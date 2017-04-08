 Пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью "Зеркалу недели".
"Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду на Донбассе и другие факторы, на 2017 г. мы прогнозируем незначительный рост в 2%. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет", - сказала она.
По словам менеджера Всемирного банка, есть четыре реформы, которые могут стать решающими для оздоровления украинской экономики.
"Первая - это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна. 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс", - отметила директор. По ее словам, почти 70% украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства.
"Второй по важности, по нашему убеждению, является земельная реформа. Она требует значительных трансформаций, но и сама может стать существенным толчком для сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство", - подчеркивает Кахконен.
Третьей важнейшей реформой она называла реформу здравоохранения. "Система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП - значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным. И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь: увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%", - подчеркивает директор. По ее словам, ежегодно в Украине из-за преждевременной смертности и инвалидности "теряется" почти 6 млн лет продуктивной жизни.
Еще одной ключевой реформой Кахконен считает антикоррупционную реформу, сложности которой очевидны для всех, в том числе для частных инвесторов.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты правительства: земельная, пенсионная, образовательная реформы, приватизация госимущества.
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Розпродаж та дерибан Української Землі = ЗЛОЧИН проти України .
Розпродаж та дерибан ЗАЛИШКІВ Державних підприємств =злочин проти України .
Дозволяти міжнародним фінансовим аферистам кредиторам типа МВФ або всесвітнього банку керувати Україною та робити вказівки =ЗРАДА України .
ЗЛОЧИНЦІ З НУЛЯЧИМ РЕЙТИНГОМ ЯКІ СПРОБУЮТЬ РОЗПРОДАТИ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ТА ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЙНИЙ ВІК =МАЮТЬ БУТИ ПОКАРАНІ З КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА А ЇХНІ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ ВІДМІНЕНІ .
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А что Вы еще хотите от нашей власти, если во главе стоят преступники.
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Не, ну если брать в масштабе столетия и поколений - то таки да, культура нации, традиции и в частности неприятие коррупции - все закладывается еще в детском садике и школе
Но в конкретном случае образовательная реформа может годик-другой подождать, если она мешает внедрению антикоррупционной реформы
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Украина сейчас как Африка в прошлом век, где купили вождя племени и выкачивают с нее 12 млрд долл. в виде полезных ископаемых и полуфабрикатов.
Деньги не пахнут!
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зграя міжнародних аферюг
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А хочется много денег и не прикладывая усилий, придется отдавать в том числе и українських чорноземів. Халявы нет и небудет.
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ПЕНСИОННАЯ-- ПОДНЯТЬ ВОЗРАСТ, КИНУТЬ ТЕХ КТО ОТ РАБОТАЛ ПРИ СССР И НАВЯЗАТЬ ЧАСТНЫЕ ФОНДЫ ТРАСТЫ КОТОРЫЕ К МОМЕНТУ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПРОСТО ИСПАРЯТСЯ В УКРАИНЕ ИСЧЕЗЛО ПРОСТО ТАК 88 БАНКОВ...
ЗЕМЕЛЬНАЯ----- ЛАТИФУНДИСТЫ ПЕЦЯ ГРОЙСЯ И ЯНЫК И ОППАЖОПА И ВСЕ ОЛИГАРХИ ЗА НЕДЕЛЮ СКУПЯТ ВСЮ ЗЕМЛЮ ВОПРОС МОЛ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ КРИТИКИ ПЕЦЯ ВСЕМ ИНОСТРАНЦАМ ДАСТ ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ НЕ ПРОСТО ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ КА ТЕМ КТО ПРОРАБОТАЛ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ И ТОЧКА И ТАКЖЕ УСТАНОВИТЬ ПОТОЛОК ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ДО 50 ГА ЧАСТНЫЕ ДО 5 ГА ОРНОЙ -ПАШНИ ЗЕМЛИ ВСЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ, ЛЕСА ЛУГА НЕ ПРОДАЮТСЯ АПРИОРИ..
МЕДИЦИНСКАЯ---- ОДНИМ СЛОВОМ ЛОМАЕМ НО НЕ СТРОИМ ОПЫТ 1917 ГОДА ПОХОЖЕ УЛЬЯНУ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ.. ВРАЧИ БИЗНЕСМЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!!! БОЛЬНИЦЫ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ГДЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ???????? А ЭТО КОГДА НИБУДЬ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 50 ЗАБЫЛИ МЛЯ....
АНТИКОРРУПЦИЯ... САМО АНТИ ЭТО БРЕД КОРРУПЦИЯ ПОСМОТРИТЕ В СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИМЕ ЭТОГО СЛОВА А АНТИ ЭТО ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ --.Е. АНТИ ЭТО ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ-- КОРРУПЦИИ Т.Е. ТАК И ИМЕЕМ КОРРУПЦИОННЫЙ СОСТАВ ВЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ БОРЬБУ "С БОРЬБОЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ "??!!
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Не нервничай.
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Про антикоррупционную реформу говорить уже и смысла нет.
Взяли, показали, отпустили.
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1. Каждый новый голодный смотрит чтобы ему ложили в клюв.
2. Работа на внешнего покровитлеля и выполенение его заказа, по которому его привинтили к креслу.
Над какими заказами трудится гройман.
1. Дебилизация населения. Универсальное школьное образование для унивесальной развитой подготовки к жизни уже отстает на минимум 2 года от уровня советского.На минимум год уже идет от ватной школы, хотя фсбешники там тоже дебилизируют население. с 4 мин https://www.youtube.com/watch?v=4A7HX3dBdn8.
После реформы гройсмана отставание будет уже 3 года и более. После гроймана еще реформу проведут и отставание будет уже
в разы.Побольше раб-дебилов зомбоящикосмотрителей для коррупционеров и имитаторов. В университетах смогут учиться только
дети коррупционеров. А народ подавлять зомбоящиком(СМИ - оружие массового поражения) в быдло.
2. Постоянно троллят с продажей земли пока до смерти не затроллят и не распродадут вместе с земельными рабами.
3. Исполняет ватную хотелку по децентрализации(договор внешних с рашей). На украину давят с двух сторон.
4. Распродажа госимущества. В чем проблема? Строй свой завод и работай. Строй свое предприятие и работай. На
людское не базарься. А нет нужно угнать именно у народа. Народу тупость и нищету, а коррупционерам все: земли-заводы и зомбоящик.
5. Продавцы оружия пытаются ПОСТОЯННО с завидным постоянством открыть новые рынки продажи оружия, чтобы население росло пугливым, пидарстическим(как поляки и венгры - а не дать в морду оно будет скотинить) и валило друг друга если их припугнуть. Мощный инструмент для провокации и искусственного создания гражданской войны. Ну а если оружие на руках у народа, тогда после нескольких провокаций преступниками
полиция получает право стрелять во все, что шевелится, что ведет к полицейскому государству и закручиванию гаек. Народу на бтрах все равно ездить не позволено.
Потому тушите гроймана, кто и он чей нихера не понятно. В Украине все кто избирается, избираются кем-то для исполнения
чьихто интересов. Получается что, чем чаще это проходит, тем больше коррупционеры захватывают ресурсов. Количество играет против народа,
время немного за народ.Но без контроля всплывают другие новые проблемы.
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земельная - пайщиков загнать в глухую нищету ,
медицинская - делать операции что бы жещины не рожали , мужики не могли а дети побольше умиралии ,
антикоррупционная реформы - открыть еще свободней вывод в офшоры валюты и золота с Украины
являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк
Вобщем СЛАВА .
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А не то выростет бизнес и целая индустрия по торговле украинской национальностью
среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.
Выдавалетей паспортов ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ.
Ислам несет нищету, тупорызизацию исламоносителей, средние века( с этого болезни, голод)
говномечети со показательными доминирующими шпилями выше всех церквей, террористов
и выдавливание локального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
Политики будут боятся исламистов и будут боятся принимать законы против них, а журнашлюхи
вещать хоть слово против них.
Иначе их ждет смерть от исламистов. Как в ес.И одни исламисты будут на похоронах
убиенных другими исламистами и будут рассказывать какие хорошие эти исламисты.
Какие они хорошие мужья, чтобы ебать ваших жен, дочерей и внуков и будут плодить чурок для
превращения всего мира в болото, голод, болезни, в средние века(5-16 века).
Ислам это уничтожение цивизации. Похоже что есть силы заинтересованны в уничтожении ц-и,
если смотреть как уничтожились страны с христианами в Азии.
НЕТ ИСЛАМУ. Избавившись от одной чумы, не дайте пляпаться во вторую чуму.
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Более 100 000 ватных удобрений = безвиз.
За 1-2 млн ватных удобрений - украине светит членство в ЕС.
За более 10 млн ватных удобрений всем в украине будут пожизненно приплачивать.
Безвиз дали за 3 года войны, что никому никогда так сразу не давали. На 2015-16 год в раше по линии МО РФ было выделено 20тыс денег на похороны для ихтемнетов. Это только
тех кого по каналам крутых знакомых торжественно вывезли камазами грузом 200 в рашу. Сколько из этого числа скрыли с помощью путинского закона о засекречивании потерь, а сколько просто оставили в поле или прикопали на донбассе. Число получается легко 50тыс ихтамнетов за 2 года войны. Сколько уголовников, наемников и донбасовских наров прикопали это никто не считает их чисто не меньше, а куда больше. Получается за 100 000 ватных жмуров украине дали безвиз.
Это так, крымнашистам и фсбешникам чтобы они понимали, что они в гробной ловушке. Их если не путин прикопает, так украина. Лучше
бы у себя порядок сначала навели, а потом вякали. Так что это их заслуга.Спасибо им за безвиз. Хуйло тоже постарался с трампом, это вообще то-что никто не потерпит. Пусть
еще млн уложатся на минус 2 метра и украина будет в евросоюзе.
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Петиція до президента України №22/035519-еп
Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.
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Мож так - Антикоррупционная реформа является приоритетом для Украины, - Всемирный банк.
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Понятно, их это не колышет...
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Барижні "еліти " при владі в банановиїх країнах крадуть мільярди та через ОФШОРИ виводять в Ж2 банки -які потім дають кредит -біг аферистів по кругу з грабуванням населення .
Тому ці срані добродії типа МВФ " не бачать " що діється в Україні та не чують про президента ОФШОРНИКА .
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"Собака - зарыта" - примерно здесь.
Эксперт выделил негативный момент в предоставлении Украине денег МВФ
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А что это значит, каждый понимает по своему...
Если вас повесить, то это тоже будет реформа, поскольку конечное ваше состояние отличается от исходного...
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Греции, маленькой Греции, влили $280 млрд. для поддержания экономики!!!
Украине, которая в 4 раза больше Греции - дай бог чтобы $ 10 млрд.
Сравните цифры - 10 и 280 млрд. !!!!
Но эти "знатоки" знают, что Украине делать
- развивать экономику -НЕ НАДО;
- строить наукоемкие производства - НЕ НАДО;
- бороться с бедностью - НЕ НАДО;
- снижать налоги и понижать цены ЖКХ - НЕ НАДО;
- поднимать зарплаты до европейских - НЕ НАДО!
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земля только в АРЕНДУ!!!!
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Как говорил наш прапорщик - "Че ж Ви такие умние строем не ходите"?????
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Це для того, щоб усім було зрозуміло, що в Україні вже більш-менш людські закони і людська влада. Бо лише з людськими відносинами Україну приймуть у Європу.
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української нації, етноцид та обезлюднення України від українців.
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средство поддержки антинародной, обанкротившейся, брехливой власти в Украине.
Расплачиваться страна будет своими землями…
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Так і є,
в цій державі заінтересовані, як влада її так і донори її, як у ресурсно-сировинному придатку, причому народ розглядається також я ресурс
коротко, хто встиг накрастись той переміг і став елітою, хто не встиг той згине як ресурс, КІНЕЦЬ
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Без нее остальные реформы-пустая трата сил!!
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если терапия и должна быть шоковой ,то только с расстрелами
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