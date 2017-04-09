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 Радиус зоны опасности в Балаклее сократили до 250 метров

Спасатели продолжают расчищать территорию от взрывоопасных предметов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГосЧС, спасатели продолжают расчистку территории в районе Балаклеи от взрывоопасных предметов после пожара и взрывов на военных складах Минобороны.

Пиротехническими расчетами очищена от взрывоопасных предметов территория Балаклеи и девять населенных пунктов попавших в зону чрезвычайной ситуации. В ходе расчистки пиротехническими подразделениями ГосЧСтерриторий вокруг города от взрывоопасных предметов, 10 километровая зона загрязнения уменьшена до 250 м.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 500 человек, около 130 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Напомним, 23 марта в городе Балаклея на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. По информации Министерства здравоохранения погиб 1 человек и 3 человека пострадали.
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Быстро спалили,быстро разминировали,ибо все украли до поджога.Барыга рулит.
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Скоро чократят до 1 миллиметра.
А вот кто стоит за диверсией - ни гу-гу.
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На складах были боеприпасы для ЗРК ,,Бук" -самого эффективного средства ПВО находящегося на вооружении ВСУ. Такие боеприпасы в Украине не производятся . Трамп наносит ракетный удар по асадитам. Как то неожиданно и спонтанно. Но уже вполне ожидаемо один из московских провластных клоунов -проханов предлагает в ответку разбомбить украинские объекты в Украине .Совпадение ?
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