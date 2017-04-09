EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 За рубежом
  2954  87
Материалы по теме:
Все про:ООН (2032) Сирия (2312) Асад (177) Хейли Никки (17)

 Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли

Смена кровавого режима президента Сирии Башара Асада остается одним из приоритетов администрации Соединенных Штатов Америки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире телеканала CNN заявила Постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы не видим мирную Сирию с Асадом", - сказала она.

Читайте также: Глава британского МИД Джонсон отменил визит в Москву: "Развитие событий в Сирии в корне изменилось"

Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских Военно-Воздушных сил в провинции Хомс, основанием для которого США назвали то, что с аэродрома этой базы взлетали самолеты, которые ранее нанесли удар с применением химического оружия по провинции Идлиб, что привело к многочисленным жертвам.

Постпред добавила, что смена режима - не единственный приоритет.

"Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным", - пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ, устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а хто з "чайниками" тоді "дружить" буде ? ХУЙЛО не на часі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кремль уже беснуется, понимая свою никчемность в этой ситуации...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2013, после того, как (по мнению путяры) россия просрала Ливию из-за Медведева, Обаме надо было так само додушить кровавый сирийский режим. Это было бы уже при путяре, тот бы утёрся и тогда его стая подумала бы, способен ли ещё вожак руководить. Внутренние разборки не позволили бы им сделать в Украине то, что они сделали.

Впрочем история не признаёт сослагательности "если бы да кабы . . .".
И всё же тогда было отчётливое чувство исторической ошибки американцев. Хорошо, что хоть сейчас начинают её исправлять. Если это не цирк по отбеливанию репутации Трампа, конечно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ось вам і Трамп..республіканці це не рожеві соплі демократів..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в большем бизнесе выживают только мачо с стальными ..... )))))))так шо Трамп не лох никакой а комбинатор)
 показать весь комментарий
Ответить
 
На кацапии всё больше и больше растёт спрос на наклейки-"Обама-вернись".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как же теперь хуйло будет выпутываться с этой ситуации когда его же пропаганда ему не даст хода назад?
в конце скажут ,слабак подавай другого сцаря
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А бабця Клінтон так би не глумилася над кацапами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
після того, як отримала від хуйла гроші до свого фонду - хтозна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Сирии мы можем тренироваться сколько угодно (с)..
.......................................................Д.Трамп...

Хло-следующий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"ДНР" + "ЛНР" = КНДР В 50-х годах прошлого века Кремль уже создавал "новороссию", в итоге получилась Северная Корея https://youtu.be/zEj_gVmE9l4
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"руSSкое вундерваффе"
"асимметричный ответ"
"Затяжная война будет выиграна посредством чудо-оружия" ©Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли - Цензор.НЕТ 944
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трепещи Америка !!
Первый полноразмерный макет самолёта создан из дерева компанией "Туполев", отвечающей за разработку новейшего российского бомбардировщика-невидимки.Компания "Туполев" создала из дерева первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемого для ВКС России. Макеты бомбардировщика выполнены по схеме "летающее крыло", сообщает портал "Военное.рф".
"Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева", - сказал собеседник агентства.
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/a58/582_388_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%90%D0%9A%20%D0%94%D0%90.jpg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
етитская богомышь)))))) Америке тогда и томагавки не понадобятся - ведро боярышника на базу - и все само сгорит ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єгіпетська сила! В америкосів такій самий B-2 з 97-го року літає. . А ці тільки спромоглися з дуба вирізати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли

Кацапы, выпускайте Пескова с сакраментальной фразой "Поддержка Башара Асада не является безусловной"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему Вас эта фраза так веселит? РФ весьма условные друзья Башара Асада, это СССР с Асадом-старшим крепко дружил (как вспомню их поцелуи при встречах, прям слеза прошибает - так трогательно). Самые близкие дружочки Асада - эта таки Хезболла и Иран, а вот они Асада сдавать совсем не торопятся. Там дружба крепкая, броня, водой не разольешь. Там и ракеты Хезболле идут, и боевики Асаду, и денюжки, и самолеты подгонят если надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что это означает для Коленовстана и лично Хуйла? В принципе этот Асад им самим не так уж критически нужен. Но тут фокус в другом. Хуйло показывал в этом регионе - ребята я могу быть крышей, я могу договориться с амерами и разбомбить ваших врагов из оппозиции.
То что делают сейчас Штаты в простонародье называется опусканием пахана. Типа смотрите, он не может договориться с нами и он не сможет спасти вас от наших томагавков. Ребята посмотрите, он никто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Проблема в том, что ты говоришь как будто Асад уже ушел, а оппозиция уже на троне, а по факту Асад сидит, а оппозиция как была под бомбами так и осталась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так говорю как будто Штаты уже вьебали по силам Асада не спросив предварительно мнения Хуйла, чего раньше администрация дерьмократов себе не позволяла, и судя по тому как стали приниматься решения, если Трамп объявил курс на то чтобы Асада убирать, что-то мне подсказывает что это дело времени и не слишком долгого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Там воюет больше сотни тысяч человек, а ты уже 50 томагавками Асада убрал, это же лютый бред, им и 5000 томагавков не помогут это сделать. Единственное что может сделать Трамп, так это насрать себе в штаны очередным победоносным поражением в очередном абсолютно никому не нужном в обществе США Вьетнаме. Ты смотришь на это со своей предвзятой позиции, которая не отражает того, что америку уже тошнит от всех их войн, которые им поперек горла уже, втянув себя в сирийскую войну, Трамп похоронит себя да и всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты смотришь на это со своей предвзятой позиции :D

Аха, тото я вжу какая у тебя она непредвзятая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вначале похоронят Асада. А затем и )(уйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кранты офтальмологу. Свои поймают- будет как с Каддафи. Чужие- как с Хусейном. В Ростове занято, там отец "стоматолога" прячется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как бэ, уже в открытую говорят, что мнение кацапсячих свиней уже никого не интересует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по СиріїСмена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли - Цензор.НЕТ 8366
Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по СиріїПрезидент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного удару по Сирії й попередив про можливість нових атак "у міру потреби".Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня листі на ім'я спікера Палати представників Пола Раяна та тимчасового голови Сенату Орріна Хатча."Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи", - пояснив мотиви свого рішення президент США.Далі в листі він вказав, що Сполучені Штати "вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси".Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.Після цього президент РФ Путін заявив, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.http://antikor.com.ua/articles/161502-tramp_povidomiv_kongresu_ssha_pro_mohlivistj_novih_udariv_po_siriji
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Смена режима Асада является одним из приоритетов США..."
Смена режима путина обеспечит смену режима Асада, а также многих других режимов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плавно "Тамагавки" улетают в даль.
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам Асада немного жаль,
Разговор с Ваваном впереди.

Скатертью скатертью, путь в Гаагу стелется,
И упирается прямо в трибунал.
Асаду с Путиным в безнаказаность верится
Катится катится в Пекло расейский страна.
Ядерный грибок бежит качается от Москвы осталось не черта
Все народы мира улыбаются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
возможно, Тиллерсон в Москве предложит путлеру сдать Асада в обмен на "осетизацию" Донбасса - тогда корабли ЧФ начнут вывозить семьи асадитов
такая многоходовочка Трампа
а Пороху прикажут резче бороться с коррупцией, если есть вопросы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да да, Сирия на Украину, это всё мы уже много раз слышали, только внимание вопрос, а зачем Тиллерсону везти конфету для хромой утки? Путлерок то на самом деле блансирует на грани и время играет против него. Экономика идет по тоненькому и малейшее нефтяное или санкционное возмущение легко обрушит рубль. Количество недовольных растет не смотря на репрессивную машину и пропаганду. Кацапы между прочим неплохие потери несут в Сирии последние полгода, а общество наэлектризованно и с Вовы спросят, а на кой мы туда лезли если по итогу отползаем? Официально объявлено о новом и весьма сильном санкционном пакете в Конгрессе, может Тиллерсопу проще предложить Моли что они с новым пакетом повременят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я просто привожу гипотетические варианты, пока не до конца выяснен курс Трампа в отношении Украины и не улеглась волна его обвинений в сговоре с путлером и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
путлера скорее всего попросят переодеться в свое,женское,и валить напфуй. Или просто и со вскусом - подарят шнурок. Предварительно объяснив его окружению,почем в Одессе рубероид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо менять походу и рашистскую вешалку, на которой висит сирийский пендж..и одно и тругое на свалку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пригодных аеродромов у асадовских боевиков осталось всего три. По одному из них, на котором кстат ещё и рем. завод, нанесли удар крылатыми ракетами. Такой обЪект не могли не защищать асадовские ПВО, ибо блее приоритетных задач нету. Где были все эти "лутшие в мире, новейшие и не имеющие аналогов" Панцыри С-1. А только этих ситем, за деньги РФовских пенсов поставили мажору Асаду как минимум 30-50. Не щитая ЗРПК сопсна у ихтамнетов. Пральна, там и были, "убийцы тамагавков" "надёжно прикрывали" воздушное прострастранство возле аеродрома, там же и были уничтожены. Не менее 5 не имеющих аналогов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну хоть бы один Тамагавк збили штоле. Даже по теории вероятности уже должны бы, ну хоть чти случайно. Но нет, жопорукая руссня ущербна во всём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот с одним томагавком как раз что-то и случилось. Были выпущены три пачки по 20 томагавков. Но долетели только 59. адин патирялся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то есть,Трампу надо утилизировать еще две партии томагавков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстат. да, именно утилизировать. Ракета то старенькая, уже 30 годков как зделана. У амеров там существует какаято програма постепенной замены на более новые ракеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да.. Все,что делают кацапы руками - это муйня.. Детей они еще клепают по старинке. Но тоже уже что-то не выходит. Последние лет 30... А амерам - в добрый час!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поправочка . 30 лет назад эти ракеты не напечатали за один два дня )) их делали десятилетия..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Асад - следствие, а главная причина, проблема и угроза миру пукает в кремле!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Устранение асада от власти...автоматически лишит паРашу и хуйла влияния в том регионе......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Асада разве сейчас есть какое то влияние в том регионе ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько тех алавитов ? 5% населения ? Вместе с шиитами их суммарно четверть населения (и то, не очень уверен). И то, пока Асад потакает некоторым их слабостям и у него есть законная возможность что то им дать, он ещё их лидер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
очень вероятно, что американцы "вырубили" систему ПВО Сирии и РФ на момент удара
это самый болезненный щелчок по носу карлы, ведь получается, что от американских ракет нет защиты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну значит газопроводу быть......
Газмяс...уже может начинать копать себе могилу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мдя... Всё таки миссия всемирного шерифа и одновременно судьи не даёт покоя людям. Ведь нет методики вычленения из общей кучи плохих арабов от хороших. Они же все одним миром мазаны. Тот же Асад ни какой то там дикарь, вроде даже в Лондоне много лет учился, "арабский интеллектуал",... Кого в замен то ? От сохи кого-нибудь, из бедуинов из оппозиции ? Так там такие же мясники, если не покруче. Ну, победят при выборах сунниты, просто потому что их больше. Будет резня после этого и обратное отжимание собственности и власти. В чём смысл замены режима ? Что заменили вектор на западный ? Это и Асад может легко сделать, там же всё продаётся и покупается . К чему излишне бойню устраивать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пацак Сдержаный! Сиди сдержанно у жопы Хуйла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага. "если не Асад, то - кот". Где-то я эту ватную фигню уже слыхал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вместо Асада другого надо ещё легитимизировать, деньги под что то давать. А Асад, пусть и не справедливо, но законно избранный презик. Его можно на компромате держать до следующих выборов или банально купить, а там уж видно будет... Но ливийский сценарий ничем не лучше. Вот чем сейчас ливийцам лучше, чем при Каддафи ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тащусь от того, что больше нет совка. Я тащусь от того, что могу свободно мыслить, перемещаться по миру итд. А вы навсегда там останетесь и своих детей заставите жить в таком же дерьме. "В чём смысл замены режима?" - типичный вопрос в сегодняшней рашке. Вся суть. Зачем менять человека, убившего почти треть миллиона своего народа? Пустяки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже рад, что нет совка. Так же свободно могу кататься по планете. Были бы деньги, купил бы себе домик и второе (третье, четвёртое,...) гражданство, например, где-нибудь в Новой Зеландии и в Гибралтаре... Насильственная смена режима, особенно внешняя, всегда сопровождается кровопролитием и откатом уровня жизни на два десятка лет назад - не было исключений из этого правила и только из-за этого вопрос. Почему то сами англосаксы насильственно смену режима у себя не проводят - другим путём идут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свинья всегда найдёт своё болото..Выгонят русаков из Сирии, они в Африку влезут...Природную агрессивность только "Томагавками" гасить получается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не получается воинственность гасить оружием. Всё таки, только взаимные переговоры и договорённости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крутая єта Никки. Походу она заправляет внешней полтиткой США - Трампу остается только вьіполнять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли
Пусть задавят Россию и от режима Асада не останется и следа, исчезнет как будто его и не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСмена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти