 В связи с проведением международного полумарафона в Киеве усилены меры безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, к охране порядка по время международного полумарафона в Киеве привлекут более 140 сотрудников подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"9 апреля 2017 г. правоохранители усилят меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного полумарафона возле Контрактовой площади", - сказано в сообщении.
Сотрудники полиции призывают участников мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.
851 7
Кабмин опубликовал Порядок перемещения товаров в зону АТО. ДОКУМЕНТ(188)
Правонарушения в ходе массовых акций в Киеве не зафиксированы , - Блищик(141)
Украина должным образом обеспечила безопасность во время выборов в Госдуму в дипломатических учреждениях, - посол ЕС Мингарелли(46)
На выходных будет усилена охрана общественного порядка по всей Украине, - советник главы МВД Варченко(69)
Дирижабль "Киев"(0)
МВД привлечет 4 тыс. сотрудников Нацполиции для охраны порядка 16-22 февраля в центре Киева, - Крищенко(83)
Грубых нарушений порядка во время торжеств ко Дню Независимости в Киеве не зафиксировано, - МВД(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить