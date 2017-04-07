 Мы становимся более оптимистичными, - Коболев о суде Нафтогаза с Газпромом в Стокгольме

Как инофрмирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительно возможных строков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, нежели мы были до этого, и это все, что я могу сказать. Я очень ограничен в любых других комментариях, пока я не смогу показать окончательное решение, а это будет в ближайшее время... Уровень нашего оптимизма понемногу растет", - сказал Коболев.
Напомним, российский газовый монополист "Газпром" подал жалобу в Стокгольмский арбитраж на штраф в размере 6,6 млрд долларов, который компании присудили в Украине за нарушение антимонопольного законодательства.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина выиграет в Стокгольмском арбитраже.
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"Есть прямое подозрение на попытку манипуляций результатами тендера", - Коболев объяснил причины увольнения Прокопива(10)
Если украинского маршрута не будет, то "Газпром" может использовать "Северный поток - 2" для различных способов шантажа стран ЕС, - Коболев(51)
Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев(182)
Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - глава "Нафтогаза" Коболев(73)
"Укргаздобыча" дает возможность выиграть тендер на 13 млрд фиктивной компании, чтобы Прохоренко мог обойти ProZorro, – эксперт(10)
Позитивное решение Стокгольмского арбитража повысит экономическую привлекательность украинских газохранилищ, - Коболев(35)
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кто там суржик учил?
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а шо зараз змінилось ?
Ага знаю.....
тоді йоб...., а тепер імєт у всі дири.....
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Нафтогаз хотят заставить снабжать Фирташа льготным газом, - Коболев
07.04.2017 67 Просмотров
7 апреля глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев обнародовал проект постановления Кабинета министров, согласно которому правительство может обязать госхолдинг на протяжении пяти лет поставлять заводом группы Ostchem Дмитрия Фирташа природный газ на льготных условиях.
Фотокопии проекта постановления Коболев опубликовал на своей странице в Facebook.
«… мне прислали проект решения правительства, разработанный представителями химического подразделения группы компаний Дмитрия Фирташа - ОСТХЕМ. С этим документом ни одна шутка конкурировать не может», - написал глава Нафтогаза.
В частности, в обнародованных копиях документа говорится, в частности, что Минэкономразвития должен подать Кабинету министров проект изменений постановления о спецобязательствах Нафтогаза продавать газ по льготным (заниженным) ценам населению и компаниям коммунальной теплоэнергетики, включив в этот перечень заводы группы Ostchem: Ривнеазот и черкасский Азот.
Нафтогаз или дочернее его предприятие могут обязать в течение пяти лет бесперебойно поставлять газ на эти заводы с условием трехмесячной рассрочки и с наценкой Нафтогаза не более 50 гривен на 1 тыс. кубометров, следует из проекта решения.
Кроме того, проект предусматривает возможность введение заградительных мер в отношении поставок удобрений из России на украинский рынок, а также проверки поставщиков удобрений из РФ на предмет соблюдения закона «О санкциях».
Пунктом 4 проекта документа, Минэкономики, Минэкологии и Нафтогазу поручается предоставить предложения по участию производителей минудобрений в Украине в добыче газа для собственных нужд.
Дякуємо: hvylya.net
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