 За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 5 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Скорейшего выздоровления раненым бойцам.
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одужуйте, хлопці, найскоріше.
ви дуже потрібні краіні..
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6.04.2017 13:45
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Скандальный предводитель боевиков "ДНР" Александр Ходаковский обнародовал видео с участием награжденного Петром Порошенко боевика Юрия Голубана в подготовительных мероприятиях террористического "Востока".
Запись Ходаковский опубликовал на своей странице в "ВК". Он напомнил, что первым сообщил об участии Голубана в террористическом батальоне.
"С меня начали требовать доказательств, а я посоветовал пропустить его через полиграф. По моей информации, это было сделано дважды. Хреновые у вас, господа, полиграфы: НАТЕ, ПОЛУЧИТЕ", - написал Ходаковский.
А вот новость где Порошенко официально наградил боевика ДНР Юрия Голубана:
Ранее боевика Юрия Голубана было заведено в Верховную Раду Украины, с помощью помощника Авакова Геращенко. Там Голубан сразу же захватил трибуну ВРУ и начал призывать убивать и садить в тюрьму ветеранов АТО!
При этом депутаты от БПП и Народного Фронта с улыбкой на лице хлопали боевику и поддерживали его когда он заявлял, что ветеранов АТО нужно садить в тюрьму за блокаду ДНР.
Журналист Виталию Глюдзо пишет: «Либо Порошенко и Аваков конченые мрази, либо они реально на стороне боевиков. Украинцы наконец должны понять, что власть в Киеве совсем не проукраинская как многим кажется…»
https://youtu.be/neAx6yxetY8
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Когда же наконец мы закончим эту войну,лучше сразу мобилизовать всю страну покончить из этими ,,сепаратистами,, и начать наконец-то чтото строить и созидать а не ныть и все разворованое списывать на войну,которую почемуто называют АТО к которому гражданские по законам Украины недолжны иметь н какого отношения.
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