейского полуострова.
Отметим, режим Ким Чен Ына неоднократно угрожал как странам-соседям, так и США ядерной атакой. КНДР, несмотря на международные санкции, проводит испытания баллистических ракет, в частности в опасной близости к Японии и Южной Корее.
Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гьо Аном об угрозах со стороны Пхеньяна. Стороны договорились об интенсивном диалоге по этому вопросу.
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Типичная АУГ США, представляет собой группировку состоящую из:
Флагманский авианесущий корабль группировки с ядерной ГЭУ типа «Нимитц» (либо «Энтерпрайз») с базирующимся на нем полком палубной авиации (60-80 самолетов). По обычной практике авианосец, как и полк палубной авиации группировки, представляют собой отдельные воинские части морской авиации и находятся под командованием офицеров морской авиации в чине капитана первого ранга (U.S. Naval aviation Captain).
Дивизион ПВО группировки - 1-2 КР УРО типа «Тикондерога». В базовый комплекс вооружения дивизиона ракетных крейсеров входят ПУ ЗРК «Standart» (SM-2, SM-3), и КР "Томагавк«морского базирования. Все ракетные крейсера типа «Тикондерога» оснащены морским комплексом управления оружием и ракетной стрельбы "Иджис«(AEGIS). Каждый из крейсеров дивизиона находится под командованием офицера ВМС США в чине капитана первого ранга (U.S. Navy Captain).
Дивизион ПЛО группировки - 3-4 ЭМ УРО типа «Арли Берк» с глубинными бомбами и торпедами для борьбы с ПЛ, а также (часть кораблей) с установками КР «Томагавк» на борту. Командиром дивизиона ПЛО является офицер ВМС в чине капитана первого ранга (U.S. Navy Captain), в то время как каждый из эсминцев дивизиона находится под командованием офицера ВМС США в чине капитана второго ранга (U.S. Navy Сommander).
Дивизион многоцелевых ПЛА - 1-2 ПЛ типа «Лос-Анджелес с торпедным вооружением и КР «Томагавк» (со стартом через ТА лодки) на борту с задачами как ПЛО группировки, так и ударов по береговым (надводным) целям.
Дивизион судов снабжения - 1-2 транспорта типа «Сэплай», транспорты для боеприпасов, танкеры, другие вспомогательные корабли
ОАП ВМС - [1] до 60 самолетов авиации ВМС США, сведенных в ударные АЭ, АЭ ДРЛО, АЭ ПЛО, АЭ ВТС и др. ОАП ВМС является отдельной воинской частью авиации ВМС США. ОАП ВМС, также, как и АВМА, находится под командованием офицера авиации ВМС в чине капитана первого ранга либо офицера авиации КМП США в чине полковника (USMC Сolonel
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Генералы Северной Кореи
Их эти побрякушки очень греют,
Их ордена заслуженно блестят.
Ведь генералам Северной Кореи,
Насрать на то что все про них песдят.
Пусть их фотографируют нередко
Враги - это Америка и Нато.
Пасёт порой со спутника разведка,
Но главное мундир сидит как надо!
На ёлку новогоднюю похожи -
В набедренных повязках папуасы.
Их не сломить такой тяжёлой ношей,
Им так идут фуражки и лампасы.
Мундиры шьют им с дырками походу.
Чтоб ордена цеплять было удобно.
У генералов собственная мода -
Носить на жопе орден очень модно.
Вот генералы Северной Кореи.
И не смотря на времена и нравы,
Душою генералы не стареют,
Всё потому что верят в то, что правы.
А может им запудрили их башни,
Забили пропагандой или дезой,
Ведь эти украшения - день вчерашний,
Когда носили ордена для веса.
***
"Я одену все свои награды,
Я крутой кореец генерал.
Я их надеваю на парады,
Я их заработал, не украл!
Я горжусь, что я такой блестящий!
Вы придурки все идите на!
Надо сделать так, чтобы почаще,
Мне давали эти ордена!
Все награды поместились чтобы,
Чтоб все расходились в реверансах,
Я одену ордена на жопу,
Это не понять вам иностранцам..."
Мы Генералы Северной Кореи,
Жизнь свою устроили удобно.
В лагерях обуем, обогреем,
Всех, кто плакал неправдоподобно.
Севернокорейская система -
Самая надёжная пока что.
Не пройти врагам сквозь эту сену,
Обещаем, к стенке встанет каждый.
Всё на свете скоро сгинет в крахе,
Всё сгниёт в наркотиках, в разврате.
Мы своих корейцев держим в страхе,
Угнетая будущего ради...
Бьёшь своих - враги боятся сразу.
Было и в России так когда-то.
Ни к чему не пристаёт зараза,
Лучший доктор - это наш диктатор.
ПАРТИЯ - СЕМЬЯ - наша идея!
Всей душою в Ким Чен Ына верить!
Мы судьбою каждого владеем,
Нам не сложно каждого проверить.
Расстрелять в упор - не интересно.
Надо чтоб помучился от боли.
Чтоб орал, когда мы будем резать,
Раны посыпая крупной солью...
***
"В меня стреляли, если бы не орден,
Лежал бы под берёзою, а х.ули?
Нет, генералов орденА не портят,
Они спасают нас порой от пули.
Мы генералы Северной Кореи -
Великая надежда и опора.
Наш сивмол - флаг, на штоке гордо реет,
Он виден далеко за тем забором.
Мы Генералы Северной Кореи,
Не любим США, Китай, японцев,
Не любим европейцев и евреев,
И всех, кто кроме нас ещё под солнцем.
Врагов народа, не жалея силы,
Бросаем в лагеря, как Джозеф Сталин.
Жаль, что руководители России,
Пути того держаться перестали.
Ведь сколько преимуществ было в прежнем!
Народом управлять легко и просто.
Как много сделал в этом плане Брежнев -
Стремились делать всё всегда по ГОСТу.
С портрета смотрят брови - "Это Брежнев!
Он весь в наградах! Бравым был каким!
Корейцем был в душе, и даже внешне!
Он - Леонид, а я кореец Ким!"
Плач Северной Кореи
http://www.stihi.ru/2014/09/17/5811
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Але все ще тільки починається
"В конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России, который радикально ужесточит действующий санкционный режим. Его текст размещен https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1751/actions?q=%7B%22search%22%3A%5B%22russia%22%5D%7D&r=26
в единой базе документов нижней палаты американского парламента. «О противодействии российской агрессии 2017»
Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Таким образом, новый пакет органичений полностью перекроет финансирование всех проектов «Газпрома» - от «Северного потока -2» до «Силы Сибири», ...
под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно проекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.
Напомним, предыдущие санкционные пакеты распространялись на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещали.
Иностранные банки активно пользовались этим. Нерезиденты, по данным ЦБ РФ, в 2016 году приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей).
Законопроект вводит полный запрет на такую практику. Причем санкции за его нарушение предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран.
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Rex Tillerson - President Donald Trump's secretary of state - will fly to Moscow to confront Russia with evidence that it had knowledge of, and sought to cover up, the regime's deadly sarin strike last week that left 87 people dead.
Коротко кажучи, Тілерсон їде в Москву брати Х*ла за Фаберже.
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