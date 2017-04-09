===Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя от химатаки в Сирии, - глава Минобороны Великобритании Фэллон====

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон написал в статье для еженедельника Sunday Times, опубликованной в воскресенье, 9 апреля.
"Главным союзником Асада является Россия. Поэтому Россия косвенно несет ответственность за гибель каждого мирного жителя на минувшей неделе", - написал Фэллон.
"Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства, окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН", - подчеркнул британский министр.
Фэллон считает, что Асад не может оставаться президентом Сирии. "Тот, кто применяет бочковые бомбы и химикаты для убийства собственного народа, не может быть будущим лидером Сирии", - подчеркнул он.
Глава британского Минобороны вновь выступил в поддержку американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, с территории которого была предпринята предполагаемая химическая атака.
"Направив "Томагавки" на аэродром, самолеты и оборудование, предположительно задействованные в газовой атаке, президент США Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, который заставит его дважды задуматься, прежде чем вновь применять химическое оружие", - пояснил Фэллон.
Как сообщал Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.
Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", - сказал он.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
4719 77
Материалы по теме: Война в Сирии
Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада(36)
Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли(86)
Госсекретарь США Тиллерсон разочарован реакцией России на удар по сирийской авиабазе(234)
Трамп поздравил американских военных с успешной атакой по авиабазе в Сирии(426)
Эту войну Путин проиграл, как, впрочем, и все, за что он брался, – российский журналист(0)
"Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией", - Кулеба(84)
На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ(570)
Ответить
Ответить
Ответить
И за каждого жителя Украины, убиваемого ЕЕ ставленниками и ЕЕ оружием!!!
Ответить
Ответить
Перше - це відріжуть фінансування ,та почнуть світ настроювать проти Росії та її недодиктаторів.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Задача. Сколько нужно полицейских,
чтобы задержать бабушку с картиной в поддержку дальнобойщиков?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А нужно для этнически-религиозных чисток сунитов и для организации наплыва беженцев на Европу и Турцию с целью давления.
Ответить
Ответить
Ответить
Использование хим.оружия-это только малая часть злодеяний недоимперии против человечности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Американцы (вместе со всеми) разгромили фашистскую Германию в 1945, затем они предложили немцам план Маршалла и построили современную экономически мощную Германию. Сталину тоже предложили такой же вариант экономической помощи, но гордый горец отказался, и мы имеем Россию ту, которая есть - заправка.
В 1945 американцы разгромили Японию. Двумя ядерными бомбами решили все проблемы с садистским режимом и предложили Японии экономическую помощь, чтобы построить новую страну. Сегодня современная Япония одна из самых экономически развитых стран в мире, генератор новейших технологий.
В начале 50-х годов США предложили экономическую помощь молодой стране Израиль и сегодня это экономически развитая страна с одной из сильнейших экономик мира и первой в области Hi-Tech.
В 1953 США выступили в корейском конфликте на стороне Южной Кореи, затем помогли ей встать на ноги и сегодня это одна из самых экономически развитых стран мира. А Северной Кореи помогал СССР и сегодня это одна из самых отсталых и диких стран мира.
В 1975 закончилась война во Вьетнаме. А в 1995 Вьетнам подписал договор с США о дружбе и взаимопомощи, потому что поняли, что с Россией страну создать невозможно. Сегодня Вьетнам становится одной из самых экономически развитых стран в Азии.
В 1999 США бомбили Югославию и снесли режим Милошевича. После этого американцы подписали договор с бывшими югославскими странами и темпы развития этих стран поражают.
Американцы сегодня предлагают Украине свой план Маршалла и у нас появилась реальная возможность стать одной из самых развитых стран бывшего советского союза. Так что в этом плохого?
Да, американцы свергают диктаторов, которые используют свою власть, чтобы угнетать собственный народ. Так что в этом плохого?
А назовите хоть одну страну, которой помог СССР или современная Россия? После себя они оставляют выжженную землю и нищую казну, коррупцию и олигархические кланы. Это всё, на что способен кремль в любом его виде.
Я не против России, я против путинской России, против того, что сделали коммунисты и путинцы с этой страной.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Путин: Россия предупреждала США о возможных терактах Ирака Буш поблагодарил российских разведчиков
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это ты, своим беспримерным мужеством и упорством, своим сопротивлением России дала время миру понять с каким говном рядом мы живем. И стать на нашу сторону.
Помните кацапы - МЫ НЕ ВОЗЬМЕМ МОСКВУ, НО В ШТУРМЕ ПОУЧАСТВУЕМ !
И первыми ворвавшимися в Москву будут украинские воины !
Ответить
Юрий Христензен: Асад не единственный, кто совершал военные преступления против гражданского населения Сирии
1. Право вето РФ в ООН временно не учитывается при решении глобальных вопросов мировой политики.
2. Наличие в зоне боевых действий вооруженных сил первой ядерной державы перестало быть сдерживающим фактором для второй ядерной державы.
3. Действия США в Сирии проходят на фоне предельной демонизации режима Асада в информационной повестке дня.
4. Асад не единственный, кто совершал военные преступления против гражданского населения Сирии.
5. Вторая держава, которая подозревается в совершении военных преступлений в Сирии, также демонизирована в западном общественном мнении.
6. Безнаказанность руководителей этой державы обеспечивалась правом вето в ООН, наличием ядерного оружия и мощной пропагандистской машиной.
7. Разрыв между ядерными и конвенциональными возможностями этой державы традиционно компенсируется ведением асимметричных войн. В этом компоненте возможна активизация действий Кремля. И не обязательно в Сирии.
* * *
С правительственных сайтов начали удалять победные реляции о "закрытии сирийского неба" с помощью С-300/400. Прошлогодние статьи поисковик датирует датой последнего изменения как "вчера". При попытке посмотреть сохраненную копию Яндекс выдает ошибку 404. Это удивительнее всего.
https://www.facebook.com/sn258/posts/1508215415857531
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Главный редактор российской газеты "Завтра" Александр Проханов заявил, что в ответ на ракетный удар США по Сирии Россия могла бы обстрелять украинские установки залпового огня на Донбассе.
США вне закона Первая Студия Выпуск от 07 04 2017
"Мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским установкам на Донбассе, которые молотят каждый день наших людей. Это будет абсолютно симметричный ответ, вполне согласованный с процедурами, которые нарушили Соединенные Штаты", - отметил российский журналист.
Он считает, что РФ могла бы развернуть в Сирии дополнительные противоракетные комплексы и направить такие же комплексы в КНДР, которая, по словам Проханова, будет "следующей целью" США.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ПРИУНЫЛИ " ТОПОЛЯ ".
ПОСЛЕ ТРАМПА - " ТОМАГАВКОВ "
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ Х@Я !!
Ответить
Несет ответственность за все убийства, так как поддерживает диктатора Асада.
Ответить
Надо чтобы понесла. Чтобы все 140 или сколько их там миллионов эту ответственность до печёнок прочувствовали.
Ответить
Ответить
Смотреть YouTube
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Rex Tillerson - President Donald Trump's secretary of state - will fly to Moscow to confront Russia with evidence that it had knowledge of, and sought to cover up, the regime's deadly sarin strike last week that left 87 people dead.
Коротко кажучи, Тілерсон їде в Москву брати Х*ла за Фаберже.
Ответить