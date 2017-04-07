 Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов позиций сил АТО", - сказано в сообщении.
Так, больше всего противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Мариуполя. Из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск открывали огонь по защитникам Новотроицкого. 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял по позициям в районе Красногоровки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовал против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутово. Защитников Широкино и Водяного обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям сил АТО под Лебединским. Вблизи Павлополя активизировались вражеские снайперы.
На донецком направлении, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано под Авдеевкой, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял в вблизи Шахты Бутовка и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям сил АТО вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.
На луганском направлении боевики били из гранатометов по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.
"Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь", - отметили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, 5 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.
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В эпоху спутников шила в мешке, то есть стратегическую тайну, всё равно не утаишь - могли бы уже и сказать.
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