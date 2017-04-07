 Я прошу СБУ допросить меня как свидетеля по делу Голубана, - Игорь Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат Игорь Луценко прокомментировал опубликованное сегодня постановление Шевченковского районного суда, которое обязывает СБУ внести заявление депутата в реестр и расследовать дело Юрия Голубана.
"Было заявление со стороны моих оппонентов - "НФ" и самого Голубана о том, что они с большой радостью готовы пройти через все возможные следственные действия, чтобы расследовать этот вопрос. Но когда я обратился в СБУ, оказалось, что СБУ это расследовать не хочет, - говорит Луценко. - Мы с этим ответом пошли в суд и выяснили, что в СБУ неправы. Собственно, то решение, которое сегодня было опубликовано, подтверждает этот факт. Мне это дает возможность как заявителю требовать расследовать обстоятельства, которые изложены в моем заявлении. Кроме того, я обратился сегодня с ходатайством о том, чтобы меня как свидетеля допросили о том, что Голубан действительно принимал участие в боевых действиях на "той стороне". Я могу изложить очень много фактов по этому делу".
Напомним, ранее депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.
Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками.
Сам Голубан в интерью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.
Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.
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История с попаданием Голубана в зал ВР - это о том, насколько мы оккупированы Россией, - Егор Соболев(95)
Прокуратура должна немедленно огласить результаты проверки личности офицера Юрия Голубана, - журналист(46)
"В каких-либо действиях Ходаковского я участия не принимал", - Голубан(197)
Игорь Луценко опубликовал вранье террориста Ходаковского о полицейском Голубане, - Геращенко(297)
Есть подтверждение что Луценко пытал Беркут - Речинский(0)
Фракция "Батькивщины" не намерена голосовать за исключение Савченко из Комитета нацбезопасности и обороны, - Игорь Луценко(274)
"Если мы не проголосуем этот вопрос, то может подняться бунт сотрудников Верховной Рады", - Игорь Луценко о повышении зарплат в ВР(223)
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Але ці ПІДЕРИ повинні підти І СІСТИ . Щоб іншим не повадно БУЛО . КРапка .
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Пиар, пиар, пиар...Да ,и позёрство.
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"Помните недавнюю историю, которая поворушила немного украинский улей, когда я признал в человеке, кричавшем с трибуны верховной зрады "слава Украине", своего бывшего подчиненного по "Альфе" и одного из офицеров "Востока", в мае 2014 года перебежавшего к врагам? Там он отличился, заработал даже медальку от Порошенко, а тут я со своей ложкой дегтя.... С меня начали требовать доказательств, а я посоветовал пропустить его через полиграф. По моей информации это было сделано дважды. Хреновые у вас, господа, полиграфы: НАТЕ, ПОЛУЧИТЕ."
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видос с голубаном
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ПС. А Голубяну - аминь. Что-то мне подсказывает, что хероический мусор в ближайшее время хероически пагибнет при задержании ДРГ...
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Топать ногами и вопить, как ватники: "выфсьоврети!"
Правильно?
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На фига ему Голубан и рассказы о том, что Голубан был в "Востоке"?
Кстати, я бы поняла, если бы мне сказали, что Голубан там был агентом под прикрытием. Но этого никто не говорит.
Вместо этого все говорят: "ходаковский - сепар, а значит ему нельзя верить".
А он тут - опаньки - видео выкладывает.
И да. Я верю Игорю Луценко. ОЧЕНЬ верю. и доверяю. Это один из тех немногих депутатов, которым я верю на 100%. Среди них еще Джемилёв, Березюк... ну и может ещё до 10 человек.
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И да, я категорически НЕ доверяю всем, кто в "Матькивщине"! Вы позволите мне иметь своё мнение? Спасибо! Разберутся, есть на это соответствующие органы. А вот эта игра в "верю-не-верю" только на ромашке девицам нежного возраста. Вы же почти всех, заранее переставили на противоположный берег. Ох, как это тяжко. Я же живу по принципу - "враг моего врага мой друг".
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Голубан мне не друг и не враг. А просто - ооооочень мутный тип. Который известен только... - а ЧЕМ он известен, кстати?..
Поэтому я имею права ему не доверять.
И да - Луценко действительно остался в живых чудом. Насколько я помню, Оплот Жилина выбили ему все зубы.
Игорь Луценко - это не Булатов с "отрезанным ухом".
По партиям сейчас судить вообще нет смысла.
Во-первых, потому что во всех без исключения партиях сейчас есть мутные личности и достойные депутаты, евромайдановцы, воины АТО, волонтеры (ну... разве что кроме оппоблока, разумеется).
Во-вторых, потому что сейчас очень многие депутаты голосуют не по указке партийного лидера. А так, как считают нужным.
Кстати, еще один депутат, которому я доверяю - Михайло Гаврилюк. Над которым все смеялись с самого начала - мол, кто он такой и что он будет голосовать... Что он понимает, в чем разбирается... Но похоже, честность, порядочность и здравый смысл сейчас для депутата важнее, чем образование.
Вы говорите: "не разжигай, не сталкивай лбами".
Но Вы просто не замечаете, что занимаетесь тем же самым - только с другой стороны.
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И я точно об этом! Вы, кстати, ничего о нём, ну абсолютно! 0! И "наезд" только по Луценко, у которого ну все зубья на местах! Как по мне этого недостаточно совсем. И "сражаюсь" я здесь совсем не за лубанов и других го! Одно! Перестаньте кидаться на людей без точного знания - всё. Придержите эмоции при себе. Чубитесь все против всех на основании чёрт знает чего, а вас просто "разводят", проводят на хуйловской мякине. Враг известен прекрасно, есть линия фронта, правда гибридного. До сих пор тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч спокойно ездят в Россию по разным делам, ежедневно толпы снуют туда-сюда по линии разграничения! Что, нет других дел, всё уже хорошо, осталась "охота на ведьм", да ещё и по "наводке" явного врага и убийцы???!!! Неизвестный, но "оооооооооооочень мутный"!
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авака и парсяка тайно посищяют лугандония для согласования действий по перемирию с террористами
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Он ваєвал с ТОРНАДО.... Он гєрой МАЛОРОСІІ.....
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