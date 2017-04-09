 Радиус зоны опасности в Балаклее сократили до 250 метров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГосЧС, спасатели продолжают расчистку территории в районе Балаклеи от взрывоопасных предметов после пожара и взрывов на военных складах Минобороны.
Пиротехническими расчетами очищена от взрывоопасных предметов территория Балаклеи и девять населенных пунктов попавших в зону чрезвычайной ситуации. В ходе расчистки пиротехническими подразделениями ГосЧСтерриторий вокруг города от взрывоопасных предметов, 10 километровая зона загрязнения уменьшена до 250 м.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 500 человек, около 130 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, 23 марта в городе Балаклея на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. По информации Министерства здравоохранения погиб 1 человек и 3 человека пострадали.
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А вот кто стоит за диверсией - ни гу-гу.
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honest john
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honest john
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