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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (13926) сепаратизм (12702) терроризм (20105) Луценко Игорь (116) Голубан (9)

 Я прошу СБУ допросить меня как свидетеля по делу Голубана, - Игорь Луценко

Нардеп просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат Игорь Луценко прокомментировал опубликованное сегодня постановление Шевченковского районного суда, которое обязывает СБУ внести заявление депутата в реестр и расследовать дело Юрия Голубана.

"Было заявление со стороны моих оппонентов - "НФ" и самого Голубана о том, что они с большой радостью готовы пройти через все возможные следственные действия, чтобы расследовать этот вопрос. Но когда я обратился в СБУ, оказалось, что СБУ это расследовать не хочет, - говорит Луценко. - Мы с этим ответом пошли в суд и выяснили, что в СБУ неправы. Собственно, то решение, которое сегодня было опубликовано, подтверждает этот факт. Мне это дает возможность как заявителю требовать расследовать обстоятельства, которые изложены в моем заявлении. Кроме того, я обратился сегодня с ходатайством о том, чтобы меня как свидетеля допросили о том, что Голубан действительно принимал участие в боевых действиях на "той стороне". Я могу изложить очень много фактов по этому делу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": История с попаданием Голубана в зал ВР - это о том, насколько мы оккупированы Россией, - Егор Соболев

Напомним, ранее депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.

Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками.

Сам Голубан в интерью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.

Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.

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порошенко має достроково скласти повноваження разом з Аваковим, Грицаком, Юрієм Луценком, Аброськіним, вони своїми рішеннями і діями довели державну систему СБУ та контррозвідки, міліцейської контррозвідки, генеральної прокуратури до жахливого провалу! Може Голубан, як повністю кончєний отморозок, вважає нормальним спочатку приймати участь в терористичних бандах, які воюють з ЗСУ, а потім йти на роботу в поліцію України? Але це абсолютно неприйнятно для України, що терорист, якому байдуже в кого стріляти, в солдат ЗСУ чи в кримінальних злодіїв, працює в поліції та отримує державні відзнаки та нагороди від міністра та Президента! І за що отримує ордени терорист, за злочинну та антиконституційну бійку в тилу з добровольцями та Героями Революції Гідності! порошенко не має морального права займати високий державний пост Президента України! Він зганьбив себе настільки, що йому треба піти застрелитись або скинутись з будинку. Але в нього немає гідності і честі і тому він буде намагатись продовжувати свою ганебну діяльність! Дострокова відставка Президента та всієї рошенівської банди, це вже завдання для громадянського суспільства!
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це програма від "я *бу" - "Повернись, тебе вдома ждуть"
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Или Игорь Луценко - агент Ходаковского, или одно из двух.
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БУДЕМ ПОБАЧИТЬ .
Але ці ПІДЕРИ повинні підти І СІСТИ . Щоб іншим не повадно БУЛО . КРапка .
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Усиленно готовятся к выборам, но это вам не поможет.
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Предатель Голубан награжден предателем Порошенко...
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По делу Голубана... А у СБУ есть *Дело Голубана *?
Пиар, пиар, пиар...Да ,и позёрство.
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Видимо Ходаковскому стало обидно, что были с Голубаном в одной банде, а вот награду получил только Голубан.
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Ходаковский: Опубликовано: 5 апр. 2017 г.
"Помните недавнюю историю, которая поворушила немного украинский улей, когда я признал в человеке, кричавшем с трибуны верховной зрады "слава Украине", своего бывшего подчиненного по "Альфе" и одного из офицеров "Востока", в мае 2014 года перебежавшего к врагам? Там он отличился, заработал даже медальку от Порошенко, а тут я со своей ложкой дегтя.... С меня начали требовать доказательств, а я посоветовал пропустить его через полиграф. По моей информации это было сделано дважды. Хреновые у вас, господа, полиграфы: НАТЕ, ПОЛУЧИТЕ."
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Не мешало бы и самого Геращенко проверить вместе с голубаном.
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Фотошоп ни какой.
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ооо новий мем.. старий з "фото" не проканав, то тепер зробили інший))
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если видео подтвердят независимые эксперты то авакав должен сидеть с Голубаном в одной камере!
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Третья мировая на пороге ...уже ..а они ато за 3 года закончить не могут ...гнать в шею предателей ...Америка уже объявляет России войну в Сирии ....а эти все зарабатывают барыги народ Украины гибнет каждый день ..почти все нищие стали ,больные ,работы нет ,,.ни чего в будущем светлого не видно.
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Если правда, что Голубан воевал на стороне Ходаковского, то дальше идти просто некуда. Это приговор власти, имхо.
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"... а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
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Идти есть куда. Но нельзя, иначе х.ло нападет, крысу офшорную стошнит и безвиз отберут. Да и вообще, восток дыровский это не банда, а служба охраны торговых партнеров....
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а что дальше?голубан террорист убийца так и будет продолжать работать и в тюрьму не пойдет?что вообще происходит ?маски сорваны и все нах посланы?
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А кого надо как свидетелей допросить по делам Отброскина, Авакова и Грицака?
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Народный депутат Украины подал запрос - СБУ же не хочет, заняты шибко

Я прошу СБУ допросить меня как свидетеля по делу Голубана, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 468
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Порошенко выглядит клоуном, наградил Голубана орденом - за борьбу с Парасюком 1-й степени. А вообще, появление военных в Раде - это военный переворо
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Тыць всю троллешваль даже с больничного повызывал на ветки про Голубяна) Не поможет, уродцы) ВСЕ уже ВСЕ поняли)
ПС. А Голубяну - аминь. Что-то мне подсказывает, что хероический мусор в ближайшее время хероически пагибнет при задержании ДРГ...
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сепаратист и террорист -новое руководство мвд

Я прошу СБУ допросить меня как свидетеля по делу Голубана, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4353
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уже в Киеве сепарское 3,14дорье рулит МуВэДой?
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Афигеть!!! Слову бандюги Ходаковского полный и безоговорочный респект, а своим никакой веры??? Алё! И кто на этой ветке сепар? И кто хуйловский провокатор??? Ню-ню!
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А что, казел Саша, если сепар Ходаковский скажет, что 2х2=4, то ему нельзя верить, что это так?
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Да, асёл все, по мне, так чтобы не говорили хуйловцы и подхуйловцы ходаковские, я бы подверг сомнению. Они врут даже тогда, когда говорят "мама" и те, кому это ещё не ясно, должны подлечиться. И ничего , что бы не ляпали эти уроды, слушать просто не нужно, особенно людЯм с неустойчивой психикой.
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А если сепар Ходаковский показывает видео, - то верить собственным глазам тоже нельзя.

Топать ногами и вопить, как ватники: "выфсьоврети!"

Правильно?
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Я те такое видео на коленке спроворю - уписаться от слёз можно будет! И шо, проверять на подлинность нэ? Тогда в судах будут принимать на веру фсе доказухи, что делают на Малой Арнаутской в одесской артели "Московские баранки". Как дети ей Б-гу, фосты повыпускали, а чо и самим только ведомо. А потом, эсли это фуфел, будешь ножками топать, али как?
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Тогда Вы еще должны объяснить смысл таких обвинений Ходаковского.

На фига ему Голубан и рассказы о том, что Голубан был в "Востоке"?

Кстати, я бы поняла, если бы мне сказали, что Голубан там был агентом под прикрытием. Но этого никто не говорит.
Вместо этого все говорят: "ходаковский - сепар, а значит ему нельзя верить".
А он тут - опаньки - видео выкладывает.

И да. Я верю Игорю Луценко. ОЧЕНЬ верю. и доверяю. Это один из тех немногих депутатов, которым я верю на 100%. Среди них еще Джемилёв, Березюк... ну и может ещё до 10 человек.
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Не тот ли это Луценко, которого "выкрали" титушки, его товарища убили, а он каким-то чудом остался жив? Мне это и не важно, на самом деле. На фига ему Голубан? А за каким луём им вообще воевать?! Что, плохо жилось, сейчас лучше??? Чтоб вас лбами столкнуть! Вас всех против всех!
И да, я категорически НЕ доверяю всем, кто в "Матькивщине"! Вы позволите мне иметь своё мнение? Спасибо! Разберутся, есть на это соответствующие органы. А вот эта игра в "верю-не-верю" только на ромашке девицам нежного возраста. Вы же почти всех, заранее переставили на противоположный берег. Ох, как это тяжко. Я же живу по принципу - "враг моего врага мой друг".
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А я живу по принципу: "Суди не по словам, а по делам".
Голубан мне не друг и не враг. А просто - ооооочень мутный тип. Который известен только... - а ЧЕМ он известен, кстати?..
Поэтому я имею права ему не доверять.

И да - Луценко действительно остался в живых чудом. Насколько я помню, Оплот Жилина выбили ему все зубы.
Игорь Луценко - это не Булатов с "отрезанным ухом".

По партиям сейчас судить вообще нет смысла.
Во-первых, потому что во всех без исключения партиях сейчас есть мутные личности и достойные депутаты, евромайдановцы, воины АТО, волонтеры (ну... разве что кроме оппоблока, разумеется).

Во-вторых, потому что сейчас очень многие депутаты голосуют не по указке партийного лидера. А так, как считают нужным.

Кстати, еще один депутат, которому я доверяю - Михайло Гаврилюк. Над которым все смеялись с самого начала - мол, кто он такой и что он будет голосовать... Что он понимает, в чем разбирается... Но похоже, честность, порядочность и здравый смысл сейчас для депутата важнее, чем образование.

Вы говорите: "не разжигай, не сталкивай лбами".
Но Вы просто не замечаете, что занимаетесь тем же самым - только с другой стороны.
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"Голубан мне не друг и не враг. А просто - ооооочень мутный тип. Который известен только... - а ЧЕМ он известен, кстати?.."!!!!!!!!
И я точно об этом! Вы, кстати, ничего о нём, ну абсолютно! 0! И "наезд" только по Луценко, у которого ну все зубья на местах! Как по мне этого недостаточно совсем. И "сражаюсь" я здесь совсем не за лубанов и других го! Одно! Перестаньте кидаться на людей без точного знания - всё. Придержите эмоции при себе. Чубитесь все против всех на основании чёрт знает чего, а вас просто "разводят", проводят на хуйловской мякине. Враг известен прекрасно, есть линия фронта, правда гибридного. До сих пор тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч спокойно ездят в Россию по разным делам, ежедневно толпы снуют туда-сюда по линии разграничения! Что, нет других дел, всё уже хорошо, осталась "охота на ведьм", да ещё и по "наводке" явного врага и убийцы???!!! Неизвестный, но "оооооооооооочень мутный"!
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Вас, блин, ЕЖЕСЕКУНДНО сталкивают лбами. Над этим работает прекрасно налаженная машина, гораздо мощнее, чем гебельсовская, т. к. сейчас и возможности другие. На это противник тратит миллиарды американских рублей. Засрали мОзги половине Европы, 30% граждан Украины с вывихнутыми набекрень ватными мозгами, а вы всё никак не въедете с кем имеете дело. Ну, спите и дальше, так хоть не помогайте хуйлу!
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А видео по ссылке - тоже наколдовал шаманским бубном??? Ты припареный?
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Легко сознаюсь, да, я такой! Даже и смотреть не стал ни по какой ссылке с Лениным в Шушенском с Надеждой Константиновной. Это вы, зрадофилы, такими зрелищами тешьтесь, мне незачем. Исчо раз: всё можно подделать, а если что и имело место, то соответствующие органы в этом разберутся и без сопливых. Вы не суд и судить не можете, т. к. полнотой информации , по известным причинам, не обладаете. Помнится мне, как все СМИ стран мира облетели"ужасающие кадры" убийств "мирных палестинских деток израильской военщины", года через три было доказано, что все этим детки благополучно живы и это были постановочные съёмки. В данном конкретном случае, я не смотрел ничего - берегусь - они возможно и служили вместе и снимались вместе ДО, это меня не интересует вообще - не моё это дело. Только знаю, что в таких конфликтах часто даже братья оказываются по разные стороны барикад, что уже говорить о сослуживцах. И пишу я это не для вашего переубеждения - без пользы, а истины для, которая ни вам ни мне, грешному, не ведома в подлиннике.
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а кто свои? Голубян и брехливый Сабаков? так с того как они всех нас напарили даже бандюга Ходаковский ржет
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Т. е. где сено, а где солома вы не отличаете. Или вы думаете, что достаточно написать "Полтава" и это точное сразу определение и на этом основании можно и меня пытать "за большивиков ли я, али за коммунистов"? А мне нужно тут же заверить, что да, я преданный "большевик"?! С вами рядом ходят, дышат, гадят подхуйловцы всех мастей и оттенков. Если завтра в Полтаву войдут, не дай Б-г, хуйловские танки с бурятами, то удивительно многие пойдут встречать их с цветами! Это потому что вы перестали понимать значок "свой - чужой". Каждому надлежит заниматься СВОИМ делом.
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От падлюки. І зверніть увагу, що то не націоналісти 25 років з лишнім, правили в Україні. Вальцман, авакян, капетельман, рабінович, янукович, сеня, азаров і багато інших, процентів 85 у владі, привели ми, Українці. Вони, ці заробітчани більше люблять Україну і народ український, ніж Тягнибок, чи Ярош. Це наші діти воюють з бандитами, а їхні, за наші гроші, за кордоном жирують. А гниди інородні, здебільшого пейсаті, нагороджують один одного. Слава Україні. Ми, Українці, довели до цьго. З ншої згоди відбувається цей шабаш.
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Особливо біди наробила капітельман. Як же порошенковим холуям без неї?
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Чудная лексика демократии называть оппонентов бездельниками, бесстыжими рожами...ю как будто за них не украинцы голосовали .... я б на месте Луценка подал в суд за "бесстыжие рожи" ..К тому же, мы помним как эта бесстыжая рожа - ГОлубан выделывался там - у редута.... так что сразу видно : он тихая безропотная овечка, блин...
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Всё понятно, власть знает что патриоты её вздёрнут как только с Хуйлом разделаются, вот она и собирает под свои знамёна ублюдков которые будут её защищать: сепаров, предателей, проворовавшихся пидормотов.
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Сепари допитуватимуть сепара цирк плять. Та їпашити вас усіх треба, давно просите
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Був би Сашко Білий живий, засунув би цих шиколадних голубанів в одну бочку та залив кислотой
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А Игорек не хочет рассказать общественности, почему сепары жестоко пытали и убили ученого Юрия Вербицкого, а его, такого крутого бандеровца, отпустили назад на Майдан, дав в глаз для убедительности?
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А ти чмо де було як був Майдан? Не хочеш розказати?
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Ну й до чого тут моя особа? Я конкретно запитав, що Ігорьок такого сепарам (тітушкам) казав, що його трохи пом"яли та відпустили, в Вербицького жорстоко стратили?
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Ну шо ......олія вже розлита на дорозі.. да і трамвай вже виіхав з депо..!.Чекаємо..... )))
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В общем, с сегодняшнего дня, судя по комментариям, надо принимать на веру все, что пишут сепарские СМИ. Ведь мы верим им. а не своим офицерам?
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вот вашим "офицерам" мы как раз и не верим. а шоб вы как всегда не орали "явамниверю" "где ваши доказательства", "давай пруф" сепар Ходаковский доказал что он не зря ржет с нас показав фото и видео
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Ну и вали к своему Ходаковскому, кацап! Что в Украине забыл, если твои герои в ОРДЛО?
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))) писец...я не удивлюсь если будет инфа шо
авака и парсяка тайно посищяют лугандония для согласования действий по перемирию с террористами
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тоже надо расследовать и отказ самой сбу!! это уже на много интересснее
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Вы вообще понимаете, что блокада эту гнидную петушатню и камарилью осветила как пррожектор мусорное кубло с опарышами. И все вдруг увидели творящийся трындец...ВЕЗДЕ...ука!!! И не будь этой ситуевины с прорывом в рРаду - так никто и не узнал бы что Аваков набрал себе в частную армию сепаров и террористов, убивавшик Украинских бойцов. И этих же бойцов он разгонял с помощью сепаров и терроров, которые ЕМУ служат...Ну...Аваков...
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Хунту-на смітник! Луценко попортит им печінку.
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Луценко свидетель чего ? Свидетель того , как он со своими братками устраивал фиктивные акции протеста против строительства , а потом спокойно получал немаленькие откаты с застройщиков ? Кстати в этом "бизнесе" очень хорошо зарабатывали Соболев Егорка , Крулько .
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Ето же СВОЙ путінський ТАВАГІЩ ..... Он багєц з ЦИІЧНІМІ БАНДЄГОВЦАМІ .
Он ваєвал с ТОРНАДО.... Он гєрой МАЛОРОСІІ.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ прошу СБУ допросить меня как свидетеля по делу Голубана, - Игорь Луценко
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