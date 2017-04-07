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 Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб

Российско-террористические войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, по-прежнему не соблюдают режим тишины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов позиций сил АТО", - сказано в сообщении.

Так, больше всего противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Мариуполя. Из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск открывали огонь по защитникам Новотроицкого. 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял по позициям в районе Красногоровки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовал против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутово. Защитников Широкино и Водяного обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям сил АТО под Лебединским. Вблизи Павлополя активизировались вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русский міръ" лупит по жилым кварталам Авдеевки из минометов. Один человек ранен, - Жебривский

На донецком направлении, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано под Авдеевкой, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял в вблизи Шахты Бутовка и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям сил АТО вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

На луганском направлении боевики били из гранатометов по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.

"Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь", - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 5 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.

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Та в нас є свої тамагавки,тільки я вам їм не дама,нізяяяяя....смерть расіянським окупантам !!!!
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И спецом для успокоения обывателей, что бы не злились на турчиноидов : "открывали ответный огонь".
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Из какого оружия, хотелось бы ещё знать.
В эпоху спутников шила в мешке, то есть стратегическую тайну, всё равно не утаишь - могли бы уже и сказать.
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Главна шобы Рошен в России продавался, а обстрелы то такое...
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То, что "орки" не будут соблюдать "договоренность о прекращении огня" было ясно с самого начала. Особенно для граждан, умеющих мыслить аналитически и делать правильные прогнозы. Только украинские "суперкоманданте" все равно дали команды нашим войскам на прекращение огня и "не поддаваться на провокации". Итог этих "миролюбивых инициатив" "рулевых страны", - несколько убитых, раненых и, главное, неотомщенных хлопцев. Но, слава Богу, видать нашлись люди, которые "подсказали" "особо выдающимся", что так "не хорошо"! Потому отмену дебильных приказов о запрещении открытия огня на поражение противника можно только приветствовать. Ну а если бы "рулевые" стали еще действовать как израильтяне в вопросе сохранения жизней своих солдат, реально подняли престиж военной службы, оплату ратного труда военнослужащих привели в порядок, не "опустили ниже плинтуса" ветеранов военной службы своими подачками, именуемыми "высокими военными пенсиями", убрали от управления силовыми структурами и ветеранскими организациями одиозных личностей то тогда "цены" бы этим "реформаторам" не было, заслужили бы они "уважуху" и "одобрямс" со стороны военнослужащих и военных пенсионеров и могли бы дальше "рулить". Но... Что-то я размечтался... Потому скоро "кто-то" потеряет все, что "нажито непосильным трудом". И поделом! Ну а офицерам "на нуле" пожелание: помните всегда, что ваших бойцов ждут дома ЖИВЫМИ!!! Потому всегда своевременно принимайте соответствующие решения на подавление ОТ и ОС противника, а не ждите команд "сверху" и не прикрывайте свою жопу путем ухода от ответственности! Если вы Офицеры, - ИМЕЙТЕ ЧЕСТЬ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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порошенко ему сто гектаров земли подарит в качестве наказания ?
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Зато теперь прямо с передовой можно без визы поехать в Европу! Класс! Предел идиотизма(
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торговые партнёры порошенко неадекватные ублюдки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб
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