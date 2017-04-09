 МИД Польши обеспокоено действиями РФ в Катыни

МИД Польши выразило "обеспокоенность и разочарование" размещением российской стороной на польском кладбище в Катыни информационных таблиц с данными о советских пленных, погибших во время советско-польской войны 1920-1921 годов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Представленные в таблицах данные о количестве погибших в польских лагерях советских военнопленных в несколько раз превышают данные, признанные как польскими, так и российскими историками, говорится в специальном заявлении МИД Польши.
"Большая часть военнопленных умерли из-за условий содержания, которые были следствием неудовлетворительного экономического состояния польских земель, пострадавших от многолетней борьбы за независимость", - сообщили в МИД.
В Варшаве подчеркивают, что установка информационных таблиц в Катыни состоялась накануне 77-й годовщины Катынской трагедии и 7-й годовщины катастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский.
МИД Польши призвало российскую сторону к конструктивному сотрудничеству с целью решения спорных вопросов, существующих между обеими странами, в частности и по освещению исторического прошлого.
В то же время, Россия никак не отреагировала на заявление польских властей.
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Если бы не одно Но - путинская Россия не хочет становиться правовым демократическим государством, у них нет уважения к другим народам и нациям.
Польша же очевидно избавляется от имперского прошлого, поддерживает становление беларуской и украинской государственности. За это ей респект - у нас ведь тоже бывало много обид, но они будут обязательно разрешимы и в будущем забыты
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хотя нет, не совсем - они получают настоящее удовольствие, если им удается чем глубже и болезненней уколоть, поранить, залезть под кожу... и делать умеют это изощренно и тонко. садюги, одним словом
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