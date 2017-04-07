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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:МВФ (2386) пенсионный возраст (724) пенсия (1567) Министерство социальной политики (460) Рева (170)

 Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева

Правительство Украины смогло убедить МВФ в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", - сказал министр.

По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может откладывать повышение пенсионного возраста, - МВФ

Рева также отметил, что на сегодня пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода и это завершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины - в 60 лет.

Напомним, согласно опубликованному тексту меморандума между МВФ и Украиной, пенсионная реформа, которую необходимо принять до конца мая 2017 года, должно вступить в силу с 1 января 2018 года. Реформа должна включать в себя новый перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста в сравнении с ныне существующими, предлагая гражданину выбор срока и условий выхода на пенсию, который зависит от общего трудового стажа. Кроме того, необходимо ввести дополнительные пенсионные выплаты для стимулирования более продолжительной занятости граждан и более позднего выхода на пенсию.
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У нас в Армении на пенсию выходят в 65 лет.Но назвать ту подачку,что государство называет пенсией,как то язык не поворачивается! Элементарно хотят сэкономить на стариках,до 65 еще больше людей отойдет в мир иной.
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Странно встретить на нашем форуме человека, живущего в Армении. Обычно вы к нам не ходите. Слишком уж зомбирован мозг у ваших сограждан. Вам нужно не с путиным объединятся , а с айзербайджаном, с которым вы жили в мире долгие годы, пока искусственно не была создана кремлем тема Карабаха. Оттуда покупать на нормальных условиях нефть. Сильный объединенный Кавказ - это как раз то, что ненужно россие. Очень много армян живут в Турции , и никто их там не трогает, так как там нет путина или другой кремлевской швали
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зомбированы? они в отличии от нас при повышении тарифов тут же на протесты вышли. много у нас протестов против повышения тарифов за три года было?
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Это их так зомбируют, чтобы на протесты выходили
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І хрін? Сильно воно їм помогло? Я був в жовтні 2016 в Вірменії - біднішої країни в постсовку не зустрічав. А тарифи підняли правильно - тепер почнуть рахувати і економити. А не почнуть - здохнуть. Теж правильно - для чого Україні дебіли-марнотратники.
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Если зп 400 000 грн то можно на пенсию и в 101
Ведь есть и 500 000 грн зп
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Ну круто, круто...В Германии 67 лет выход на пенсию и ничего какбэ...
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Зато после выхода путешествуют по всему миру
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кто как зарабатывает, тот так и путешевствует
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Кроме того, необходимо ввести дополнительные пенсионные выплаты для стимулирования более продолжительной занятости граждан и более позднего выхода на пенсию. Источник: http://censor.net.ua/n435309 -
це так розуміти ПОДАТОК для працюючих пенсіонерів???
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и очень зря. пирог от этого больше не станет, только наоборот. просто порежут на больше частей. во всем мире повышают возвраст а тут типа самые переработавшие. лучше бы уровняли мужчин и женщин в пенсионном возврасте при такой высокой мужской смертности в стране
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Шановні, не поспішайте радіти!
Зараз грося і Ко так в пенсійній реформі завернуть, що хрін про що здогадаєшся, назвуть по-іншому - трудовий стаж, чи відпрацьовані роки, але все одно пенсійний вік піднімуть, ще й будуть горлати яке добро зробили...
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Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет,

Редкий пенсионер доживает до 63 лет, по этому МВФ согласился...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева
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