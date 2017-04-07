 Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева

Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", - сказал министр.
По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.
Рева также отметил, что на сегодня пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода и это завершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины - в 60 лет.
Напомним, согласно опубликованному тексту меморандума между МВФ и Украиной, пенсионная реформа, которую необходимо принять до конца мая 2017 года, должно вступить в силу с 1 января 2018 года. Реформа должна включать в себя новый перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста в сравнении с ныне существующими, предлагая гражданину выбор срока и условий выхода на пенсию, который зависит от общего трудового стажа. Кроме того, необходимо ввести дополнительные пенсионные выплаты для стимулирования более продолжительной занятости граждан и более позднего выхода на пенсию.
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Ведь есть и 500 000 грн зп
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це так розуміти ПОДАТОК для працюючих пенсіонерів???
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Зараз грося і Ко так в пенсійній реформі завернуть, що хрін про що здогадаєшся, назвуть по-іншому - трудовий стаж, чи відпрацьовані роки, але все одно пенсійний вік піднімуть, ще й будуть горлати яке добро зробили...
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Редкий пенсионер доживает до 63 лет, по этому МВФ согласился...
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