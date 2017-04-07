 Гройсман назвал приоритеты правительства: земельная, пенсионная, образовательная реформы, приватизация госимущества

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Первое решение, по его словам, - это принятие "справедливой пенсионной реформы". Во-вторых, это проведение масштабной, открытой и конкурентной продажи неэффективно используемого государственного имущества, не имеющего стратегического значения для Украины. Третье - земельная реформа "во имя и в интересах украинского фермерства".
"Вы увидите, что это будет огромнейшее движение развития национальной экономики. И мы предложим такую модель, которую разработали с международными партнерами", - подчеркнул Гройсман.
"Следующая позиция - это проведение реформы образования, которая находится уже сегодня в парламенте, и поддержка реформы здравоохранения. Мы благодарим вас, украинский парламент, за то, что вы вчера приняли решение об автономизации лечебных учреждений. Это только первый шаг, который позволит построить современную систему здравоохранения", - заявил глава правительства.
Кроме того, по словам премьера, Кабмин будет заниматься строительством дорог, энергоэффективностью и энергонезависимостью. "Мы также будем предлагать украинскому парламенту принять законодательство относительно развития информационных технологий в нашей стране, относительно развития технологических парков. Это законодательство мы планируем в ближайшее время внести в украинский парламент. У нас достаточно амбициозные планы, но нам нужна поддержка 226 народных депутатов. И я точно знаю, что это даст нам возможность 1 октября этого года значительно поднять пенсию украинским гражданам. Нам нужно отбить атаку оголтелого популизма в очередной раз. Мы обеспечим экономический рост и успех нашей страны", - сказал он.
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свой карман, способен проводить малограмотный барыга с рынка?!
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15 hrs
26 гривень на день. Саме стільки виділяє держава зараз на лікування демобілізованих. У хлопців зараз почали проявлятися наслідки травм і контузій, поранень . Що можна купити за 26 грн на день?
Хлопці не лікуються , запускають хвороби , втрачають роботу . психологічно переживають це дуже важко
І в цей час президент вручає орден менту, який під час найактивнішої фази війни їх убивав.
Президент моєї країни
Знаєте, я розумію, що багато хто уже в мріях поскладав валізи
Знаєте , у мене і у моїх дітей ще з 2010 кожного року автоматично і безкоштовно відкривається віза, але якось не до поїздок.
Знаєте, можна скліьки завгодно їздити в Європу але це не додасть нам гідності, поваги до наших захисників і не вирішить наші проблеми ... Можна об'їздити увесь світ і залишитись рабом
Тільки я ось не знаю, що мені з цим розумінням робити ...у злиденної країни - ейфорія
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Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова "Метинвест" по итогам работы в 2016 году перечислила около 14,1 миллиарда гривен в бюджеты всех уровней, сохранив общую cумму налоговых отчислений на уровне 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
При этом предприятия Метинвеста получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. В частности, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
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Пенсионеров - похоронить.
Образование - получать на рынке.
Госимущество - приХватизировать оставшееся.
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За медицину? Ты в каком мире живешь? Взялись, от сокращения до упрощения медицинских учреждений, до сокращения и самом финансирования
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Жуков,я о том ,что в приоритетах нет,а это уже хорошо....всё остальное я знаю
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собутыльниксобрат
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Вот продадут: землю, имущество........... скажут: бюджет пополнился в результате очередных удачных реформ.
Если раньше в результате "реформ" бюджет пополнялся за счет: понижения курса гривны на 300%, необоснованного шокирующего повышения на тарифов ЖКХ на 600%, цен на газ, электричество, продукты, лекарства, товары................................. то теперь они уже начинают распродавать - всю Украину.
После этой ублюдочной воровской власти подонков у нас останутся только: многомиллиардные долги перед МВФ, распроданные - имущество страны и едва ли не самые лучшие земли в мире!!!
Таким образом, разворовав - всю страну, эта мерзкая власть сбежит от правосудия, а украинцы останутся у разбитого корыта.
Но самое главное, шо такой безперспективной стране - уже никто не пойдет на помощь!!!
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У к р а с т и я к н а й б і л ь ш е.
С Х О В А Т И Я К НА Й Д А Л Ь Ш Е.
НАВІШАТИ ЛАПШІ НА ВУХА.
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что словоблудием можно надурить любого...
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Блестящий ответ Илона Маска нашему премьер-министру о запуске в Украине проекта по сохранению возобновляемой энергии.
Дмитрий Зозуля в продолжение вчерашней дискуссии.. фейк или нет?
Andrii Melnyk для створення фейку не було необхідності робити вхідний номер КМУ!... основна маса людей цього й не помітила...
на крайній випадок можна зробити запит на публічну інформацію!
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2 приватизація"
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А за ними воровство, воровство, воровство...
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Невже? Аж не віриться, що економіка України не буде "стопоритись" блокадою ОРДЛО... Просто є багато таких гарантій:
- один говорив, що пачує кожного та про стабільне покращення;
- другий до нього говорив, що бандити сидітимуть в тюрмах;
- третій говорив багато чого: неодноразово про безвіз, про продаж свого майна, але ніяк не відмовився від шоколадок, але головне про життя по-новому і тепер кожен Українець живе по-новому - набагато бідніше, ніж жив до цих обіцянок...
Зважаючи на такі гарантії, тепер можна представити як зміниться якість життя Українців))
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вперед, а то, что за это получают, рассовывают по своим карманам (точнее -
оффшорам). Расплачиваться Украине придется своими черноземами ...
на которых будут батрачить "фермеры", в интересах которых этот тип собирается украсть землю...
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Та Вы думаете, он поедет в Израиль, сражаться за историческую Родину? Щас! Он сдрыснет в Европу!
Знаете, у Европы тоже рыльце оказалось в пушку, когда она продавала виллы на побережье и подчинённых островах, прекрасно понимая происхождение денег.
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Хотілося б почути про те як зараз використовується майно державних підприємств і як керівники цих підприємств несуть відповідальність за такі дії... Наведу приклад без назви підприємства (можна ототожнювати з будь-яким держпідприємством - така система зараз):
Є підприємство, в нього є земельна ділянка на якій є певні приміщення... Що робить керівник? Він здає в оренду ці приміщення якомусь(як правило їх кілька) ФОПу (із свого оточення) за копійки, а цей ФОП здає ці приміщення іншим юридичним чи фізичним особам, але вже по ринковим цінам за договорами суборенди...
Все начебто добре, але є кілька але:
- але чомусь підприємство збиткове, йому ледве вистачає коштів на сплату податків, зборів та інших обов"язкових платежів, на заробітні плати працівникам, або має навіть заборгованість перед працівниками;
- але чомусь при збиковості підприємства керівництво та ось ці ФОПи цього підприємства живуть не бідуючи, купують квартири, будинки, авто тощо... отримуючи так званий "кеш"...
Що саме відбувається? ФОПи платять єдиний податок в розмірі 3-5% від виручки і знімають кошти, частину, як правило більшу частину віддаючи своїм "власникам" - керівникам цих підприємств))
Щодо земельної реформи також хочеться почути, що саме буде зроблено... Але для фермерів навіть не потрібно робити "ринок землі", чи можливість продажу землі сільськогосподарського призначення, ви, як чиновники, дайте їм можливість працювати, дайте можливість розпоряджатися своїм урожаєм, а не через трейдерів, дайте можливість взяти кредит, не під 30-40% річних, а під 3-7% - як в Європі і все запрацює і все налагодиться і без вас...
Щодо ремонту доріг то тут така справа...
Коли взнаю чи бачу певні декларації керівництва Автодору, бюджети цих Автодорів, а особливо про зарплати їх керівників, то в мене виникає сумнів щодо доріг в Україні... вони ж повинні бути викладенні із золота, на них спокійно можуть сідати літаки (навіщо нам аеродроми), а коли їздиш по дорогам, то сумніваєшся в якій епохі ми живемо... інколи здається, що по цих дорогах не те, що їздити страшно, по них навіть ходити страшно...
Щодо амбітних планів:
Впевнений, що вони(плани) амбітні не для покращення життя простих громадян, проведення реформ, а для збільшення кишень тих чиновників, які контролюють бюджет та розпоряджаються бюджетом для так званих реформ та проектів)) Це все видно з ваших е-декларацій, навіть видно те, що там не відображається...
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как можно в 30+ лет иметь такой мамон?
тьху!
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Гройсман - 65%
Яценюк - 35
А проголосувавших всього 6.102 чоловіка...це накалі на якому кожний день проходять голосування з результатом 68тисяч,а деколи і до100тисяч доходить,це на каналі де ловлять кожний пук,або чіх шоколадних збоченців.Цікаво до якої години будуть тримати це голосування? - як на мене це і є показник "успішної"роботи мородерів"нф"+бпп"
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А ми ще гірші ніж жиди...
Ми продали Дідівську славу,
Й жиди в ярмо Нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар
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100% комментаторов - чистые дегенераты. НИ ОДИН не знает, о чём речь идёт, но закатав рукава яростно размазывают говно по мониторам.... Пример:
"Коля Азиров
....Когда вместо программ по созданию высокотехнологических производств" ....
Дурак ты ,Коля. Что такое технопарк - не у курсе?Ну и все остальные идиоты-говномёты в том же духе....
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Они в детстве там катались!
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