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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5363) Гройсман (2761) подготовка (126) военнослужащие (3506) Геттемюллер (11)

 700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО, - замгенсека Геттемюллер

700 украинских военных медиков прошли программу обучения по программе Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время Киевского форума "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для меняющегося мира".

"700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО", - сказала она, добавив, что это определенный месседж украинцам, что Альянс продолжает поддерживать Украину в нелегкое время российской агрессии.

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Отметим, заместитель генерального секретаря НАТО на форуме также заявила, что украинские военные учат Альянс, как противостоять гибридной российской агрессии. "Украинские военные учат Альянс как противостоять российской гибридной агрессии. На сегодня это вопрос номер один в Брюсселе", - сказала она.

На встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества Украины и НАТО, в частности, по имплементации Трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, а также в рамках платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине.

Во время встречи с секретарем Совета безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессию РФ против Украины. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформированию сектора безопасности и обороны нашей страны и его переходу на стандарты НАТО.

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нам би ще 700 офіцерів вищої ланки ..молодших за 45 років за програмою НАТО..надо!
замість старого товстопузого лахміття ...
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Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь і своєму навчайте.
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замгенсека Геттемюллер? Где-то я уже слышал эту фамилию.
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вашим поговорунам верить-себя не уважать...
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Ента тот филосаф Гётте перевоплотившийся в Броневого, изобразившего толстага фашизда Мюллера. )
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Наші медики майже кожен день рятують поранених бійців і вже мають досвід, який не придбаєш ніде окрім як під час військових дій. Натовським медикам потрібно ще повчитись у них.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО, - замгенсека Геттемюллер
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