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 Политика Украины
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 За минувшие сутки ранены 5 воинов ВСУ, боевики совершили 43 обстрела, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, режим тишины не соблюдают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 43 обстрела позиций сил АТО. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП враг открывал огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, пулеметы больших калибров и огонь снайперов применялись в районе Красногоровки. Опорные пункты наших войск вблизи Марьинки противник беспокоил огнем из 82 миллиметровых минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции в Водяном, Широкино и Березовом. Пулеметы больших калибров применял вблизи Чермалыка, по защитникам Новотроицкого бил БМП и вражеские снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутово и Талаковка подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из стрелкового оружия.

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На Донецком направлении, в сторону опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песок и Зайцево, а по позициям в районе Опытного бил из вооружения БМП.

На Луганском направлении, по защитникам Катериновки и Станицы Луганской противник вел огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Крымского.

Несмотря на вооруженные провокации врага, украинские военнослужащие придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали.


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Дай Бог здоровья бойцам.
Всем миром надо остановить этот Левиафан.
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Другua - дай Бог, что бы наши мужественные защитники и в дальнейшем не поддавались на провокации и не отвечали огнем на подлые обстрелы оккупанта... Вообщем - Вы там держитесь!!
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Наші не відповідають. Зовсім не відповідають. А щоденні трупи в обдроченців- так то вони від горілки та СНІДу дохнуть.
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Оттэта ты замутил... Ты случаем не знаменитый оппо КОТ?.
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Томагавки могли бы все это дело утихомирить...
Скорейшего выздоровления раненым бойцам.
Пусть Господь оберегает украинские воинство.
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Кто-нибудь знает,что кучма и Ко делают в Минске? Они там на экскурсии? А кто оплачивает?
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Торговые партнеры недовольны блокадой, хоть она далеко не полная. Когда все перекроем?
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Смерть рашиським окупантам !! Горіть у пеклі маскалі !!!!
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Уявіть тільки, шановне паньство,шо буде після Пасхи на фронті,коли вже зараз після оного припинення ....буде на фронті.....ці бісові клячи масковити забажають за хуйло відігратись...смерть ворогам України !!!!
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"За минувшие сутки ранены 5 воинов ВСУ, боевики совершили 82 обстрела, - штаб АТО ///Несмотря на вооруженные провокации врага украинские военнослужащие придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали." - Вот эти две строчки были бы достаточны..., зачем воду лить?

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Да все они открывали,неофициально...
Говорят, автоматы и кое-что посерьезнее даже остыть не успевает.
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Ksenia VB - все это домыслы - перед нами официальное сообщение пресс центра АТО - ему верю... А если кто то из ВСУ и ответил на свой страх и риск..., то это значение не имеет.. Официальная позиция - приказано быть овцами на своей земле.. и точка.!!
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Возможно для вас это и домыслы,а для меня непосредственная информация с передовой.
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А ты хочешь, чтобы штаб АТО написал, что ВСУ нарушают перемирие и херячат по сепарам? Так на следующий день с РФ снимут санкции и введут против Украины. Так, что иногда умнее молчать , а не писать про зраду.
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Владимр Святюк - вот в этом и трагедия... - вся эта политика привила к тому, что быть овцами перед оккупантами становится выгодным... и такие как ты это поддерживают... А вот мне кажется что это лютый пи-дец...
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в прошлом году самым крупным покупателем оружия у Украины была - Россия! Што, "не стреляйте, а то - снимут санкции"??!! Владимир, где вы живете?
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С какой помпой шоколадные СМИ сообщают, что ранено 7 наших ребят, но ответа не было. (ПУШЕЧНОЕ МЯСО, ЧТО ЛИ)?
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Это пишут для идиотов типа Барковского. Для поднятия возмущенного духа.
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Есть надежда что после последних событий с непосредственным участие 59 Tomahawk
МО и ГШ ВСУ наконецто зашевелятся а то если мы и дальше будем выполнть мЫрный план
кацапня может попытаться отыграться на нас за уничтоженную авиобазу.
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Как бы Пу с Трампом не поделили влияние: Пу уступает Сирию, Тр - Украину.
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Пецины торговые партнеры намекают, что пора товар отправлять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки ранены 5 воинов ВСУ, боевики совершили 43 обстрела, - штаб АТО
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