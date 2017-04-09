 Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире телеканала CNN заявила Постпред США при ООН Никки Хейли.
"Мы не видим мирную Сирию с Асадом", - сказала она.
Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских Военно-Воздушных сил в провинции Хомс, основанием для которого США назвали то, что с аэродрома этой базы взлетали самолеты, которые ранее нанесли удар с применением химического оружия по провинции Идлиб, что привело к многочисленным жертвам.
Постпред добавила, что смена режима - не единственный приоритет.
"Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным", - пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ, устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Впрочем история не признаёт сослагательности "если бы да кабы . . .".
И всё же тогда было отчётливое чувство исторической ошибки американцев. Хорошо, что хоть сейчас начинают её исправлять. Если это не цирк по отбеливанию репутации Трампа, конечно.
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в конце скажут ,слабак подавай другого сцаря
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.......................................................Д.Трамп...
Хло-следующий...
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"асимметричный ответ"
"Затяжная война будет выиграна посредством чудо-оружия" ©
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Первый полноразмерный макет самолёта создан из дерева компанией "Туполев", отвечающей за разработку новейшего российского бомбардировщика-невидимки.Компания "Туполев" создала из дерева первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемого для ВКС России. Макеты бомбардировщика выполнены по схеме "летающее крыло", сообщает портал "Военное.рф".
"Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева", - сказал собеседник агентства.
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/a58/582_388_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%90%D0%9A%20%D0%94%D0%90.jpg
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Кацапы, выпускайте Пескова с сакраментальной фразой "Поддержка Башара Асада не является безусловной"
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То что делают сейчас Штаты в простонародье называется опусканием пахана. Типа смотрите, он не может договориться с нами и он не сможет спасти вас от наших томагавков. Ребята посмотрите, он никто...
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Аха, тото я вжу какая у тебя она непредвзятая.
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Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по СиріїПрезидент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного удару по Сирії й попередив про можливість нових атак "у міру потреби".Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня листі на ім'я спікера Палати представників Пола Раяна та тимчасового голови Сенату Орріна Хатча."Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи", - пояснив мотиви свого рішення президент США.Далі в листі він вказав, що Сполучені Штати "вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси".Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.Після цього президент РФ Путін заявив, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.http://antikor.com.ua/articles/161502-tramp_povidomiv_kongresu_ssha_pro_mohlivistj_novih_udariv_po_siriji
...
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Смена режима путина обеспечит смену режима Асада, а также многих других режимов.
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Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам Асада немного жаль,
Разговор с Ваваном впереди.
Скатертью скатертью, путь в Гаагу стелется,
И упирается прямо в трибунал.
Асаду с Путиным в безнаказаность верится
Катится катится в Пекло расейский страна.
Ядерный грибок бежит качается от Москвы осталось не черта
Все народы мира улыбаются
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такая многоходовочка Трампа
а Пороху прикажут резче бороться с коррупцией, если есть вопросы
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это самый болезненный щелчок по носу карлы, ведь получается, что от американских ракет нет защиты
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Газмяс...уже может начинать копать себе могилу....
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Пусть задавят Россию и от режима Асада не останется и следа, исчезнет как будто его и не было.
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