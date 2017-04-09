 700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО, - замгенсека Геттемюллер

Как передает

со ссылкой на

, об этом заявила заместитель секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время Киевского форума "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для меняющегося мира".

"700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО", - сказала она, добавив, что это определенный месседж украинцам, что Альянс продолжает поддерживать Украину в нелегкое время российской агрессии.

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Отметим, заместитель генерального секретаря НАТО на форуме также заявила, что

, как противостоять гибридной российской агрессии. "Украинские военные учат Альянс как противостоять российской гибридной агрессии. На сегодня это вопрос номер один в Брюсселе", - сказала она.

На

стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества Украины и НАТО, в частности, по имплементации Трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, а также в рамках платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине.

Во время встречи с секретарем Совета безопасности и обороны Украины Александром