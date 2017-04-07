 Киевский метрополитен планирует повысить стоимость проезда на 50%

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун, передает Цензор.НЕТ.
"Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", - отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.
По его словам, это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. "Предприятие не может себе позволить работать в убыток", - добавил Пеклун.
"Есть несколько методик расчета тарифа. Основная - инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена - строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%", - отметил чиновник.
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В своей родной Хавцапетовке мусори, а не в моем Киеве. Понаехало жлобья, которое думает, что мусорит оно "Виталику", а не всем киевлянам.
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Сдохните воры пархатые.
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Моя экономия за 2 года составила минимум 5 тыс.гр.
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Украинестране"
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Выблядки, а как насчет з/п хотя бы в половину европейских?
Когда вы уже, бляди, нажретесь? Бабло еще поперек горла не стоит?
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ТАК ТОЛЬКО ТО ... СЛОЖНО ВСЕ... И ДУМАТЬ НУЖНО... или просто включить народный насос.. ЧТО эти даунИ и делают.
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А ты сама кто Юлия, расскажи?
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СТАРЫЕ СХЕМЫ ОБВОРОВЫВАНИЯ СОБСТВЕННОГО НАРОДА... НА НОВЫЙ ЛАД. или ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИЕТА ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА. и все так преподносят как так и надо... мы же В ЕВРОПУ МЕТИМ...
осталась только боль за страну и народ...добре що однакова батькiвщына в сердцi у кожного. А ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ЛИЦЕМЕРОВ В МАСКАХ ПАТРИОТОВ пожелаю чтоб вы все ЗДОХЛИ И потомство ваше чтоб ПЕРЕДОХЛО И ПОТОМСТВО ВАШЕГО ПОТОМСТВА ЗДОХНИТЕ ВСЕ...и пусть все УКРАИНСКОЕ принадлежит всем УКРАИНЦАМ .
мы гибнем как мухи у нас колоссально взвентилась смертность( и она только становиться больше)...мы исчезаем как нация... ТАК ЧТО ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ держитесь.... учитесь читайте и чужому обучайтесь.. Т . Г .Ш. НАРОД ЭТО- СТРАНА ... пока едины сможем все...
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подумаешь сдохло б разок несколько сотен ТВАРЕЙ.. и пришел бы новый день... и на могилах ублюдков построилась Бы новая УКРАИНА ... и придут управлять страной умные и грамотные патриоты-политики... И раскроют НАШ КОЛОССАЛЬНИЙ ПОТЕНЦИАЛ ... и откроют молодым все двери... и не будет бедная бабушка бояться завтрашнего дня... и будет она сыта .. и почувствуют одинокие и никому не нужный... тепло и заботу нации...
А пока этого не произошло...... НАХЕР ОБРАТНО В СТОЙЛО ЧЕРНЬ .. СТАРОЕ ОТРЕБЬЕ недовольны чем то вечно... СКАЖИТЕ СПАСИБО нам( ВЛАСТИ) ЗА ПЕНСИИ. на хлеб хватает РАЗВЕ ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?..
ПЕНСИОНЕРЫ ЕВРОПЫ ЗАЧАСТУЮ ПУТЕШЕСТВУЮТ по миру ...
ПЕНСИОНЕРЫ УКРАИНЫ а точней процентов 90 из ниж ДАЖЕ ЧЕРНОГО МОРЯ ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ видели .
ВОТ ВАМ И ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НАРОДУ
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На 50% больше удовольствия от поездки ?
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Прикольно.
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Підпишіть вимогу до КМДА повернути все підприємство Місту.https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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