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Все про:здравоохранение (141) коррупция (7121) пенсионная реформа (834) реформы (2548) земельная реформа (63)

 Пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк

Украине следует, прежде всего, провести пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью "Зеркалу недели".

"Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду на Донбассе и другие факторы, на 2017 г. мы прогнозируем незначительный рост в 2%. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет", - сказала она.

По словам менеджера Всемирного банка, есть четыре реформы, которые могут стать решающими для оздоровления украинской экономики.

"Первая - это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна. 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс", - отметила директор. По ее словам, почти 70% украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства.

"Второй по важности, по нашему убеждению, является земельная реформа. Она требует значительных трансформаций, но и сама может стать существенным толчком для сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство", - подчеркивает Кахконен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Я гарантирую, что после внедрения 5 реформ качество жизни украинцев улучшится, и это будет только начало

Третьей важнейшей реформой она называла реформу здравоохранения. "Система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП - значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным. И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь: увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%", - подчеркивает директор. По ее словам, ежегодно в Украине из-за преждевременной смертности и инвалидности "теряется" почти 6 млн лет продуктивной жизни.

Еще одной ключевой реформой Кахконен считает антикоррупционную реформу, сложности которой очевидны для всех, в том числе для частных инвесторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на создание в Украине новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты, - представитель МВФ Липтон

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты правительства: земельная, пенсионная, образовательная реформы, приватизация госимущества.
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Чем пичкают ватапнов:
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Підвищення пенсійного віку з УКРАЇНСЬКОЮ тривалістю життя =злочин проти України .

Розпродаж та дерибан Української Землі = ЗЛОЧИН проти України .
Розпродаж та дерибан ЗАЛИШКІВ Державних підприємств =злочин проти України .


Дозволяти міжнародним фінансовим аферистам кредиторам типа МВФ або всесвітнього банку керувати Україною та робити вказівки =ЗРАДА України .

ЗЛОЧИНЦІ З НУЛЯЧИМ РЕЙТИНГОМ ЯКІ СПРОБУЮТЬ РОЗПРОДАТИ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ТА ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЙНИЙ ВІК =МАЮТЬ БУТИ ПОКАРАНІ З КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА А ЇХНІ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ ВІДМІНЕНІ .
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Грося вместо антикоррупционной предложил приватизацию госимущества)))
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Забавно, что премьер тоже назвал 4 самых приоритетных реформы, только заменив антикоррупционную на образовательную
Не, ну если брать в масштабе столетия и поколений - то таки да, культура нации, традиции и в частности неприятие коррупции - все закладывается еще в детском садике и школе
Но в конкретном случае образовательная реформа может годик-другой подождать, если она мешает внедрению антикоррупционной реформы
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Пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины,

Украина сейчас как Африка в прошлом век, где купили вождя племени и выкачивают с нее 12 млрд долл. в виде полезных ископаемых и полуфабрикатов.
Деньги не пахнут!
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соросам і всємірному банку -болт вам,а не українських чорноземів.
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Тогда ненадо брать денег у Сороса, ВБ и МВФ.
А хочется много денег и не прикладывая усилий, придется отдавать в том числе и українських чорноземів. Халявы нет и небудет.
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АНАЛИЗИРУЕМ РЕФОРМЫ ПО УКРАИНСКИ...
ПЕНСИОННАЯ-- ПОДНЯТЬ ВОЗРАСТ, КИНУТЬ ТЕХ КТО ОТ РАБОТАЛ ПРИ СССР И НАВЯЗАТЬ ЧАСТНЫЕ ФОНДЫ ТРАСТЫ КОТОРЫЕ К МОМЕНТУ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПРОСТО ИСПАРЯТСЯ В УКРАИНЕ ИСЧЕЗЛО ПРОСТО ТАК 88 БАНКОВ...
ЗЕМЕЛЬНАЯ----- ЛАТИФУНДИСТЫ ПЕЦЯ ГРОЙСЯ И ЯНЫК И ОППАЖОПА И ВСЕ ОЛИГАРХИ ЗА НЕДЕЛЮ СКУПЯТ ВСЮ ЗЕМЛЮ ВОПРОС МОЛ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ КРИТИКИ ПЕЦЯ ВСЕМ ИНОСТРАНЦАМ ДАСТ ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ НЕ ПРОСТО ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ КА ТЕМ КТО ПРОРАБОТАЛ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ И ТОЧКА И ТАКЖЕ УСТАНОВИТЬ ПОТОЛОК ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ДО 50 ГА ЧАСТНЫЕ ДО 5 ГА ОРНОЙ -ПАШНИ ЗЕМЛИ ВСЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ, ЛЕСА ЛУГА НЕ ПРОДАЮТСЯ АПРИОРИ..
МЕДИЦИНСКАЯ---- ОДНИМ СЛОВОМ ЛОМАЕМ НО НЕ СТРОИМ ОПЫТ 1917 ГОДА ПОХОЖЕ УЛЬЯНУ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ.. ВРАЧИ БИЗНЕСМЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!!! БОЛЬНИЦЫ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ГДЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ???????? А ЭТО КОГДА НИБУДЬ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 50 ЗАБЫЛИ МЛЯ....
АНТИКОРРУПЦИЯ... САМО АНТИ ЭТО БРЕД КОРРУПЦИЯ ПОСМОТРИТЕ В СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИМЕ ЭТОГО СЛОВА А АНТИ ЭТО ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ --.Е. АНТИ ЭТО ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ-- КОРРУПЦИИ Т.Е. ТАК И ИМЕЕМ КОРРУПЦИОННЫЙ СОСТАВ ВЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ БОРЬБУ "С БОРЬБОЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ "??!!
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Шо у тебя со зрением?
Не нервничай.
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50 га це ніщо. З цієї землі можна зібрати приблизно 150 тон пшениці,продати її за 450 000грн. мати чистого прибутку 45000 грн. При цьому трактор коштує 280000 грн, а комбайн 6000000 грн. Це означає що на трактор землевласник повинен працювати 6.2 років а на комбайн -130 років Таким законом ви прирікаєте сільське господарство до 19 століття , до смерті в конкурентній боротьбі.
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Да и так украинцев не слабо придушили. Вообще что ли добить хотят?
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да. а мы как оказалось только в песнях сильные и храбрые
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Пенсионной, земельной и медицинской реформами занимаются коррупционеры...

Про антикоррупционную реформу говорить уже и смысла нет.
Взяли, показали, отпустили.
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Не зупинити а помножити на НУЛЬ . Шоб духу не залишилось в політиці .
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А где жюля? Или вы собрались остановить этих чтобы посадить в кресло президента еще одну воровку?
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а жюля в заказчиках этого коллажа, с распространением типа "от народа"...
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Проблема частной смены премьеров.
1. Каждый новый голодный смотрит чтобы ему ложили в клюв.
2. Работа на внешнего покровитлеля и выполенение его заказа, по которому его привинтили к креслу.
Над какими заказами трудится гройман.
1. Дебилизация населения. Универсальное школьное образование для унивесальной развитой подготовки к жизни уже отстает на минимум 2 года от уровня советского.На минимум год уже идет от ватной школы, хотя фсбешники там тоже дебилизируют население. с 4 мин https://www.youtube.com/watch?v=4A7HX3dBdn8.
После реформы гройсмана отставание будет уже 3 года и более. После гроймана еще реформу проведут и отставание будет уже
в разы.Побольше раб-дебилов зомбоящикосмотрителей для коррупционеров и имитаторов. В университетах смогут учиться только
дети коррупционеров. А народ подавлять зомбоящиком(СМИ - оружие массового поражения) в быдло.
2. Постоянно троллят с продажей земли пока до смерти не затроллят и не распродадут вместе с земельными рабами.
3. Исполняет ватную хотелку по децентрализации(договор внешних с рашей). На украину давят с двух сторон.
4. Распродажа госимущества. В чем проблема? Строй свой завод и работай. Строй свое предприятие и работай. На
людское не базарься. А нет нужно угнать именно у народа. Народу тупость и нищету, а коррупционерам все: земли-заводы и зомбоящик.
5. Продавцы оружия пытаются ПОСТОЯННО с завидным постоянством открыть новые рынки продажи оружия, чтобы население росло пугливым, пидарстическим(как поляки и венгры - а не дать в морду оно будет скотинить) и валило друг друга если их припугнуть. Мощный инструмент для провокации и искусственного создания гражданской войны. Ну а если оружие на руках у народа, тогда после нескольких провокаций преступниками
полиция получает право стрелять во все, что шевелится, что ведет к полицейскому государству и закручиванию гаек. Народу на бтрах все равно ездить не позволено.

Потому тушите гроймана, кто и он чей нихера не понятно. В Украине все кто избирается, избираются кем-то для исполнения
чьихто интересов. Получается что, чем чаще это проходит, тем больше коррупционеры захватывают ресурсов. Количество играет против народа,
время немного за народ.Но без контроля всплывают другие новые проблемы.
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Пенсионная - пенсия с 75 лет ,
земельная - пайщиков загнать в глухую нищету ,
медицинская - делать операции что бы жещины не рожали , мужики не могли а дети побольше умиралии ,
антикоррупционная реформы - открыть еще свободней вывод в офшоры валюты и золота с Украины
являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк

Вобщем СЛАВА .
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А давайте, больше реформ, хороших и разных. Школьники предпенсионного возраста из кабмина, во главе с президентов Порошенко и премьером Гройсманом, пошли в первый класс, а уже хотят выпускные экзамены сдавать на аттестат зрелости, хотя деньги на завтраки им присылают из МВФ.
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Чуркам ужесточить получения украинских паспортов.
А не то выростет бизнес и целая индустрия по торговле украинской национальностью
среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.

Выдавалетей паспортов ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ.

Ислам несет нищету, тупорызизацию исламоносителей, средние века( с этого болезни, голод)
говномечети со показательными доминирующими шпилями выше всех церквей, террористов
и выдавливание локального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
Политики будут боятся исламистов и будут боятся принимать законы против них, а журнашлюхи
вещать хоть слово против них.
Иначе их ждет смерть от исламистов. Как в ес.И одни исламисты будут на похоронах
убиенных другими исламистами и будут рассказывать какие хорошие эти исламисты.
Какие они хорошие мужья, чтобы ебать ваших жен, дочерей и внуков и будут плодить чурок для
превращения всего мира в болото, голод, болезни, в средние века(5-16 века).
Ислам это уничтожение цивизации. Похоже что есть силы заинтересованны в уничтожении ц-и,
если смотреть как уничтожились страны с христианами в Азии.
НЕТ ИСЛАМУ. Избавившись от одной чумы, не дайте пляпаться во вторую чуму.
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Это слишком много информации для таких эмбицылов как Президент Украины Петя и урод кананенка . У них только хапательные рефлексы . Какие реформы . УО делать реформы не способно .
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словарный запас работника испанского сортира «Ануса жопы 06.05.2016 09:28 сраку 15.05.2016 21:19 насрать 25.06.2016 18:43 ссут 02.07.2016 08:58 обделался 06.02.2017 16:54 отсосали 03.04.2017 20:59» расширился услышанным словом Эмбицыл /Эмбицыл Президент Украины Петя 07.02.2017 12:28 эмбицылов Пети и чмо сени 07.02.2017 12:45эмбицыл друг эмбицыла Пети 07.02.2017 12:47 эмбицыл 07.03.2017 14:03 эмбицыл 07.02.2017 08:47эмбицыла 07.02.2017 08:45./ Имбецилы понимают окружающих. Речь косноязычна ,грамматически неправильна, состоит из коротких стандартных фраз, а словарный запас ограничен несколькими десятками слов.
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Вещи своими именами.
Более 100 000 ватных удобрений = безвиз.
За 1-2 млн ватных удобрений - украине светит членство в ЕС.
За более 10 млн ватных удобрений всем в украине будут пожизненно приплачивать.
Безвиз дали за 3 года войны, что никому никогда так сразу не давали. На 2015-16 год в раше по линии МО РФ было выделено 20тыс денег на похороны для ихтемнетов. Это только
тех кого по каналам крутых знакомых торжественно вывезли камазами грузом 200 в рашу. Сколько из этого числа скрыли с помощью путинского закона о засекречивании потерь, а сколько просто оставили в поле или прикопали на донбассе. Число получается легко 50тыс ихтамнетов за 2 года войны. Сколько уголовников, наемников и донбасовских наров прикопали это никто не считает их чисто не меньше, а куда больше. Получается за 100 000 ватных жмуров украине дали безвиз.
Это так, крымнашистам и фсбешникам чтобы они понимали, что они в гробной ловушке. Их если не путин прикопает, так украина. Лучше
бы у себя порядок сначала навели, а потом вякали. Так что это их заслуга.Спасибо им за безвиз. Хуйло тоже постарался с трампом, это вообще то-что никто не потерпит. Пусть
еще млн уложатся на минус 2 метра и украина будет в евросоюзе.
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Біблійна філософія
Петиція до президента України №22/035519-еп
Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.

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Яка маячня Одне суспільству за трудове життя дало багато, інше нічого, а одержувати порівну?Ні Таке суспільство нежиттєздатне Бо навіщо людині викладатись якщо одержить однаково з ледарем. Ні Ледарю щоб не здох трудящому щоб жив.
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Пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк

Мож так - Антикоррупционная реформа является приоритетом для Украины, - Всемирный банк.
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Це так.Без антикорупційної реформи не зможуть проводитися ні пенсійна,ні земельна,ні медична реформи,бо корупціонери-олігархи всі реформи зводять нанівець для народу.
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Это нормально когда по мере повышения уровня жизни, увеличивается ее продолжительность и соответственно повышается пенсионный возраст. Таким путем идут все европейские страны.
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Свиноботто ,в Україні вже підвищився рівень життя з 350% інфляції на жебрацтвом населення ?
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А я и не знал что у нас стало так прекрасно жить, спасибо что просветил из Эстонии.
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ПЕРЕВИБОРИ ТА СУД над баригами мародерами .
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Мы государство или филиал всемирного банка?...
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Почему этот банк не возмущается, что кучка воров ограбила население всей страны...
Понятно, их это не колышет...
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Тому шо це міжнародна змова Ж2 .
Барижні "еліти " при владі в банановиїх країнах крадуть мільярди та через ОФШОРИ виводять в Ж2 банки -які потім дають кредит -біг аферистів по кругу з грабуванням населення .

Тому ці срані добродії типа МВФ " не бачать " що діється в Україні та не чують про президента ОФШОРНИКА .
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Все просто - зробити Україну офшором . Хай всі привозять гроші.
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Их задача скупить за копейки ликвидные активы - а схема очень простая, страна загоняется в долги (путем грабежа и вывода средств за кордон), даются кредиты, а потом в один прекрасный момент ставят перед фактом, что деньги нужно или возвращать или отдавать что-то взамен. В Украине их по большому счету интересует земля и природные ресурсы (они рассматривают нашу страну как исключительно как сырьевой придаток и источник дешевой рабочей силы).
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Цю владу потрібно гнати сраним вінником, пока вона все не розбазарила.Ці всі вимоги МВФ порушують Конституцію України. Неукраїнська влада клептоманів готовиться до конституційного перевороту.
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Вывесили ярлык - "реформа"...
А что это значит, каждый понимает по своему...
Если вас повесить, то это тоже будет реформа, поскольку конечное ваше состояние отличается от исходного...
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Какая пенсионная реформа?! Повысить пенсию на 5%?! Молодые люди не хотят работать официально и платить честно налоги, понимая, что всеравно пенсию будут получать такую-же как и те у которых стаж 45 лет и все эти 45 лет платили налоги.
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#,бать спецы по реформам в коментах и особенно мне нравятся те кто кричит против продажи земли не дня на ней не работая
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А ты похоже только из трактора вылез, весь день пахал, и вот решил блеснуть своим "умом"?
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в отличии от тебя на земле работаю каждый день
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А я каждый день пользуюсь компьютером и интернетом, так что я окуенный IT специалист (по твоей логике).
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Хочется сказать уже матом, потому что других слов нет!
Греции, маленькой Греции, влили $280 млрд. для поддержания экономики!!!
Украине, которая в 4 раза больше Греции - дай бог чтобы $ 10 млрд.
Сравните цифры - 10 и 280 млрд. !!!!
Но эти "знатоки" знают, что Украине делать
- развивать экономику -НЕ НАДО;
- строить наукоемкие производства - НЕ НАДО;
- бороться с бедностью - НЕ НАДО;
- снижать налоги и понижать цены ЖКХ - НЕ НАДО;
- поднимать зарплаты до европейских - НЕ НАДО!
Пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк - Цензор.НЕТ 639

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Все, кроме ЗЕМЕЛЬНОЙ!!!!!
земля только в АРЕНДУ!!!!
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а в тебе є земля Чи ти лише чужим розпоряджаєшся. В мене є земля і я хочу її продати або поміняти на твою кквартиру. 8.5 га прекрасного чорнозему згоджуйся будеш страх як багатий.одержиш цілих 3 тони зерна та ще й задаром зорють город
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Ніяких змін до Конституції України, інакше прольється кров.
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АХАХАХА вот умора а не форум - одни и теже РИЛА пердят про боевие действия, про борьбу с корупцией, про реформи. Сцуко одни премьери сидять.

Как говорил наш прапорщик - "Че ж Ви такие умние строем не ходите"?????
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Наші пращури землі від ворога боронили, прийшли антихрести і все хочуть продати. ГАНЬБА ПОРОШЕНКОВІ І ЙОГО БАНДІ.
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а что порошенки, его земля не здесь,а там где обетованная
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С землей лучше всего управляются фермеры. Это пузытые дядьки, которые землей владеют и передают ее по наследству сыновьям. Необходимо придумать механизм, чтобы фермеры владели землей, а не агро-промышленные комплексы, или, не дай бог, арендаторы. И важно, что в общей популяции природных фермеров, способных управляться с землей, как раз нужный процент.
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У будь-якому разі землю не можна чипати доки Україну не приймуть у Євросоюз...
Це для того, щоб усім було зрозуміло, що в Україні вже більш-менш людські закони і людська влада. Бо лише з людськими відносинами Україну приймуть у Європу.
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Дмитре , відразу видо що бачиш землю як газон під балконом . Фермери і є арендатори Вся земля яку вони обробляють -орендована бо купити її вони не можуть - мораторій
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Пенсійна,медична, продаж землі та державних підприємств- антиреформи націлені на знищення
української нації, етноцид та обезлюднення України від українців.
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Кредиты МВФ - это
средство поддержки антинародной, обанкротившейся, брехливой власти в Украине.
Расплачиваться страна будет своими землями…
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ТОЛЬКО СНАЧАЛА МЕДИЦИНЫ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ !!!
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Если перевести это на простой язык, то все эти "реформы" означают - платить как можно меньше пенсий простым людям (увеличить пенсионный возраст и уменьшить минимальные пенсии (просто не индексировать их при нынешних темпах инфляции)), окончательно отказаться от бесплатной медицины (чтобы никакая сволочь не посмела дожить до пенсионного возраста), раздать землю за копейки олигархам и всяким мудакам типа сороса, село уничтожить агрохолдигами, рабсилу можно завозить из китая или африки, ну и иммитировать борьбу с коррупцией, потому что в реальной борьбе с ней ни "наша" верхушка, ни европейские глубокозабоченные "друзья" не заинтересованы (первые потому что за счет коррупции они грабят Украину, вторые потому что в случае успешной антикоррупционной компании нельзя будет заставить украинцев за копейки продать землю).
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///
Так і є,
в цій державі заінтересовані, як влада її так і донори її, як у ресурсно-сировинному придатку, причому народ розглядається також я ресурс

коротко, хто встиг накрастись той переміг і став елітою, хто не встиг той згине як ресурс, КІНЕЦЬ
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Последовательность реформ явно нарушена практически в обратном порядке. Суть тоже вызывает большие сомнения, если мягко сказать. Нас будут продолжать "иметь" , а мы писать комменты на цензора...
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"Первая - это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна. 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс", - отметила директор. По ее словам, почти 70% украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства. Источник: http://censor.net.ua/n435502. Что они вкладывают в слова пенсионная реформа--- никакой информации, можно только догадываться что если копеечную пенсию уже сейчас платить как они говорят не чем то реформа нужна для того что бы уменьшить дефицит за счет уменьшения или пенсионеров или оплаты или и то и другое, под видом откладывайте деньги сами во всякие фонды и банки которые сегодня есть а завтра весь ресурс уже на островах офшорных--- наших слуг. Так что когда они говорят реформа, нужно у них спрашивать что конкретно они собрались делать--- по подробнее без пустого слова реформа
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Начинать надо с антикоррупционной реформы!
Без нее остальные реформы-пустая трата сил!!
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Земля може продаватися за таких умов: 1. Лише ФІЗИЧНИМ особам-громадянам України і не більше як 250 га на рило. Всі лишки які будуть мати такі особи повинні примусово викуплятися державним земельним банком по фіксованій ціні і здаватися в оренду. 2. Відразу має бути встановлена РЕАЛЬНА РИНКОВА ЦІНА - не менше 5 тисяч доларів за га, щоб уникнути обкрадання селян. Але є це лише мрії і фантазії, справжня мета реформи прямо протилежна тому що я написав.
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Ніяких умов тільки аренда . Болт а не розпродаж Української Землі .
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Мої знайомі масово уже продають свої гектари за копійки. Навіть без офіційного дозволу на продаж землі. Яка оренда, коли уже давно іде торгівля????
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наверное это уже в крови.
если терапия и должна быть шоковой ,то только с расстрелами
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5 миллионов управленцев всех уровней официально сжирают из бюджета 40% ВВП. И еще и неофициально кормятся через разные "схемы". Нормой во всем мире считается трудоустройство в госуправлении 1% населения, то есть у нас должно быть не 5 млн., а от 400 до 420 000 чиновников и управляющих. Не больше! В этой гребаной стране за всю ее независимую историю только один раз один премьер по фамилии Тигипко в 1997 поднял вопрос о программе сокращения госаппарата. На 10 лет. По 400 000 чиновников в год. Его тут же "ушли" - ну как же - нужно "трудоустраивать" мордатых сопливых отпрысков и наоборот, создавать все новые и новые кормушки для паразитов. Отсюда ни одни реформы в Украине не пойдут без массового сокращения госаппарата. Чиновник и вор сегодня синонимы. С коррупцией есть только два способа борьбы - административный (возглавляет государство) и народный (вешать!). Я не вижу никаких признаков какой либо борьбы с коррупцией вообще - одни собираются в отпуск на Мальдивы, а другие на дачу садить картошку...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк
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