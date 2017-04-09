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 Политика Украины
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Все про:документ (272) паспорт (562)

 Сервис выдачи загранпаспортов снова прекратил работу

Сервис госкомпании "Документ" снова не работает.

Как передает Цензор.НЕТ, паспортный сервис Украины снова не работает. На сайте госкомпании "Документ", который принимает заявки на оформление загранпаспортов и ID-карт, сообщают о прекращении оформления и выдачи документов.

"По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится", - сказано в сообщении.

Отмечено, что загранпаспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГМС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 млн граждан Украины уже получили биометрические загранпаспорта, - Аваков

Сервис выдачи загранпаспортов снова прекратил работу 01
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И границу перекрыть надо. А то побегут и погранцов затопчут.
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К вам? Вы уже преобрели пачпорт!
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Мне нравится это слово: "сервис".
Так вот, СЕРВИСОМ это назвать = что в рожу плюнуть.
ССЫЛКА на "сервис": В очереди за паспортом: одесситы днюют и ночуют в миграционной службе
О том, как люди СУТКАМИ стоят в "живой" очереди за паспортами.
Охуенный "сервис", чо...
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Чтобы "сервис" стал лучше, надо цену раза в два поднять! Это аксиома.
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И срок за взятку, тоже, пропорционально.
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это мысль от жирной жопы, которая думает за всю Украину.
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Говорили,что безвизом некому будет воспользоваться,бо денег у народа нет.
А тут очереди,наплывы,осады...)))
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"Осады" не из за денег.
А из за того, что ублюдки построили такую систему, что без взятки паспорт получается полгода...
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це не так. нема отримання паспортів на півроку.
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Це все - через Парасюка, Семенченка, "Самопоміч" та блокаду лугандона..
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Это уже не смешно. Украинские айтишники - сильнейшие в мире. Но наши коррупционеры отдают государственные заказы своим друзьям - лузерам. И потому сайты не работают . То позор с Корчак, теперь позор с миграцией.
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"Украинские айтишники" - новий короткий анекдот?
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Ставлю в известность , что в Братиславе работает восточный офис АйБиЭм , крупнейший в ЕС. И четверть айтишников - украинцев.
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Проміж себе спілкуются виключно українською? якщо ні, вони не є українськими IT.
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гражданство наверное имелось ввиду...и не секрет, что русский, особенно в среде спецов остается популярным
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Це нагадує новини з Авдіївки: світло є - світла нема - світло є - світла нема...
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Надо учесть что вмешательство в работу от "братьев" и к гадалке не ходи
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Запросто. Від тих потвор можна всього чекати.
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Зубожіле після тарифного геноциду населення, якому цей безвіз до одного місця, вже другий раз ложить сервіс видачі закордонних паспортів... Ганьба злочинній владі!!!.
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Надо абонплату на закордонный паспорт вводить,а в субсидиях отказывать.Если помышляешь о заграничных поездках ,то не скегли что бедный ,что денег на коммуналку нет.
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смех смехом, а как то была новость, старая, что не пустили через границу из за долга по коммуналке
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Работа сервисов в стране настораживает,а гланое - старо,как мир ,у нас виновных нет,или их никто не ищет.
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Надо своим родственникам вначале сделать пока Европа не передумала. А народу потом, может быть.
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11 червня 2017 року.

Торік українці 15 мільйонів разів перетнули кордон із ЄС
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ничего удивительного,из жидовского болота выбраться непросто)
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Не! Не подумайте ничего такого. Я- сегодня- добрый. Имею- право. Однако, мне вот эти сбои/зависания... как там ещё... Так вот они меня наводят на мысль, что кворум уже есть. То есть- количество- несколько ограничено, по техническим причинам. Повторяю: мне- наплевать, при наличии моего шенгена. Но... вот есть такая подленькая мыслишка.
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Имеете.
Вчера,если не ошибаюсь, Вы писали,что сегодня у Вас особенная дата.
С Днем Рождения!!!
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Точно!!! Щас повезу маму, по Святым для неё местам. Где она в оккупации жила, будучи девочкой 5-ти лет... Такой вот подарок я ей решил сделать. Она там не была 49 лет...
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я одного не пойму, почему эта прокладка частная снимает бабки с граждан Украины за оформление паспортов, причем контора эта донецкая
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Тю, проснулись когда жареный петух плюнул. Раньше думать нужно было
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наши провластные барыги и на безвизе умеют создать проблемы чтобы вовсю наживаться на людях
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Вот и наступает момент истинны.Дай то Бог чтоб ЕС чем скорее ратифицировал свое голосование.Для этого есть как минимум два плюса,людей из способностями и ,,золотыми,,руками наконец-то начнут ценить здесь в Украине и начнут оплачивать их труд адекватно.А второе ктг был слизняком то он стране и не нужен,флаг емув руки.
Лично у меня есть и забугорный паспорт и венгерская виза на 5 лет а также польская и словатская но меня почемуто никуда не тянет.Если и еду в соседние страны да и то чтоб дешевле одется в качественное и раз в неделю на продукты которые почемуто дешевле и качественнее чем в Украине.
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По техническим причинам рейс отменяется-
экипаж выпил техничесеский спирт.
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ЦЕ РУКА КРЕМЛЯ!!! :D
А ви чогось іншого чекали від Офшоренка, Базарного бариги, Рюкзакова...?
ця державна система - фейкова, барижна побудована і експлуатується креміналом, рекитирами...
ці чкваки прийшли до влади заробляти бабло, що вони і роблять....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСервис выдачи загранпаспортов снова прекратил работу
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