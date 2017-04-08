 За минувшие сутки ранены 5 воинов ВСУ, боевики совершили 43 обстрела, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 43 обстрела позиций сил АТО. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП враг открывал огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, пулеметы больших калибров и огонь снайперов применялись в районе Красногоровки. Опорные пункты наших войск вблизи Марьинки противник беспокоил огнем из 82 миллиметровых минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции в Водяном, Широкино и Березовом. Пулеметы больших калибров применял вблизи Чермалыка, по защитникам Новотроицкого бил БМП и вражеские снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутово и Талаковка подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из стрелкового оружия.
На Донецком направлении, в сторону опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песок и Зайцево, а по позициям в районе Опытного бил из вооружения БМП.
На Луганском направлении, по защитникам Катериновки и Станицы Луганской противник вел огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Крымского.
Несмотря на вооруженные провокации врага, украинские военнослужащие придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали.
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Всем миром надо остановить этот Левиафан.
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Скорейшего выздоровления раненым бойцам.
Пусть Господь оберегает украинские воинство.
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Говорят, автоматы и кое-что посерьезнее даже остыть не успевает.
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МО и ГШ ВСУ наконецто зашевелятся а то если мы и дальше будем выполнть мЫрный план
кацапня может попытаться отыграться на нас за уничтоженную авиобазу.
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