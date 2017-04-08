 "Мы больше не допустим захвата администраций", - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге на Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что если бы в те дни Украина располагала хотя бы частью таких сил, в том числе в МВД, какие есть сейчас, многих бед удалось бы избежать. Эти три года выковали и закалили нашу армию и наши правоохранительные органы. Я уверен: сегодня мы готовы дать любой отпор агрессии. Куда сложнее, к сожалению, давать отпор дурости, насаждаемой извне панике и провокациям", - пишет он.
"На войне все ясно: вот враг, вот ты, и ты защищаешь свою державу. Когда против тебя применяют гибридные методы, это подло, это ставит в тупик и офицера, и любого гражданина. У нас сейчас такое смутное время, когда вчерашние герои в одночасье становятся негодяями, а негодяи - героями... Но это не будет долго: люди, конечно, разберутся", - полагает глава МВД.
"Но я надеюсь, что у нас сегодня закаленные, крепкие нервы, четкая позиция, решительность. Уверен: мы смогли тогда защитить Харьков, мы сможем теперь защитить Украину! Могу вас заверить, что мы больше не допустим захвата администраций, захвата нашей земли. Будет необходимость - дадим бой врагу и агрессору, как тогда в родном Харькове, три года назад, в такую же бессонную ночь, только гораздо более тревожную", - пишет Аваков.
Напомним, 7 апреля 2014 года сторонники Антимайдана заняли ОГА и провозгласили "Харьковскую народную республику". 8 апреля силовики освободили здание.
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По данным самого же Авакова 87% ментов от состава 2014 остались в "новой" полиции - так это что всего лишь новых 13% так усилили полицию?
так нафиг те старые 87%, которые сдали Донецк и Луганск да еще подсобляли гибридным москалям и сепарам, что уже говорить о том как они постарались калечили в декабре 2013 и в 2014 украинцев и в Харькове, и в Запорожье, и в Донецке, и в Луганске, не говоря уже о Киеве
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У порошенко с Гройсманом улучшилась экономика, а благодаря Яценюку, она вообще была спасена, шоб вы понимали. Армия - самая сильная в европе, а Украина - уже практически часть европы.
Тот, кто не видит этих очевидных вещей - жертва гибридной войны и провокатор.
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"Я уверен: сегодня мы готовы дать любой отпор агрессии."
Авжеж. наприклад із нагородної зброї від тебе, як Пашинській.
Мені одному набрид цей покидьок Сабаков? Так і хочеться послати....
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Нам с ВАМИ не по "дороге"!!!--------------------------------------------
Да не, лучше всем по "дороге" и по 200гр текилы
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31 Березня 2017
Військова частина 3030 Національної гвардії України (Київ) 10 і 22 березня повідомило про намір укласти дві угоди про закупівлю боєприпасів на загальну суму 4,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлі проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» 29 березня за 3,59 млн грн. замовили 5 тис малих ручних димових гранат чорного диму РДГ-55МЧ по 717 грн./шт.
У серпні 2015 року Міністерство оборони придбало їх у цієї ж фірми вдвічі дешевше - по 348 грн./шт.
Львівське підприємство також виробляє прилади і системи радіаційного контролю торгової марки «Екотест». Засновником є ТОВ «Екотест-Центр» Заслуженого винахідника України Ростислава Смука, а підписантами - Юрій Сторонський і Катерина Гнатів.ТОВ «Лабораторія прикладної хімії» за 1,00 млн грн. планують купити 10 416 спеціальних патронів 12 калібру з газовими гранатами «Джміль» для миттєвого розпилення аерозолю по 96 грн./шт.
Київською компанією володіють член вченої ради Інституту медицини праці НАМН України Віктор Кірсенко, Олена Деркач, Володимир і Тетяна Шостак.
Нагадаємо, у вересні 2016 року ця сама військова частина 3030 замовила ТОВ «Компанія Тітал» ремонт автомобілів-водометів за 9,60 млн грн.http://nashigroshi.org/2017/03/31/stolychna-natshvardiya-kupuje-dymovyh-hranat-i-hazovyh-patroniv-dlya-rozhonu-demonstratsij-na-46-miljona/
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как страшно жить..
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Сейчас к администрациям люди придут с украинскими флагами, а не с триколорами, как весной 2014 года. И их готовы встретить сцуко!!!
А они теперь во всеоружии снова себя чуствуют - зализали Беркуту раны, повставляли выщипанные на Майдане перья.
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