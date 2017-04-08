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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2470) захват (767) ОГА (1326) Харьков (4147) Харьковщина (1132)

 "Мы больше не допустим захвата администраций", - Аваков

Сегодня ночью исполнилось 3 года со дня освобождения Харьковской обладминистрации от боевиков и "кончины" несостоявшейся "ХНР".

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что если бы в те дни Украина располагала хотя бы частью таких сил, в том числе в МВД, какие есть сейчас, многих бед удалось бы избежать. Эти три года выковали и закалили нашу армию и наши правоохранительные органы. Я уверен: сегодня мы готовы дать любой отпор агрессии. Куда сложнее, к сожалению, давать отпор дурости, насаждаемой извне панике и провокациям", - пишет он.

"На войне все ясно: вот враг, вот ты, и ты защищаешь свою державу. Когда против тебя применяют гибридные методы, это подло, это ставит в тупик и офицера, и любого гражданина. У нас сейчас такое смутное время, когда вчерашние герои в одночасье становятся негодяями, а негодяи - героями... Но это не будет долго: люди, конечно, разберутся", - полагает глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова помолились за бойцов АТО и победу над агрессором. ФОТОрепортаж

"Но я надеюсь, что у нас сегодня закаленные, крепкие нервы, четкая позиция, решительность. Уверен: мы смогли тогда защитить Харьков, мы сможем теперь защитить Украину! Могу вас заверить, что мы больше не допустим захвата администраций, захвата нашей земли. Будет необходимость - дадим бой врагу и агрессору, как тогда в родном Харькове, три года назад, в такую же бессонную ночь, только гораздо более тревожную", - пишет Аваков.

Напомним, 7 апреля 2014 года сторонники Антимайдана заняли ОГА и провозгласили "Харьковскую народную республику". 8 апреля силовики освободили здание.
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"Я думаю, что если бы в те дни Украина располагала хотя бы частью таких сил, в том числе в МВД, какие есть сейчас, многих бед удалось бы избежатьИсточник: http://censor.net.ua/n435492

По данным самого же Авакова 87% ментов от состава 2014 остались в "новой" полиции - так это что всего лишь новых 13% так усилили полицию?
так нафиг те старые 87%, которые сдали Донецк и Луганск да еще подсобляли гибридным москалям и сепарам, что уже говорить о том как они постарались калечили в декабре 2013 и в 2014 украинцев и в Харькове, и в Запорожье, и в Донецке, и в Луганске, не говоря уже о Киеве
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Неужели непонятно, что только благодаря ему, Авакову и его акаунту в фейсбук, полиция невероятно усилилась! Она существует - значит усилилась.
У порошенко с Гройсманом улучшилась экономика, а благодаря Яценюку, она вообще была спасена, шоб вы понимали. Армия - самая сильная в европе, а Украина - уже практически часть европы.
Тот, кто не видит этих очевидных вещей - жертва гибридной войны и провокатор.
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Это было уже понятно, когда он убил Музычко.
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Почему же организованная преступность цветет и пахнет как при Яныке? И также как и раньше спокойно проходит во власть.
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"Могу вас заверить, что мы больше не допустим захвата администраций, захвата нашей земли." Звичайно, Сабаков- навіщо захоплювати. Сепари і так там, як твій полковник Голубан біля тебе. Та хіба ж він один?
"Я уверен: сегодня мы готовы дать любой отпор агрессии."

Авжеж. наприклад із нагородної зброї від тебе, як Пашинській.
Мені одному набрид цей покидьок Сабаков? Так і хочеться послати....
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Аваков завуальовано дав зрозуміти, що вони (АвакОВ, КнязЄВ, АбросьКІН,МаліКОВ) без вагань розстрілюватимуть невідворотній Третій Майдан. Для того до керівництва силовими структурами призначені УСІ НЕУКРАЇНЦІ (як по походженню і по духу...)
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Если бы авакова проверяли на полиграфе, первый тест (да/нет): вы вор? Второй тест(да/нет): вы много украли у Государства? Третий тест оператора полиграфа: расстрелять: да/нет...
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до третього питання справа не дійшла б, поліграф прибив би його напругою і струмом вже після відповіді на друге питання
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"Наши" правоохранительные органы???Э...-нет!!!Нам с ВАМИ не по "дороге"!!!
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Павел Геращенко

Нам с ВАМИ не по "дороге"!!!--------------------------------------------
Да не, лучше всем по "дороге" и по 200гр текилы
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У авакова и у его советников/ евросоветничек -денежка, их бабло,- сильнее страха,совести- net.
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А когда товарищ Аваков уйдет в отставку Самый компитентный украинец
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Абрек! Народ тоді вірив, що прийде влада з людським обличчям, а прийшли уроди і під диктовку МВФ знищують націю. Ти впевнений, що в поліції, нацгвардії та ЗСУ лише одні яничари не думаючі, а будуть сліпо виконувати твої і таких як ти команди? Тебе приберуть ті, яких ти називаєш "своїми", тому що ненависть людей до влади і таких, як ти, зашкалює.
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Ненависть-то зашкаливает, но... в этой нище- продажной стране бабло побеждает зло.) Поверьте, нацгвардеец, получающий сейчас 14 000, будет стрелять! Не приведи Бог в этом убедиться...Нынешние так тупо, бездарно,как янек, власть не отдадут, поэтому верных псарей и псов- охранников хорошо кормят и "воспитывают".
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К Авакову можно относиться по разному, лично я отношусь достаточно негативно, НО если бы в том числе не он, но сейчас бы в Харькове была бы такая же х-ня как и в Донецке с Луганском. Так что хотя-бы за это ему надо сказать СПАСИБО!
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м да!интересно девки пляшут! (мож,кто подскажет из какого это фильма,пше прашем (прошу прощения) просто не помню.
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З 2014 року 8 квітня - справжня свято для українського Харкова. Саме в цей день стався переломний момент, бо якби тоді ХОДА не звільнили, то в нас було б те ж саме, що й на донбасі. Саме Аваков дав наказ "Ягуару" на штурм обладміністрації і вони за 5 хвилин поклали рашистів мордой в пол. Тоді всі харківські сепари конкретно обісрались. Також ультрас "Металіста" і "Дніпра" 27 квітня 2014 гарненько відгамселили клятих сепарів. вони в той же день намагались організувати наметове містечко біля членіна, але їх і звідти прогнали А після того, як 28 вересня 2014 і членіна завали, то харківські сепари більше не збирались Так шо Аваков разом з ультрас, місцевими патріотами захистили Харків від сепарашистської чуми. Саме тому Аваков досихпір міністр МВС. А Ярема і Наливайченко, які тоді не наважились штурмувати сепарів в Донецьку і Луганську і пішли з ними на безглузді перемовини, вже не при справах. Тому пропоную на рівні Верховної Ради визнати 8 квітня регіональним святом на Харківщині, як день перемоги над сепарашизмом
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а кто будет спрашивать этого сепара-уоголовника ?
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А кто научил народ захватывать администрации? Не Вы ли, когда стремились узурпировать власть? Вы что, суки, думаете что уже и переворот приватизировали переименовав его в "революцію гідності"? Так революция еще и не начиналась, а страна уже "оттренирована" вами же, вооружена, озлоблена вами же и вот вот бросится ваше кодло самозабвенно вешать. Именно такие барыги как Аваков мечтают о том чтобы все ограничилось первой стадией (переворотом). Революций без крови угнетателей не бывает!
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Невже ти з прислуги ЗЕКА януковича и охороняв "Межигир"я"?
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Добре подумав? А тепер виключи телевізор і візьми в руки калькулятор і порахуй різницю між власним прибутком та видатками і поріняй з 2013 роком... Наступним кроком до прозріння можуть стати тверезі міркування після прочитання статей "револіція" і "переворот" в спеціалізованих словниках. Коли жиди "осідлали" Майдан, я на нього не вийшов. А щодо Межигір'я, то зараз "революціонери в хакі поверх вишиванок" там прекрасно "працевлаштувались" - податків не платять і розтягли вже все до чого лапи дотягнулись... А коли в країні 78% населення етнічні українці, а в палементі чомусь 43% представляють пейсату етнічну меншину (0,25% населення!!!) то навіть повний дурень неозброєним оком бачить, що влада захоплена коррумпованою етнічною меншиною жидів, а якщо додати сюди 37% кацапів, то в Парламенті лишається лише 22% українців. Як наслідок країну грабують всі. Якщо ти вважаєш що такий стан може бути після "революції гідності" то це вже ... "ва-абще пи**ец"...
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Столична Нацгвардія купує димових гранат і газових патронів для розгону демонстрацій на 4,6 мільйона
31 Березня 2017
Військова частина 3030 Національної гвардії України (Київ) 10 і 22 березня повідомило про намір укласти дві угоди про закупівлю боєприпасів на загальну суму 4,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлі проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» 29 березня за 3,59 млн грн. замовили 5 тис малих ручних димових гранат чорного диму РДГ-55МЧ по 717 грн./шт.
У серпні 2015 року Міністерство оборони придбало їх у цієї ж фірми вдвічі дешевше - по 348 грн./шт.
Львівське підприємство також виробляє прилади і системи радіаційного контролю торгової марки «Екотест». Засновником є ТОВ «Екотест-Центр» Заслуженого винахідника України Ростислава Смука, а підписантами - Юрій Сторонський і Катерина Гнатів.ТОВ «Лабораторія прикладної хімії» за 1,00 млн грн. планують купити 10 416 спеціальних патронів 12 калібру з газовими гранатами «Джміль» для миттєвого розпилення аерозолю по 96 грн./шт.
Київською компанією володіють член вченої ради Інституту медицини праці НАМН України Віктор Кірсенко, Олена Деркач, Володимир і Тетяна Шостак.
Нагадаємо, у вересні 2016 року ця сама військова частина 3030 замовила ТОВ «Компанія Тітал» ремонт автомобілів-водометів за 9,60 млн грн.http://nashigroshi.org/2017/03/31/stolychna-natshvardiya-kupuje-dymovyh-hranat-i-hazovyh-patroniv-dlya-rozhonu-demonstratsij-na-46-miljona/
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Головою Апеляційного суду Полтавської області став суддя який задекларував п'ятиповерховий будинок-палац на 660 м² http://poltava.to/news/42476/
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а ще доведеться відповідати за те що вИ ю2 не дозволяли українцям с першого дня війни і до цього дня захищати свою Україну .....за вбивство Музичка та інших
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коли їх називали "міліція" вони всі мусили бути хабарниками , кришувальниками , наркоділлерами і сучарами продажними , а тепер вони "поліція" в новій формі і всі вони тепер апєрдєть які стали чесні , добропорядні і блюдять закон ! ...єдина позитивна реформа в МВД це новий штат патрульної поліції і то тільки на каналі НЛО TV в Т/с "Суперкопи"
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Вот и показал клыки..
Сейчас к администрациям люди придут с украинскими флагами, а не с триколорами, как весной 2014 года. И их готовы встретить сцуко!!!
А они теперь во всеоружии снова себя чуствуют - зализали Беркуту раны, повставляли выщипанные на Майдане перья.
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Дурний думкою багатий,І на авакяна знайдеться управа.Народ злий і озброенний.Нехай таке заявляє в себе на фейсбуці,а не на цілу Украіну.
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аваков, передохни уже. ударение сам поставишь
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Очень скорбно и оскорбительно слушать или читать заявления воров-руководителей,что недопустим,присечем и т.д.Ведь этими заявлениями они себя отгораживают от народа который на них пашет а они не смотря на заоблачные зарплаты и разного рода льготы еще и обворовывают народ который их содержит.По Закону их убрать невозможно а убрать силой так присекут,непозволят.Вот и замкнутый круг,рабы избрали хозяина и обязаны на него пахать иначе уничтожат и по Закону.
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Еще раза в два три поднимите тарифы,опустите уровень жизни и тогда узнаем допустите или не допустите.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы больше не допустим захвата администраций", - Аваков
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