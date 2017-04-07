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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5363) Сирия (2313) Турчинов (3160)

 Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает атаку крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии адекватной и своевременной реакцией на применение союзником РФ Б. Асадом химического оружия против гражданского населения.

Об этом Турчинов сказал во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию, сложившуюся в результате военной агрессии РФ против нашей страны. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, вопросу реформирования сектора безопасности и обороны нашей страны и его переходу на стандарты НАТО.

Собеседники определили ряд стратегических направлений для сотрудничества, в том числе в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.

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Напомним, более 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

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Отметим также, что американский президент заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.

По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.
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Нада было уговаривать Путина и Асада. Или почему при этом Кровавый Пластырь не кидает Трампу свою парадигму?
Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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я так розумію, шо "пастор" один зі спонсорів "Цензора", тому висловлювати свою думки тут це наражатися на бан..
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Теперь захерченко на Вашингтон пойдёт , сто пудов)))
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Секретарь СНБО Александр Турчинов считает атаку крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии адекватной и своевременной реакцией на применение союзником РФ Б. Асадом химического оружия против гражданского населения. ПАН ТУРЧИНОВ! Если бы Вы в апреле 2014г. отправили самолёты и вертолёты ВСУ и отдали письменный приказ нанести ракетный удар по захваченным боевиками зданиям ОГА, управлениям и отделам СБУ и МВД, то Вы бы обагрили себя кровью нескольких сотен мерзавцев. НО ВЫ БЫ СПАСЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ!
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какие москали подлецы всё таки - тема про заседание ООН по Сирии http://colonelcassad.livejournal.com/3346164.html
и сразу в первых комментах они обсуждают как отомстить за Сирию Украине, там не все может подонки но это же ещё интеллигентный жж а не пропагандистский сайт где сплошные украиноненавистники собираются...
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Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией - Цензор.НЕТ 6644
Трампец, мой мальчик, трампец…

Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии, и вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и тут вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса попами. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи.
Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело. Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся
Вывод:
в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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Как по мне , то он никогда и не прекращал поднимать свой рейтинг : каждый день делая заявления популисткого характера . Но они оставались бы в безвестности , если бы не услужливый Цензор . нет .
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Турчінов знає, шо говорити.... зараз давайте і нашу ППО робити кращою, ніж була, без балачок, а справами!!! Слава Україні!!!
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Я считаю, что в Украине было и есть много неадекватного в сфере безопасности (на это указывают многие и практически ежедневно).

Такое впечатление, что безопасностью в украинском государстве занимаются неподходящие для этого люди.
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Не "безопсностью". Управлением. Страной управляют "неподходящие для этого люди". Завчухи. Гаулятеры и кагуляры коллониальной Малороссии.
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Недавно дивилася фільм :Пастор з автоматом : гарний фільм. Нам би такого пастира.
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Человек который сдал часть Украины без единого выстрела и возглавляющий оборону целой страны вполне заслуживает на занесение в книгу Гинесса .Ведь такого управления обороной страны нигде в мире еще небыло.
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Турчинов ,а де твоі' своєчасні і адекватні відповіді крім коментаріі'в facebuk ?
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НАДЕЕМСЯ ЧТО И У ТЕБЯ ПАСТОР РУКА НЕ ДРОГНЕТ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией
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