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 За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

Пятеро украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 6 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 726 взрывов в зоне проведения АТО 5 апреля

Как сообщалось ранее, 5 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.



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Значит идут бои,затишья нет...
Скорейшего выздоровления раненым бойцам.
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дуже надіюся тяжкіх поранень нема.
одужуйте, хлопці, найскоріше.
ви дуже потрібні краіні..
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Важко хлопцям нашім...пораненим одужання,а іншім Воїнам вдалого полювання на кацапів !!! Смерть ворогам України !!!!
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Учора затримали Українок шо везли до польщі 6-ти ствольну 30мм сепарокосилку....як вони її до польщі ,терр. довезли....????таку гармату на танк треба ставити і по сепарам чи масковітам .....сбу тіх бкбен прогавили ,поляки зловили.....
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Щодня ходимо на роботу,коментуємо в інтернеті та фактично живемо спокійним життям.А зовсім недалеко відбувається отаке-пам"ятаймо Їх подвиг,це вони гинуть та отримують поранення заради нас.
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Нельзя умирать за Родину. За Родину и Землю нужно УБИВАТЬ!
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А ось і відео-докази членства в терористичному батальйоні "Восток" мусора Голубана, нагородженого Порошенком орденом "За заслуги".

6.04.2017 13:45

23241810

Скандальный предводитель боевиков "ДНР" Александр Ходаковский обнародовал видео с участием награжденного Петром Порошенко боевика Юрия Голубана в подготовительных мероприятиях террористического "Востока".
Запись Ходаковский опубликовал на своей странице в "ВК". Он напомнил, что первым сообщил об участии Голубана в террористическом батальоне.
"С меня начали требовать доказательств, а я посоветовал пропустить его через полиграф. По моей информации, это было сделано дважды. Хреновые у вас, господа, полиграфы: НАТЕ, ПОЛУЧИТЕ", - написал Ходаковский.
А вот новость где Порошенко официально наградил боевика ДНР Юрия Голубана:
За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7287
Ранее боевика Юрия Голубана было заведено в Верховную Раду Украины, с помощью помощника Авакова Геращенко. Там Голубан сразу же захватил трибуну ВРУ и начал призывать убивать и садить в тюрьму ветеранов АТО!
При этом депутаты от БПП и Народного Фронта с улыбкой на лице хлопали боевику и поддерживали его когда он заявлял, что ветеранов АТО нужно садить в тюрьму за блокаду ДНР.
За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7287
Журналист Виталию Глюдзо пишет: «Либо Порошенко и Аваков конченые мрази, либо они реально на стороне боевиков. Украинцы наконец должны понять, что власть в Киеве совсем не проукраинская как многим кажется…»

https://youtu.be/neAx6yxetY8
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А хто з порохоботів - з цього неповного списку (Гыг с Вами, TatotaKe, SergeySergeydfbf1da5, Bogdan_, Константин Коц, Tolik Polegayev, Андрій Соронович, Яна Черная, Руслан Ломейко, Дмитро Черних, Vovan007, Maxim Maximov 2f107a94, Володимир Білий f0d786e1 та інші) зміг би адекватно пояснити - за який "шоколадний батончик" вони були покалічені, ті 5 бійців?







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Да какие могут быть раненые?Ведь у нас перемирие.
Когда же наконец мы закончим эту войну,лучше сразу мобилизовать всю страну покончить из этими ,,сепаратистами,, и начать наконец-то чтото строить и созидать а не ныть и все разворованое списывать на войну,которую почемуто называют АТО к которому гражданские по законам Украины недолжны иметь н какого отношения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО
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