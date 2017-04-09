 Сервис выдачи загранпаспортов снова прекратил работу

Как передает Цензор.НЕТ, паспортный сервис Украины снова не работает. На сайте госкомпании "Документ", который принимает заявки на оформление загранпаспортов и ID-карт, сообщают о прекращении оформления и выдачи документов.
"По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится", - сказано в сообщении.
Отмечено, что загранпаспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГМС Украины.
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Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник, по стране - в течение недели, - ГП "Документ"(37)
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Так вот, СЕРВИСОМ это назвать = что в рожу плюнуть.
ССЫЛКА на "сервис": В очереди за паспортом: одесситы днюют и ночуют в миграционной службе
О том, как люди СУТКАМИ стоят в "живой" очереди за паспортами.
Охуенный "сервис", чо...
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А тут очереди,наплывы,осады...)))
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А из за того, что ублюдки построили такую систему, что без взятки паспорт получается полгода...
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а так всі побігли б до х...йла.
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Торік українці 15 мільйонів разів перетнули кордон із ЄС
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ДО ЧОГО НАС ПІДВОДЯТ !!!
а може краще ж...дівське кодло розігнати???
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Вчера,если не ошибаюсь, Вы писали,что сегодня у Вас особенная дата.
С Днем Рождения!!!
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Лично у меня есть и забугорный паспорт и венгерская виза на 5 лет а также польская и словатская но меня почемуто никуда не тянет.Если и еду в соседние страны да и то чтоб дешевле одется в качественное и раз в неделю на продукты которые почемуто дешевле и качественнее чем в Украине.
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экипаж выпил техничесеский спирт.
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А ви чогось іншого чекали від Офшоренка, Базарного бариги, Рюкзакова...?
ця державна система - фейкова, барижна побудована і експлуатується креміналом, рекитирами...
ці чкваки прийшли до влади заробляти бабло, що вони і роблять....
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