 700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО, - замгенсека Геттемюллер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время Киевского форума "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для меняющегося мира".
"700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО", - сказала она, добавив, что это определенный месседж украинцам, что Альянс продолжает поддерживать Украину в нелегкое время российской агрессии.
Отметим, заместитель генерального секретаря НАТО на форуме также заявила, что украинские военные учат Альянс, как противостоять гибридной российской агрессии. "Украинские военные учат Альянс как противостоять российской гибридной агрессии. На сегодня это вопрос номер один в Брюсселе", - сказала она.
На встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества Украины и НАТО, в частности, по имплементации Трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, а также в рамках платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине.
Во время встречи с секретарем Совета безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессию РФ против Украины. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформированию сектора безопасности и обороны нашей страны и его переходу на стандарты НАТО.
590 12
Членство в НАТО зависит от Украины, но Альянс оставляет двери открытыми, - замгенсека Геттемюллер(25)
НАТО учится на украинском опыте противостоять гибридным угрозам, - Геттемюллер(11)
Гройсман: Я гарантирую, что после внедрения 5 реформ качество жизни украинцев улучшится, и это будет только начало(121)
Сегодня для Украины нужны смелые решения от НАТО, - замглавы Альянса Геттемюллер на встрече с Гройсманом(50)
План Гройсмана зводитися до продажу держпідприємств та землі – Коновалюк(0)
"Голосов нет и не будет. Это лучший премьер", - Яценюк о возможной отставке Кабмина (обновлено)(186)
Гройсман: "Мне очень жаль, что именно Россия напала на Украину"(138)
замість старого товстопузого лахміття ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить