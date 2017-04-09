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Все про:Великобритания (1553) Россия (69818) Сирия (2312) химическое оружие (80)

 Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон

Российская Федерация, которая поддерживает режим президента Башара Асада в Сирии, несет ответственность за гибель гражданского населения в результате химической атаки в провинции Идлиб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон написал в статье для еженедельника Sunday Times, опубликованной в воскресенье, 9 апреля.

"Главным союзником Асада является Россия. Поэтому Россия косвенно несет ответственность за гибель каждого мирного жителя на минувшей неделе", - написал Фэллон.

"Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства, окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН", - подчеркнул британский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Тиллерсон разочарован реакцией России на удар по сирийской авиабазе

Фэллон считает, что Асад не может оставаться президентом Сирии. "Тот, кто применяет бочковые бомбы и химикаты для убийства собственного народа, не может быть будущим лидером Сирии", - подчеркнул он.

Глава британского Минобороны вновь выступил в поддержку американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, с территории которого была предпринята предполагаемая химическая атака.

"Направив "Томагавки" на аэродром, самолеты и оборудование, предположительно задействованные в газовой атаке, президент США Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, который заставит его дважды задуматься, прежде чем вновь применять химическое оружие", - пояснил Фэллон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли

Как сообщал Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.

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Москва-світова столиця терористів!!! Мордер має бути зруйнован !!!)))))
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===Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон====

И за каждого жителя Украины, убиваемого ЕЕ ставленниками и ЕЕ оружием!!!Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 2415
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Складається враження, що за хуйла та його маріонеток світ починає братися серйозно... Стурбованості та занепокоєння відходять в минуле...
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Завжди так було . Пару років доклади готували,а зараз візьмуться.
Перше - це відріжуть фінансування ,та почнуть світ настроювать проти Росії та її недодиктаторів.
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мАСКВУБАД таджики (такая себе таджикская мафия) , чичи они Питер больше крышабанят кацапы даже за собственную жопу не отвечают.............
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Да, Вова, пригрел ты рыжую змею на своей богатырской груди... Получается, это у Трампа была многоходовочка..
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пока что расея не несет никакой ответственности за тот безпредел.который устраивает
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Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 5762Ѳедоръ Грyдин‏ @luckyfeodor 13 год.13 годин тому

Задача. Сколько нужно полицейских,
чтобы задержать бабушку с картиной в поддержку дальнобойщиков?

Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 1127
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Просто невероятно... хотя нет, для перепуганых какцапов как раз норма. Тот 3-х метровый здоровый бык справа от бабушки наверное таким героем себя ощущает...
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А вы на погоны гляньте. Подполкан, два капитана минимум
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А кто-бы обьяснил зачем путин это сделал?На что он расчитывал давая химоружие тому придурку.
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Химоружие там всегда было. Хуло просто прикрыл его якобы "ликвидацию".
А нужно для этнически-религиозных чисток сунитов и для организации наплыва беженцев на Европу и Турцию с целью давления.
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Огласите список всех преступлений росии.
Использование хим.оружия-это только малая часть злодеяний недоимперии против человечности.
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все не перелічиш... час сплачувати за рахунками.
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Засрия ответит только тогда,когда начнет срать стоя от ужаса. Когда томагавки по ней лупить регулярно и квадрат за квадратом.
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Ми ще почуємо жалібне скавчання побитої кацапні :" А тас то за что?",
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За то,что убеждённые людоеды! Смерть тварям!
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Мне так нравится как носятся с этим химоружием, а то что много месяцеа Алеппо херачили бункерными боеприпасами, это не преступление? Там жертв в десятки раз больше чем от химатаки.
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Ну, за это им уже отключили биатлон и Эйфелеву башню.
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Это уже серьезное заявление. В переводе на понятный язык хуйлу предъявили черную метку.

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"И когда они начнут лупить себя по затылку, чтобы выбить всю дурь и займутся чисткой сараев,- прямым своим делом, разруха исчезнет сама-собой. Следовательно разруха не в клозетах, а в головах".... У аленей.
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Путін проявив слабкість. Тепер його будуть в хвіст і гриву. Хоча може злість на Україні зігнати
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БУДУЧИ НА КЛАДБИЩЕ, Я ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ НА МОГИЛЫ НИКИТЫ МИХАЛКОВА И ОЛЕГА ТАБАКОВА http://uapress.info/ru/news/show/164343
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Как хорошо,что есть США.Как бы мы без них жили?Они всегда подскажут,помогут,дем ократию наведут.Сейчас так хорошо людям жить в Ираке,Ливии и т.д.
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Эдуард Рубин: Одно из самых распространяемых обвинений против Украины является то, что Украина продалась американцам. Кроме положительного лично я в этом ничего не вижу.
Американцы (вместе со всеми) разгромили фашистскую Германию в 1945, затем они предложили немцам план Маршалла и построили современную экономически мощную Германию. Сталину тоже предложили такой же вариант экономической помощи, но гордый горец отказался, и мы имеем Россию ту, которая есть - заправка.
В 1945 американцы разгромили Японию. Двумя ядерными бомбами решили все проблемы с садистским режимом и предложили Японии экономическую помощь, чтобы построить новую страну. Сегодня современная Япония одна из самых экономически развитых стран в мире, генератор новейших технологий.
В начале 50-х годов США предложили экономическую помощь молодой стране Израиль и сегодня это экономически развитая страна с одной из сильнейших экономик мира и первой в области Hi-Tech.
В 1953 США выступили в корейском конфликте на стороне Южной Кореи, затем помогли ей встать на ноги и сегодня это одна из самых экономически развитых стран мира. А Северной Кореи помогал СССР и сегодня это одна из самых отсталых и диких стран мира.
В 1975 закончилась война во Вьетнаме. А в 1995 Вьетнам подписал договор с США о дружбе и взаимопомощи, потому что поняли, что с Россией страну создать невозможно. Сегодня Вьетнам становится одной из самых экономически развитых стран в Азии.
В 1999 США бомбили Югославию и снесли режим Милошевича. После этого американцы подписали договор с бывшими югославскими странами и темпы развития этих стран поражают.
Американцы сегодня предлагают Украине свой план Маршалла и у нас появилась реальная возможность стать одной из самых развитых стран бывшего советского союза. Так что в этом плохого?
Да, американцы свергают диктаторов, которые используют свою власть, чтобы угнетать собственный народ. Так что в этом плохого?
А назовите хоть одну страну, которой помог СССР или современная Россия? После себя они оставляют выжженную землю и нищую казну, коррупцию и олигархические кланы. Это всё, на что способен кремль в любом его виде.
Я не против России, я против путинской России, против того, что сделали коммунисты и путинцы с этой страной.
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Я сейчас не о России,не о Путене ит.д.,а о том,что для америки мы всего лишь очередной Ирак или Ливия и им на нас обсолютно насрать
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так ты порошенковский бот,а я думал что с реальным человеком общаюсь
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веталь,у нас,в отличие от расиянцев,слова "нарасия" и путен не пишутся с большой буквы...
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Хорошо,буду писать с маленькой,только вы меня сразу не баньте,ок?
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На рососии интересно газом травить будут?
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Да никакой ответственности Россия не несёт ,и Путин в том числе.Ей достаточно заявить,что она не виновна и мир разводит руками.
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После украинского безвиза мир прорвало Я люблю тебя Украина !
Это ты, своим беспримерным мужеством и упорством, своим сопротивлением России дала время миру понять с каким говном рядом мы живем. И стать на нашу сторону.
Помните кацапы - МЫ НЕ ВОЗЬМЕМ МОСКВУ, НО В ШТУРМЕ ПОУЧАСТВУЕМ !
И первыми ворвавшимися в Москву будут украинские воины !
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Сирия: последствия
Юрий Христензен: Асад не единственный, кто совершал военные преступления против гражданского населения Сирии

1. Право вето РФ в ООН временно не учитывается при решении глобальных вопросов мировой политики.
2. Наличие в зоне боевых действий вооруженных сил первой ядерной державы перестало быть сдерживающим фактором для второй ядерной державы.
3. Действия США в Сирии проходят на фоне предельной демонизации режима Асада в информационной повестке дня.
4. Асад не единственный, кто совершал военные преступления против гражданского населения Сирии.
5. Вторая держава, которая подозревается в совершении военных преступлений в Сирии, также демонизирована в западном общественном мнении.
6. Безнаказанность руководителей этой державы обеспечивалась правом вето в ООН, наличием ядерного оружия и мощной пропагандистской машиной.
7. Разрыв между ядерными и конвенциональными возможностями этой державы традиционно компенсируется ведением асимметричных войн. В этом компоненте возможна активизация действий Кремля. И не обязательно в Сирии.
* * *
С правительственных сайтов начали удалять победные реляции о "закрытии сирийского неба" с помощью С-300/400. Прошлогодние статьи поисковик датирует датой последнего изменения как "вчера". При попытке посмотреть сохраненную копию Яндекс выдает ошибку 404. Это удивительнее всего.
https://www.facebook.com/sn258/posts/1508215415857531
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А на цензоре была инфа , что раша типа грозится вывести к берегам Сирии еще одну плавучую развалюху?!
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но надо заметить,что у нарасейки 2 (два) таких фрегата,так что если этот потопят,то один еще останется..
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Русский фашизм: в РФ призвали обстрелять Украину ракетами в ответ на атаку США по Сирии
Главный редактор российской газеты "Завтра" Александр Проханов заявил, что в ответ на ракетный удар США по Сирии Россия могла бы обстрелять украинские установки залпового огня на Донбассе.

США вне закона Первая Студия Выпуск от 07 04 2017

"Мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским установкам на Донбассе, которые молотят каждый день наших людей. Это будет абсолютно симметричный ответ, вполне согласованный с процедурами, которые нарушили Соединенные Штаты", - отметил российский журналист.

Он считает, что РФ могла бы развернуть в Сирии дополнительные противоракетные комплексы и направить такие же комплексы в КНДР, которая, по словам Проханова, будет "следующей целью" США.
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тоді Україна однозначно отримає летальну зброю, І тобудуть не тільки джавелини.
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СБУ будет реагировать на слова Проханова? Может стоит включить этого рашиста в списочек?
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НЕ СМЕЮТСЯ " ИСКАНДЕРЫ ",
ПРИУНЫЛИ " ТОПОЛЯ ".
ПОСЛЕ ТРАМПА - " ТОМАГАВКОВ "
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 7525Х@Я !!
Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 6360 Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 6360 Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон - Цензор.НЕТ 6360
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Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон
Несет ответственность за все убийства, так как поддерживает диктатора Асада.
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Пока еще, к сожалению, не несет.
Надо чтобы понесла. Чтобы все 140 или сколько их там миллионов эту ответственность до печёнок прочувствовали.
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Самое интересное, что в данной ситуации англичанами не было выражено ни озабоченности, ни глубокой озабоченности, а скорее всего последуют конкретные военные действия под командованием США
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А всё потому,что их высерают больные на голову мамаши и синие папаши.


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Почему коственную ответсвенность ведет. это банда. х..ло организатор и снабженец, асад исполнитель, не факт что он единоличный исполнитель. США говорят что это рос. самолет бомбил госпиталь и после томогавков вторично авианалет устроил....так что этот вопрос нужно расследовать в обязательном порядке..
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Вот шум подняли, что США долбануло Томагавками. Израиль уже раза три или четыре бомбил, в том числе ПВО кацев и ничё.
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Ну тут трошки разницы есть - цахаловцы таки Хезболлу мочат, пусть прямо в Дамаске - но союзников Башарки. А амеры конкретно по правительственным войскам
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The Sunday Times, 09.04.17: Russia accused of complicity in Syria war crime.
Rex Tillerson - President Donald Trump's secretary of state - will fly to Moscow to confront Russia with evidence that it had knowledge of, and sought to cover up, the regime's deadly sarin strike last week that left 87 people dead.
Коротко кажучи, Тілерсон їде в Москву брати Х*ла за Фаберже.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон
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