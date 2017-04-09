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 Киевские новости
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Все про:Киев (16773) Нацполиция (6821) порядок (23)

 В связи с проведением международного полумарафона в Киеве усилены меры безопасности

К охране порядка привлекли более 100 полицейских.

Как передает Цензор.НЕТ, к охране порядка по время международного полумарафона в Киеве привлекут более 140 сотрудников подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"9 апреля 2017 г. правоохранители усилят меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного полумарафона возле Контрактовой площади", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции призывают участников мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.

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как на марафон так 140, как на остальные непопулярные для кого то действа так 3000!?
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Постоянная угроза террорізма. Вот с чем отныне придётся жить и бороться украинцам... В мире есть понятие ВОЕНИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО. Это страна, которой ПОСТОЯННО угрожает войной её сосед (соседи). Это может быть реальная угроза (как для Израиля) А может быть и фейковая, для оболванивания народа (как в Северной Корее). В военизированной стране огромные деньги уходят на армию, полицию и спецслужбы. Людей с детства готовят и тренируют для отражения агрессии. Огромное число граждан призывают в армию (иногда и женщин). Весь народ становится единым кулаком. Сосед-агрессор об этом знает. И поэтому не нападает. Но постоянно гадит. Теракты, обстрелы границы и приграничья и т.д. К чему это я? А к тому, что ПОКА МОСКОВИЯ-РОSSИЯ НЕ НАЧНЁТ ВАЛИТЬСЯ НА КУСКИ, она не признает независимые европейские Украину, Молдову, Беларусь. И независимые Азербайджян и Казахстан тоже не признает. А это значит, что или Русь-Украинастанет "европейским Израилем" или может проиграть. Слава Русі-Украіне!
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В Европу пойдёте ,так вам мало не покажется,сразу"брат"пизданёт,Беларусь ведь не Украина,меньше в 5 раз ,так что готовьтесь
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Знаем. И по возможности готовимся. Но проблема в том, что Вашу армию уничтожали до весны 2014г. А нашу уничтожают ДО СИЗ ПОР.
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Знаем. И по возможности готовимся. Но проблема в том, что Вашу армию уничтожали до весны 2014г. А нашу уничтожают ДО СИЗ ПОР.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с проведением международного полумарафона в Киеве усилены меры безопасности
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