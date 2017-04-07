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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (65) Газпром (2596) Нафтогаз (2240) Стокгольм (84) Коболев (183)

 Мы становимся более оптимистичными, - Коболев о суде Нафтогаза с Газпромом в Стокгольме

В ближайшее время будет обнародовано окончательное решение Стокгольмского арбитража

Как инофрмирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительно возможных строков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, нежели мы были до этого, и это все, что я могу сказать. Я очень ограничен в любых других комментариях, пока я не смогу показать окончательное решение, а это будет в ближайшее время... Уровень нашего оптимизма понемногу растет", - сказал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - глава "Нафтогаза" Коболев

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" подал жалобу в Стокгольмский арбитраж на штраф в размере 6,6 млрд долларов, который компании присудили в Украине за нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина выиграет в Стокгольмском арбитраже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ожидаю, что в марте Украина выиграет в Стокгольмском арбитраже", - Порошенко о споре "Нафтогаза" и "Газпрома"
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Оптимист - плохо информированный пессимист...
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относительно возможных "строков"
кто там суржик учил?
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Уверен что рашисты наопывали Украину во время правления яныка как могли.
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ей вей....
а шо зараз змінилось ?
Ага знаю.....
тоді йоб...., а тепер імєт у всі дири.....
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Санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "минских соглашений", - посол Германии Райхель http://korrespondent.net/ukraine/politics/3837315-berlyn-snova-vystupyl-za-vybory-v-ldnr-bez-hranytsy это тот же райхель?
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По любому кацабы получат говна на лопате.
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а тут прилетіло от коболєва........

Нафтогаз хотят заставить снабжать Фирташа льготным газом, - Коболев
07.04.2017 67 Просмотров

7 апреля глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев обнародовал проект постановления Кабинета министров, согласно которому правительство может обязать госхолдинг на протяжении пяти лет поставлять заводом группы Ostchem Дмитрия Фирташа природный газ на льготных условиях.
Фотокопии проекта постановления Коболев опубликовал на своей странице в Facebook.
«… мне прислали проект решения правительства, разработанный представителями химического подразделения группы компаний Дмитрия Фирташа - ОСТХЕМ. С этим документом ни одна шутка конкурировать не может», - написал глава Нафтогаза.
В частности, в обнародованных копиях документа говорится, в частности, что Минэкономразвития должен подать Кабинету министров проект изменений постановления о спецобязательствах Нафтогаза продавать газ по льготным (заниженным) ценам населению и компаниям коммунальной теплоэнергетики, включив в этот перечень заводы группы Ostchem: Ривнеазот и черкасский Азот.
Нафтогаз или дочернее его предприятие могут обязать в течение пяти лет бесперебойно поставлять газ на эти заводы с условием трехмесячной рассрочки и с наценкой Нафтогаза не более 50 гривен на 1 тыс. кубометров, следует из проекта решения.
Кроме того, проект предусматривает возможность введение заградительных мер в отношении поставок удобрений из России на украинский рынок, а также проверки поставщиков удобрений из РФ на предмет соблюдения закона «О санкциях».
Пунктом 4 проекта документа, Минэкономики, Минэкологии и Нафтогазу поручается предоставить предложения по участию производителей минудобрений в Украине в добыче газа для собственных нужд.

Дякуємо: hvylya.net
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На что только Коболев надеется в этом суде, что они там будут отстаивать, они же ни на что не способны, только тарифы повышать населению, а больше и ничего толкового
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С иском по долгу януковича в 3 лярда баксов уже практически обосрались...
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Вчера на вокзале гипнотизер Иванов и местная цыганка 2 часа передавали друг другу кошельки, пока их не отобрал местный участковый и не пошел пить пиво...
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Продажная шкура Президент Украины пока не выставил Ху... лу Педафилу встречные счета на суде в Стокгольме . Видать Ху.. ло Педафил хороший откат дал гниде ( Пете Президенту Украины) Выставить можно сотни миллиардов по Крыму и Донбассу .
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Король Испании назвал РФ ключевой фигурой в урегулировании конфликтов. 26 янв. 2017 г./ мигрант, знающий короля и Испанию изнутри, не по- наслышке, правильно возмущается: эмбицыла (07.02.2017 08:45) ставить раком , (сраку сраку 15.05.2016 21:19) и х ... й .(04.06.2016 12:52).
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Шавки млять.Ждут сигнала.Ёпт с этими дибилами,нам ещё долго,выкорабкиватся.А ну,су.а принеси,млять
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Коболев пускай сам перестанет делать НАК убытки. Но. Почему-то НАБУ до сих пор не занялось этим вопросом.
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Народ Украины тоже становится более оптимистичным. Так и смотрит в будущее с оптимизмом, как Коболева будут наказывать) А то устроил полный беспредел в Нефтегазе, зарплаты какие повыставлял по 40 тыс. долларов, а платит за все народ.
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Да вроде завели в ГПУ на него дело, только на выходе,как обычно, будет пшик.
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Штраф АМКУ не має жодного відношення до позову у Стокгольмському суді - це суто суверенна справа України
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Тільки в пройдисвітів з газової "кантори" зявляється оптимізм, у мене наростає занепокоєння.
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Почему до сих пор НАБУ не проверило информацию ЗА ЧТО юное воровитое дарование коболев получает 2 млн.гривен???...в нищей, воюющей стране.
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Я не понимаю для кого они торгуются? Для олигархата или для потребителей , для населения? Цена на газ как то не зависит ни от чего для граждан и постоянно растёт.
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Упс, оказывается "кабальный-кантракт-юльки-вароффки" был не таким уж не выгодным, как об этом сковчат рыги и рыгопорошенковцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы становимся более оптимистичными, - Коболев о суде Нафтогаза с Газпромом в Стокгольме
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