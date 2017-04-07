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 Экономика, Киевские новости
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Все про:Киев (16773) Метрополитен (417) проезд (208) цены (2083)

 Киевский метрополитен планирует повысить стоимость проезда на 50%

В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун, передает Цензор.НЕТ.

"Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", - отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость поездки в наземном электротранспорте Киева - 5,28 грн, в метро - более 6 грн, - КГГА

По его словам, это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. "Предприятие не может себе позволить работать в убыток", - добавил Пеклун.

"Есть несколько методик расчета тарифа. Основная - инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена - строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%", - отметил чиновник.

Также читайте: Кличко: Полностью отремонтированная станция метро "Левобережная" будет открыта 1 мая
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"А Виталику мы за это накидаем мелко накрошенного пенопласта по всему Киеву."

В своей родной Хавцапетовке мусори, а не в моем Киеве. Понаехало жлобья, которое думает, что мусорит оно "Виталику", а не всем киевлянам.
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Надо ещё сделать отдельный поезд метро,оборудовать его газовыми камерами,крематорием.В принципе поезда должны соответствовать стандартам Украинских реалий.
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В Україні немає національної еліти, в Україні пустила метастази неукраїнська бидлоеліта.
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Напугали . Пока повысят все уже в европах по безвизу будут. Кому то метро нужно будет?
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вот почему, что ни кацап, то обязательно идиот? лишняя хромосома вас такими делает?
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Да я бы и десятку заплатил,если бы бабло не по карманам барыг расходилось,а на развитие метрополитена. А так...козлы и уроды.
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Хватит нам на Европу равняться. Даешь проезд по 5 евро! Пусть потом Европа на нас равняется.
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Клико: "проезд не подоражает, а все лишь повысится его стоимость на 50%"
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И то повысится всего лишь на 50%, а не в полтора раза! ( Кличко Т.П.)
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А может не надо платить за вагоны , поставленые россией через десятки офшорок Иванющенко-Порошенко. И ещё пусть покажут бухгалтерию рекламных и торговых площадей метро - там цифры никак не могут быть ниже чем с 9 нулями.

Сдохните воры пархатые.
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6 грн. - проезд в обычной маршрутке в Киеве , они всегда первыми поднимают.
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Карточки киевлянина пишут в сми выдали более 600тысячам киевлян , пенсионеры по ним могут ездить бесплатно. В Метро девушка оборачивается посматривает по сторонам карточку какую то подносит и проходит (может по карте дедушки/бабушки? , а дедушка на метро не ездит - я конечно всех деталей не знаю , но наверное так можно ездить бесплатно по карточкам пенсионеров - которые их отдают в пользование родственников? А лохи будут платить за всех... Сделать например несколько поездок в месяц для пенсионеров и отдельный пропускной вход а так льготами могут пользоваться не те люди.
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Я тебе раскрою секрет - я так делаю уже 2 года и не оборачиваюсь по сторонам. Когда 3-4 месяца назад массово поменяли турникеты - я не понял куда прислонят - то подошка женщина из кабинки и помогла мне это сделать каточкой на мою маму .

Моя экономия за 2 года составила минимум 5 тыс.гр.
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То есть, ты сам воруешь но выше пишешь "Сдохните воры пархатые."?
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капитализм с "человеческое лицом" в "отдельно взятой Украине стране"
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Вчера бросилось в глаза, как один ,вечно ругающий всех и вся , устал от оформления биопаспорта. Если так все плохо, то чего желающих его сделать так много. Или просто-бумага все стерпит, в нашем случае -комп.
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та давайте проезд по 400 гривен и комуналку раз в 5 чего тянуть , всеравно воры не нажрутся , и барыги не остановятся . Привет тебе народ-говноед !
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не давайте оставим все так как было при совке-все дешево и доступно, но почему то не радует. Вы считаете, что обслуживание населения должно работать себе в убыток? Так вы точно встретите будущее с вашим блюдом
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коммунальное обслуживание должно работать на уровне самоокупаемости, а не приносить баснословные прибыли непонятно кому и непонятно за что.
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эти прибыли недоказуемы, а просто слова. Сколько стоит билет в метро, я плачу 2,80 на 2 зоны в одну сторону, месячный проездной стоит 87 евро и каждый год повышается цена, не спрашивая никого. И да, никто себе в убыток работать не будет, вы тоже
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то тариф теоретически может быть, как в Европе
*********************
Выблядки, а как насчет з/п хотя бы в половину европейских?
Когда вы уже, бляди, нажретесь? Бабло еще поперек горла не стоит?
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А ты понимаешь, что стоимость энергоресурсов и материалов примерно одинакова во всём мире и не зависит от зарплат? Ты предлагаешь метрополитену работать в убыток? Будешь покрывать дефицит бюджета из своего кармана?
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отменить все льготы и можно даже снизить цену проезда, сомневаюсь что в каких то ещё странах столько льготников бывает
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этот дефицит с лехвой восполнят денежки из Карманов воровской влясти... из карманов ЯНТАРНОЙ мафии которая решила что достояние страны..одним им.. потому что ХАТА ТУТ МОЯ СТОИТЬ недалеко .. короче перекрыть чем 100 вариантов есть СТРАНА У НАС ОЧЕНЬ БОГАТА ... народ дурной и бедный но с большим сердцем.
ТАК ТОЛЬКО ТО ... СЛОЖНО ВСЕ... И ДУМАТЬ НУЖНО... или просто включить народный насос.. ЧТО эти даунИ и делают.
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Народ тупой, ленивый, безинициативный и совершенно безразличный к собственной судьбе, поэтому жиды, комуняки и воры облепили Украину. Как клещи присосались к спящей собаке. Если бы люди агрессивно высказывали свое мнение по поводу комуналок и остальнх попыток залезть в карман, то бежали бы эти жиды а впереди всех вальцман через марьинский парк, по направлению к вертолетной площидке роняя слюни , тапки и кредитные карточки. А так они будут обворовывать Украину и будут забирать все до последней копейки. Это же не люди а всплывшее преступное вороватое гомно, которое забурлило вначале перестройки и сегодня уже заляпало все вокруг. Хотите чтобы Вас не обворовывали и не обижали учитесь бить по наглой харе, короче умейте себя защитить. Это закон эволюции и природы.
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Интересно. По твоим словам украинцы это тупая ленивая собака а жиды это ее клещи.
А ты сама кто Юлия, расскажи?
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Киевский метрополитен планирует повысить стоимость проезда на 50% - Цензор.НЕТ 9844Киевский метрополитен планирует повысить стоимость проезда на 50% - Цензор.НЕТ 9844Tom B а ви таки не хотите узнать где можно получить свою долю ? ) Это тонкий намек на совдеповский анекдот что ваши таки продали рассию
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Было бы неплохо. А то приходится только в Украину отсылать деньги, вместо того чтобы мне высылали долю
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Tы видимо совсем не понимаешь, что в стоимость любого продукта входит зарплата.
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)))) да метрополитен работает с прибылью процентов в 500% от затрат. Все можно посчитать и прикинуть исходя из пасажиропорока. Ворут много и апетиты растут с каждым месцем. Власть жидов и воров , ну что тут скажеш
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Пару лет назад одна знакомая, начальница одной из дальних станций КМП, прикупила за налик в салоне Кэмри в полном фарше. Отакэ оно тяжкое бытие простых тружеников подземки.
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ТВАРИ... НЕЛЮДИ.... хочется верить что бог есть, И БЕЗНАКАЗАННЫХ Ублюдков мира Сего прокипетят не раз еще В котле .....а пока только злость и ярость...
СТАРЫЕ СХЕМЫ ОБВОРОВЫВАНИЯ СОБСТВЕННОГО НАРОДА... НА НОВЫЙ ЛАД. или ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИЕТА ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА. и все так преподносят как так и надо... мы же В ЕВРОПУ МЕТИМ...
осталась только боль за страну и народ...добре що однакова батькiвщына в сердцi у кожного. А ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ЛИЦЕМЕРОВ В МАСКАХ ПАТРИОТОВ пожелаю чтоб вы все ЗДОХЛИ И потомство ваше чтоб ПЕРЕДОХЛО И ПОТОМСТВО ВАШЕГО ПОТОМСТВА ЗДОХНИТЕ ВСЕ...и пусть все УКРАИНСКОЕ принадлежит всем УКРАИНЦАМ .
мы гибнем как мухи у нас колоссально взвентилась смертность( и она только становиться больше)...мы исчезаем как нация... ТАК ЧТО ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ держитесь.... учитесь читайте и чужому обучайтесь.. Т . Г .Ш. НАРОД ЭТО- СТРАНА ... пока едины сможем все...
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ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ РАЗРЯДИТЬ КАССЕТУ РЕАКТИВНЫХ РАКЕТ ГРАДА ПО ДОМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КОГДА ВСЕ будут дома....
подумаешь сдохло б разок несколько сотен ТВАРЕЙ.. и пришел бы новый день... и на могилах ублюдков построилась Бы новая УКРАИНА ... и придут управлять страной умные и грамотные патриоты-политики... И раскроют НАШ КОЛОССАЛЬНИЙ ПОТЕНЦИАЛ ... и откроют молодым все двери... и не будет бедная бабушка бояться завтрашнего дня... и будет она сыта .. и почувствуют одинокие и никому не нужный... тепло и заботу нации...
А пока этого не произошло...... НАХЕР ОБРАТНО В СТОЙЛО ЧЕРНЬ .. СТАРОЕ ОТРЕБЬЕ недовольны чем то вечно... СКАЖИТЕ СПАСИБО нам( ВЛАСТИ) ЗА ПЕНСИИ. на хлеб хватает РАЗВЕ ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?..
ПЕНСИОНЕРЫ ЕВРОПЫ ЗАЧАСТУЮ ПУТЕШЕСТВУЮТ по миру ...
ПЕНСИОНЕРЫ УКРАИНЫ а точней процентов 90 из ниж ДАЖЕ ЧЕРНОГО МОРЯ ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ видели .
ВОТ ВАМ И ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НАРОДУ
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Пенсионеры всю жизнь за гречку да бутылку подсолнечного масла голосуют за чертей. Только не надо, что их довели до такого состояния. Гречки и масла хватит максимум на неделю. Про потом они не думают. ТАК ИМ И НАДО, ТВАРЯМ СТАРЫМ! Жаль только, что нормальные и справедливые люди страдают, коих наберется от силы процентов 10.
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Не сомневаюсь, что ты себя к тварям не относишь и внес себя в 10 процентов.
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А что взамен ?
На 50% больше удовольствия от поездки ?
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Сколько не повышай цену за проезд, убыток будет постоянным- в бездонные карманы...
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Подскажите пожалуйста, какая себестоимость электроэнергии, вырабатываемой украинскими ГЭС и АЭС?
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Почему все конструктивные коментарии ,с обоснованием, удаляются? Почему только один шлак оставляют с авторами с 1-2 извилинами? Слава Украине!
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МЕТРОПОЛИТЕН ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕ СУМЕЛ РЕШИТЬ ВОПРОС ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЄНЕРГИИ И ЕЁ АККУМУЛИРОВАНИЕ !!! И ВООБЩЕ КТО МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ НАРОДУ ЕЗДИТЬ В МЕТРО !?
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Зараз Метрополітен сплачує великі кошти Ахмєтову за електроенергію за комерційними цінами. Переведіть "Київенерго" у статус комунального підприємства міста - і ця плата буде за собівартістю. Та й саму ту собівартість встановлюватиме КМДА а не Ахмєтов. Кияни щорічно сплачують Ахмєтову по 4-5 мільйярдів гривень за тепло та електрику свого власного "Київенерго".
Підпишіть вимогу до КМДА повернути все підприємство Місту.https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКиевский метрополитен планирует повысить стоимость проезда на 50%
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