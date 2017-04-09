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 Трамп предупредил Конгресс США о возможности новых ударов в Сирии

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс об обстоятельствах ракетного удара по Сирии и предупредил о возможности новых атак "при необходимости".

Об этом говорится в обнародованном 8 апреля письме на имя спикера Палаты представителей Пола Райана и временного председателя Сената Оррина Хатча, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы", - объяснил мотивы своего решения президент США.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: США нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии. ВИДЕО

Далее в письме Трамп указал, что Соединенные Штаты будут "принимать дополнительные меры, при необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы".

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Также читайте: "Это акт агрессии под абсолютно надуманным предлогом", - Лавров об ударе США по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии
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Нельзя русаков гнать отовсюду, куда свинья успела влезть...Они должны свой бюджет на сирийскую и подобные авантюры тратить.., как в Афгане незабвенном, который их ничему не научил...А там, глядишь, и нефть опять просядет..., полный пипец гэбне наступит.
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у касапен "планов громадьйо"..И фсьо -на миллиарди..

Керченський міст,ЧС-2018,Чечня,Крим,інші "упадочні території","потоки"... ))) є де бабло згноїти..)))
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- Мы бы обязательно сбили эти Томагавки, но Земля кривая и наши ракеты ложатся прямо в песок. А если бы не это,то мы бы им ууу как врезали!
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неа..тут інше...

"Панцирь" и С-400 в Сирии не сбили "Томагавки" ,потому что не договорились,кто именно из них должен ето сделать.
Панцирь твердил ,что "американское старье" сбивать-ниже его достоинства ,а С-400 -что меньше 60 целей "сделать"- "в падлу"...
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То что удар будет,это без сомнения.Да только если снова будут кого-то предупреждать тогда эфективность ударов будет приближенна к нулю.
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Лидер республиканцев в Сенате США не исключает введения новых санкций против России
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что готов поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России из-за поддержки правительством РФ режима сирийского президента Башара Асада.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл не исключает введения новых санкций против Российской Федерации при условии, что предложение получит двухпартийную поддержку. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает издание The Hill.
"Если администрация (президента США Дональда Трампа) почувствует, что они нуждаются в дополнительных санкциях, или мы сможем найти что-то, что похоже на двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал Макконнелл.
Он добавил, что готов поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России из-за поддержки правительством РФ режима сирийского президента Башара Асада.
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США официально заявили, что Асад должен быть свергнут

Еще несколько дней назад США объявили, что свержение Асада больше не является приоритетом для Америки. Однако после химической атаки и последовавшей за ней бомбежке военной базы асадитов, США резко изменили свою позицию и теперь официально заявляют о том, что Асад должен быть отстранен от власти.
Постпред США в ООН Никки Хейли объявила приоритетом США уход с поста президента Башара Асада. Об этом Никки Хейли заявила в интервью CNN. Телеканал отмечает, что это ее первые публичные ремарки касательно обострения сирийского кризиса.
"Посмотрите на его действия, на ситуацию - сложно представить мирное и стабильное правительство с Асадом", - заявила она. Дипломат заверила в готовности президента при необходимости "сделать нечто большее" для свержения режима Асада. "Мы не видим мирной Сирии при Асаде", - цитирует Хейли DW.
Хейли заверила, что глава Белого дома намерен соизмерять свои дальнейшие действия с реакцией на происходящее мировой общественности и сторон сирийского конфликта.
Она также добавила, что уход Асада - это не единственный приоритет для США в Сирии: СМИ процитировали ее заявление: "Мы пытаемся разбить ИГ. Во-вторых, мы не видим мирной Сирии c Асадом. В-третьих, важно устранить иранское влияние и затем, наконец, двигаться в сторону политического урегулирования, потому что, в конце концов, это сложная ситуация".
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тепер все просто.

Росії "довели до відома" -Асад всьо.
Далі буде ІГіЛ.


Якщо щось Пуйло вякне -додаткові санкції.


Звичайно,у Пуйла є "гібридна відповідь".Підігнати авіаносець"Адмірал Піздєцов" і закоптити небо над Сирією,щоб американські томагавки "дорогу не знайшли"...
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Плешивая мразь ещё "мобильные крематории" туда не привёз?
Пора, пора....)))
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Для Сирії "Сколково" розробило нові технології.


Муміфікації "грузу 200".

там сухо.І піску багато... ))))
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Надеюсь ,Игорь,что Вы работали на заводе ,,Комутатор,,Я там тоже работал,собирал радиостанции Р-130 для КШМ.
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Учитывая стоимость одного "томагавка" в $1,2 млн, Асад вчера получил 70 млн баксов прямых иностранных инвестиций.
Прямо в жопу.
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Вот это власть в США, все аплодируют.
Украинской власти нужно учиться у власти США, а не быть посмешищем, пародией на власть.
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Конфликт в Сирии выгоден США в важных ипостасях: реальном испытании оперативно-тактического вооружения армии и флота, вкл. новейшие разработки..; истощении российской экономики, путём попыток Раши, усиливать оборону Асада...Для Рашки, возник по сути, новый Афган...Если Трампу, как незабвенному Рейгану, удастся ещё и цену на нефть сбить, то пипец гэбни,-не за горами...
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Раша наращивала наращивала в сирии армию, трамп за один раз основные базы уничтожил. Так паРаша никогда из воины в сирии не вылезет и уж конечно смешно говорить о том что что то с этои воины поимеет , кроме неприятностей
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не перебільшуй,тільки базу та й не до кінця.Потрібні ще удари
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Трамп и хуйло,что случилось?Ведь ракетный удар америкосов это удар ниже ватерлинии хуйлу по интересному месту.Что Трамп хочетдоказать миру что хуйло ему по хую или то что америкоское оружие которое уже больше трех лет обещают Украине еще работает?
Теперь хуйло должно запустить хоть что-то,если неможет сам то китайцы руками забросят.
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Там еще ударная авианосная группа ВМС США идет к берегам Корейского полуострова. А теперь представьте новость после того, как эта ударная группировка дойдет к месту дислокации: сегодня о 0.00 времени был нанесен ракетный удар по военным объектам Северной Корее, как ответ на ядерную программу Пхеньяна, ударной авианосной группой ВМС США совместно с Китайскими вооруженными силами)))))))))))) Вот будет удар по скрепам)
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Уважаемый ,Питкин,добавивши меня в свои друзя Вы рискуете быть на форуме изгоем.Здесь не любят тех кто имеет свое мнение и Вас заклеймуют или кацапским прихвостнем или сделают идиотом.
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Уничтожили ,,Томогавки,,чтото или нет это уже второстепенно.Главное что америкосы это сделали а не мусолили по всяким там судам и оонам
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп предупредил Конгресс США о возможности новых ударов в Сирии
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