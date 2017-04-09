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Все про:Катынь (16) Польша (3782) МИД Польши (155)

 МИД Польши обеспокоено действиями РФ в Катыни

Ведомство призвало российскую сторону к конструктивному сотрудничеству, в части освещения исторического прошлого.

МИД Польши выразило "обеспокоенность и разочарование" размещением российской стороной на польском кладбище в Катыни информационных таблиц с данными о советских пленных, погибших во время советско-польской войны 1920-1921 годов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Представленные в таблицах данные о количестве погибших в польских лагерях советских военнопленных в несколько раз превышают данные, признанные как польскими, так и российскими историками, говорится в специальном заявлении МИД Польши.

"Большая часть военнопленных умерли из-за условий содержания, которые были следствием неудовлетворительного экономического состояния польских земель, пострадавших от многолетней борьбы за независимость", - сообщили в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия в Польше: в результате взрыва обрушился жилой дом - среди жертв есть ребенок. ФОТО

В Варшаве подчеркивают, что установка информационных таблиц в Катыни состоялась накануне 77-й годовщины Катынской трагедии и 7-й годовщины катастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский.

МИД Польши призвало российскую сторону к конструктивному сотрудничеству с целью решения спорных вопросов, существующих между обеими странами, в частности и по освещению исторического прошлого.

В то же время, Россия никак не отреагировала на заявление польских властей.
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На табличке не написано какого хрена эти красноармейцы приперлись в Польшу ?
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Все застарелые обиды извечных соперников - ВКЛ и Орды, затем Речи Посполитой и Московии, Польши и СССР не стоили бы выеденного яйца.
Если бы не одно Но - путинская Россия не хочет становиться правовым демократическим государством, у них нет уважения к другим народам и нациям.
Польша же очевидно избавляется от имперского прошлого, поддерживает становление беларуской и украинской государственности. За это ей респект - у нас ведь тоже бывало много обид, но они будут обязательно разрешимы и в будущем забыты
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Скоро кацапский маразм дойдет до того, что они там всех выкопают, кресты снесут, и скажут что никакой Катыни не было.
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кацапи нічого й ніколи не будували. будували загноблені народи. йди дрищі проти повітря, москлику.
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Как русские эсэсовцы подавляли Варшавское восстание .-В подавлении героического восстания против немецкой оккупации принимали участие русские каратели дивизии СС «РОНА» и части атамана Краснова. Участие в подавлении Варшавского восстания покрыло русских карателей кровавыми пятнами позора и срама. Это не считая остальных «подвигов» территории Белоруссии , западной Украины, Франции и Италии, где они по приказу своих немецких начальников участвовали в карательных акциях против УПА, французского и итальянского сопротивления
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Во время подавления восстания один из русских офицеров проявил невиданную жестокость,за что был расстрелян немцами
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в этом вся сущность расеи - им глубоко на$рать на чувства других людей, народов, наций.
хотя нет, не совсем - они получают настоящее удовольствие, если им удается чем глубже и болезненней уколоть, поранить, залезть под кожу... и делать умеют это изощренно и тонко. садюги, одним словом
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на жаль польске суспільство ще не усвідомлює ерефійську загрозу. але вже скоро кожний громадянин Польщі буде знати: бачиш рузького - бий у п:ятак без розмов.
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Нашли кого призывать к сотрудничеству. С таким же успехом к примеру можно призывать к сотрудничеству сатану.
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