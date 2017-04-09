 За сутки ранено 4 воина ВСУ, враг 59 раз обстреливал позиции наших бойцов, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки силы АТО были обстреляны 59 раз.

Четверо украинских воинов получили ранения.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном - из 82 миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки. По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутово и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитника Новогригорьевки били из БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстреляли из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березовой огонь по нашим воинам велся из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82 мм накрывал защитников Верхнеторецкого. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП бил по опорным пунктам в районе Песок. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов - защитников Опытного. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применил против наших воинов под Новгородским и Луганским. В районах Пескок, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.