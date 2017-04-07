 Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией

Об этом Турчинов сказал во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию, сложившуюся в результате военной агрессии РФ против нашей страны. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, вопросу реформирования сектора безопасности и обороны нашей страны и его переходу на стандарты НАТО.
Собеседники определили ряд стратегических направлений для сотрудничества, в том числе в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.
Напомним, более 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.
Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.
Отметим также, что американский президент заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.
По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.
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Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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и сразу в первых комментах они обсуждают как отомстить за Сирию Украине, там не все может подонки но это же ещё интеллигентный жж а не пропагандистский сайт где сплошные украиноненавистники собираются...
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Трампец, мой мальчик, трампец…
Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии, и вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и тут вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса попами. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи.
Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело. Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся
Вывод:
в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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Такое впечатление, что безопасностью в украинском государстве занимаются неподходящие для этого люди.
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