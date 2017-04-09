 В Осло возле станции метро полиция обезвредила бомбу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает ABC News.
Согласно сообщению, полиции удалось обезвредить взрывное устройство, а подозреваемый в причастности к его установке задержан. Как уточнили в полиции, подозрительный предмет был обнаружен в норвежской столице. В ночь с 8 на 9 апреля неподалеку от станции метро Гренланн. Правоохранительные органы оцепили место его нахождения и ограничили доступ к находке. Кроме этого, находящиеся в этом районе кафе и рестораны были закрыты.
Для нейтрализаций бомбы полиция приняла решение о контролируемом подрыве предмета. При этом мощность взрыва оказалась сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, установленный саперами. По данным Associated Press, правоохранительные органы также подтвердили, что подозрительный предмет оказался взрывным устройством. В настоящее время власти ведут расследование.
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Общее между террористами сегодня - все финансирование из россии.
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Він був узбеком, якого завербували...
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В. Путин
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Выплатите ему компенсацию и снабдите патронами .
Рано или поздно , вы всё равно к этому придёте , так чего тянуть ???
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Проханов, в ответ на ракетный удар США, предлагает засыпать Украину "Градом".....
Тактика моцков ИГИЛ и РФ абсолютно схожи.
Совпадение? Не думаю!
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