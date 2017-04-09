 Трамп предупредил Конгресс США о возможности новых ударов в Сирии

Об этом говорится в обнародованном 8 апреля письме на имя спикера Палаты представителей Пола Райана и временного председателя Сената Оррина Хатча, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы", - объяснил мотивы своего решения президент США.
Далее в письме Трамп указал, что Соединенные Штаты будут "принимать дополнительные меры, при необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы".
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Керченський міст,ЧС-2018,Чечня,Крим,інші "упадочні території","потоки"... ))) є де бабло згноїти..)))
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"Панцирь" и С-400 в Сирии не сбили "Томагавки" ,потому что не договорились,кто именно из них должен ето сделать.
Панцирь твердил ,что "американское старье" сбивать-ниже его достоинства ,а С-400 -что меньше 60 целей "сделать"- "в падлу"...
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Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что готов поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России из-за поддержки правительством РФ режима сирийского президента Башара Асада.
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл не исключает введения новых санкций против Российской Федерации при условии, что предложение получит двухпартийную поддержку. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает издание The Hill.
"Если администрация (президента США Дональда Трампа) почувствует, что они нуждаются в дополнительных санкциях, или мы сможем найти что-то, что похоже на двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал Макконнелл.
Он добавил, что готов поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России из-за поддержки правительством РФ режима сирийского президента Башара Асада.
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https://www.youtube.com/watch?v=gKtVn7K2EuQ
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Еще несколько дней назад США объявили, что свержение Асада больше не является приоритетом для Америки. Однако после химической атаки и последовавшей за ней бомбежке военной базы асадитов, США резко изменили свою позицию и теперь официально заявляют о том, что Асад должен быть отстранен от власти.
Постпред США в ООН Никки Хейли объявила приоритетом США уход с поста президента Башара Асада. Об этом Никки Хейли заявила в интервью CNN. Телеканал отмечает, что это ее первые публичные ремарки касательно обострения сирийского кризиса.
"Посмотрите на его действия, на ситуацию - сложно представить мирное и стабильное правительство с Асадом", - заявила она. Дипломат заверила в готовности президента при необходимости "сделать нечто большее" для свержения режима Асада. "Мы не видим мирной Сирии при Асаде", - цитирует Хейли DW.
Хейли заверила, что глава Белого дома намерен соизмерять свои дальнейшие действия с реакцией на происходящее мировой общественности и сторон сирийского конфликта.
Она также добавила, что уход Асада - это не единственный приоритет для США в Сирии: СМИ процитировали ее заявление: "Мы пытаемся разбить ИГ. Во-вторых, мы не видим мирной Сирии c Асадом. В-третьих, важно устранить иранское влияние и затем, наконец, двигаться в сторону политического урегулирования, потому что, в конце концов, это сложная ситуация".
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Росії "довели до відома" -Асад всьо.
Далі буде ІГіЛ.
Якщо щось Пуйло вякне -додаткові санкції.
Звичайно,у Пуйла є "гібридна відповідь".Підігнати авіаносець"Адмірал Піздєцов" і закоптити небо над Сирією,щоб американські томагавки "дорогу не знайшли"...
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Пора, пора....)))
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Муміфікації "грузу 200".
там сухо.І піску багато... ))))
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Прямо в жопу.
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Украинской власти нужно учиться у власти США, а не быть посмешищем, пародией на власть.
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Теперь хуйло должно запустить хоть что-то,если неможет сам то китайцы руками забросят.
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