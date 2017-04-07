 Суд приговорил экс-командира роты "Торнадо" Онищенко к 11 годам лишения свободы

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Согласно решения суда экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, экс-заместитель командира роты "Торнадо" Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы, а бывший боец "Торнадо" Даниил Ляшук (Моджахед) приговорен к 10 годам лишения свободы.
Илья Холод (Холод) - 9 лет;
Борис Гульчук (Бизон) - 9 лет;
Максим Глебов (Ахиллес) - 9 лет;
Анатолий Пламадяла (Сэм) - 8 лет.
Никита Куст (Куст) - 9 лет.
Четверо бойцов получили условные сроки: Андрей Демчук (Вольф), Роман Иваш (Медленный), Никита Свиридовский (Слон), Юрий Шевченко (Рэм).
Торнадовцы" признаны виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях.
Все они лишены милицейских званий.
При этом со всех подсудимых суд снял обвинение в создании преступной организации. Они также обязаны выплатить 7 750 гривен судебных расходов с каждого.
Прокуроры и адвокаты заявили, что не согласны с решением суда и будут подавать апелляцию.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.
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