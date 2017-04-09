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Все про:бомба (201) Норвегия (339) теракт (2062)

 В Осло возле станции метро полиция обезвредила бомбу

Мощность взрыва оказалась сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, установленный саперами В столице Норвегии Осло было обнаружено взрывное устройство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает ABC News.

Согласно сообщению, полиции удалось обезвредить взрывное устройство, а подозреваемый в причастности к его установке задержан. Как уточнили в полиции, подозрительный предмет был обнаружен в норвежской столице. В ночь с 8 на 9 апреля неподалеку от станции метро Гренланн. Правоохранительные органы оцепили место его нахождения и ограничили доступ к находке. Кроме этого, находящиеся в этом районе кафе и рестораны были закрыты.

Для нейтрализаций бомбы полиция приняла решение о контролируемом подрыве предмета. При этом мощность взрыва оказалась сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, установленный саперами. По данным Associated Press, правоохранительные органы также подтвердили, что подозрительный предмет оказался взрывным устройством. В настоящее время власти ведут расследование.

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Шо опять узбек, который давно гражданин россии как и в Швеции?
Общее между террористами сегодня - все финансирование из россии.
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АТО це є антитерористична операція. Тобто в ордло зараз близько 40 тисяч терористів з росії. Такої кількості більше не існує по всьому світу. Більшість з них належать до секти Гюндяєва. Мусульман, які працювали в філії ФСБ в Узбекістані...наймають за гроші для того, щоб відвести від себе увагу.
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Предполагаемый подрывник Акбаржон Джалилов шесть лет назад переехал из киргизского Оша в Петербург.
Він був узбеком, якого завербували...
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Слідів обісраних лаптєй поряд з бімбою ,часом , не виявлено?
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Кацапи не настільки хоробрі щоб щось самим підкласти , вони когось іншого підмивити можуть .
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За спинами жінок і дітей - кацапня дуже смілива..
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"В связи с тем что я боюсь Томагавков, нам остается только раскладывать гранаты по Осло"

В. Путин
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Выпускайте Брейвика .
Выплатите ему компенсацию и снабдите патронами .
Рано или поздно , вы всё равно к этому придёте , так чего тянуть ???
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чтобы было как у вас в коцапии? хотя если брейвика запустить в кремль, тогда можно подумать...
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Россия бомбит ИГИЛ, бомбы, от исламистов находят по всему миру... в России пока один инциндент.
Проханов, в ответ на ракетный удар США, предлагает засыпать Украину "Градом".....
Тактика моцков ИГИЛ и РФ абсолютно схожи.
Совпадение? Не думаю!
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Все проще, ведь ИГИЛ создала россия, в ее составе россияне...
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И своим главным подпевалам лягушатникам, гансам и макаронникам ничего не устраивают, а гадят безобидным скандинавам.
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А своим главным провокаторам - кацапам под украинским флагом, они выдают бояру
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Среди скандинавов тоже полно подкацапников. Они везде есть. Главное, чтоб они не достигали критической массы.
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Скоро Пасха,думаю у х#йла имеются планы поздравить европейцев очередными терактами.
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Пусть европейцы и дальше спят, не видя, что главная угроза в кремле. Им не привыкать.
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Да, только потом весь мир страдает. Может не надо надеяться только на европейцев. Наши спецслужбы тоже носом щелкают. Я уже молчу за прорашинское лобби в стране.
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