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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1252) Минюст (1126) Путин (23601) Россия (69819) безвизовый режим (1110) Петренко Павел (547)

 Петренко о решении Европарламента: Это поражение Путина, провал РФ и российской пропаганды

Решение Европарламента о введении безвизового режима для граждан Украины - это репутационное поражение президента РФ Владимира Путина и провал российской пропаганды.

Об этом сегодня заявил министр юстиции Павел Петренко на встрече со студентами КНУ им. Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Для российской пропаганды, для Путина лично это репутационных поражение, потому что Украина является частью цивилизованного мира, который может путешествовать по Европейскому Союзу и другим странам. Это провал России и российской пропаганды, которая навязывает обществу, что они "лучшие и самые сильные". Сегодня знаковый и исторический день, который является одним из элементов уничтожения российской пропаганды", - сказал он.

Петренко добавил, что граждане Украины, несмотря на российский миф о вероятной массовой миграции в страны ЕС после введения безвизового, не являются потенциальными мигрантами и беженцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Yes! 521 голос в Европейском парламенте - за безвизовый режим с Украиной!", - Порошенко

"С точки зрения миграционного законодательства (Евросоюза) за последние пять лет Украина имеет минимальный процент таких нарушений", - сказал министр.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. За внесение Украины в перечень третьих стран, к гражданам которых применена визовая либерализация, проголосовал 521 евродепутатат, 75 были против, 36 воздержались.
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Русского нацизма нет , там шовинизм , как могут Калантарян , Сурков быть русскими нацистами ?
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Уже можно идти паковать чемоданы?

А как там грузины, так толпами и ломанулись в Европу? Или спесь быстро спала?
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та нам главное чтоб от дуРАШКи-говняшки подальше!
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если в сторону Азии с стран Африки, тогда - да, движемся семимильными шагами
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я б не спішив так з оголошенням перемоги
адже відомо - не кажи гоп...
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Поражение частичное. До победы далеко.
Надо развить успехи на фронте и гнать их армию за Урал. Там их встретят японо-китайские союзники.
Хороший был фильм советский Встреча на Эльбе. Можно будет взять идею за основу и снять свой на студии Довженко. Я уже и название придумал - "Встреча на Лене".
Петренко о решении Европарламента о введении безвиза для украинцев: Это поражение Путина, провал РФ и российской пропаганды - Цензор.НЕТ 1273

Только не поручайте сценарий писать Зеленскому. Все изъюморит, изсатирит.
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Петренко о решении Европарламента о введении безвиза для украинцев: Это поражение Путина, провал РФ и российской пропаганды - Цензор.НЕТ 5681
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Неожидал что дадут, пукин обкакался, а тем временем друган пукина муДко ведёт спорт в анналы антирекордов: Сборная России опустилась ниже Узбекистана в рейтинге ФИФА и заняла 61ое место
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Разрывом ватных пердаков УДОВЛЕТВОРЕН на 100 % ! Следующая станция - ПДЧ с НАТО .
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Было бы разумно со стороны NATO включить Украину в состав стран-участниц безо всякого пдч. Украина и так учавствует во многих программах и событиях вместе с войсками договора, наши военные прошли обучения их военными инструкторами и получили при этом высокую оценку своих возможностей, бо не дурачки, но надо, чтобы наше желейное "руководство" должно было само обратиться в организацию, не просто обратиться - настаивать, приводить аргументы о необходимости принять нас сейчас, а не затягивать влоть до третьей мирововой, не приведи господи, объяснять, что это будет спасением не только для нас, но и всего мира, ведь гады нацелены на "мирово господство", как завещал им один полоумный карлик, а другой такой же взялся исполнять эти бредни. И надежды успеть становится всё меньше, и у нас, и у мира, пусть даже мир еще и не понял реальной опасности.
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Почему обязательно вступать в НАТО? Существуют просто двухсторонние договора о военном сотрудничестве с США без всяких военных блоков и предварительных условий. Например, такие договора есть у Южной Кореи, Японии с США. Ну и кто рискнет нападать на Японию, если тут же вмешается США?
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В нашей ситуации во вступлении именно в NATO есть, кроме военного сотрудничества, еще и большой общественно-политический смысл - солидарность междунардного сообщества против разнузданного сумасшедшего придурка, замахнувшегося на мирную жизнь всей планеты, ни много - ни мало. Именно содружество всех входящих в NATO стран, хорошо подготовленных и способных урезонить любого, посягнувшегося на саму возможность мирной упорядоченной жизни на Земле, может справиться с сорвавшемся с цепи средневековым дикарем. Наверное, и самостоятельно Штаты способны остановить "запросы" недоразвитого, но злобного врага, не щадящего ни своих, ни чужих, но тогда какая роль на планете остальных? На нас, то есть, (еще) не нападают - и мы в сторонке постоим? Это иллюзия безопасности. Кровожадность будет толкать к разрушению всё больших территорий, губить людей, проживающих там, разрушить всё, что возможно - уже их образ "жизни", если можно ее так назвать. Сколько же позволять такое? Время "обеспокоенности", "большей обеспокоенности", "еще большей обеспокоености" исчерпано. Дальше - тишина. Мертвая.
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ещо б курс евро по 10 как в старые добрые времена !
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ты похоже не "с камнем", а с "шоколадным батоном рошен" пришел.
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из изпользованной Партией туалетной бумаги
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"Это поражение Путина, провал РФ и российской пропаганды" - это пшик. Посадка коррупционеров, инвестиции, создание новых рабочих мест, новая техника и вооружение для армии - вот это будет провал для РФ, Петренко, бывший ученик главы НАЗК Натальи Корчак
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этой училке и самой было бы не вредно подучиться паралельно с обучением других, ученики получились нормальные, а вот училка - пшик протухший
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Шановні, пора відмежовуватись від совкових стереотипів мислення і меншовартості, а йти вперед. Навіщо триматися за "поразка росії", "доженемо і переженемо", " в порівнянні з 1913роком", і т.д. Потрібно жити своїм "абсолютним" життям, а не відносно московії чи ще якоїсь -овії.. Трохи ніяково за такі статті і порівняння...
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Не не не, вы абсолютно неправы. Каждое поражение врага, это приближение нашей победы. Мы с писюнами в отличии от раши не меряемся, это их доктрина, что они с какого-то бодуна лучше, и такой страны как Украина не существует. Пока этот стереотип не будет выбит у них из головы, покоя нам не видать, так же как и нормальных условий для развития.
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Петренко,НАДО ученику превзойти учителей и осуществить посадку на Луну наших главных оффшорных коррупционеров!
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Если в новостях будет много информации о суицидах,это значит идет речь и тех кому всепропало.))).
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Это еще не окончательное решение. Путин, к сожалению, еще поборется.
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и пускай, он себя только выдаст дополительно, так что - вперед, Гааге навстречу
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Они ни хрена делать не умеют и бухают сильно. Кому такие работники нужны?
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у вас территорий пока что многовато, от туда и это число.
ну ниче, китайцы это уже исправляют
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та уже осваивают вашу сибирюшку по полной программе, и ваши люди на них батрачат мама не горюй.
ты о планах узкоглазых на "ваш" Байкал не слыхал? сочувствую и радуюсь.
послушай своих же вот тут, интересные вещи ваши люди рассказывают про Сибирь и китайцев. а лучше все от начала прослушай, тебе полезно будет.
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Это уже поражение россии.)))
Петренко правильно сказал, это удар по хуйлу. Следующий шаг это ассоциация с ЕС.
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"временного применения" сам придумал или по сраша тв выплеснули? ))))
прибьем всех россиян в Украине и все наладится, не волновайся рюський ))))
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невежДой, чучело, знатоґ тут еще нашелся
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в Украине почти 40% населения - гастарбайтеры из на Раши, завезли еще в советские времена... Их ссаными вениками на историческую родину не выгонишь.
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40% населения в Украине состоит из российских гастарбайтеров, читать научись.
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Я говорю, как есть! Ни один русский не вернулся из Украины на историческую родину. Что еще не понятно?
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Росияне не будут работать ни при каких условиях. Станут бомжами, но работать не будут. Вы не то что чужие унитазы не чистите, вы за собой убрать не умеете. Засрут все и вся, так и живут в этом гомне. Рукожопые вы все там, а нефть не вечная, как жить дальше Украинцы едут работать на Россию, пока там еще есть нефтедоллары. и ничего удивительного в этом нет. Вот ваши все вАжди, по факту живут на западе, и детей там устроили и жить на старости там собираются, а вот на работу ездют на Рассеюшку, а заработанные денежки держут на западе. Коренные россияне работать не приученны, да и в падло. Станут бомжами, но работать не будут.
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Претензия не по адресу, у меня, между прочим, голландский флаг, а сама я украинка.. мне_то как раз не нужно рассказывать кто такие россияне ))
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выше я написала, что в Украине как раз живет куча гастарбайтеров из Раши, которые еще в

советские времена в Украину приехали работать.
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Одно ясно-путена выставили лохом.И эта крыса ещё будет огрызаться. Если его в Гааге ппиговорят обезглавить лобзиком -я готов"И уверен -кроме притрушеных кацапов нигде не желают жизни путену.Это зло,которое подлежит ликвидации!Эта отрицательная энергия которая провоцирует что-бы его грохнули.У нас тоже намечается прояавление отрицательных эмоций .А там"хай чабан уси гукнулы за атамана будэ.Где же лопнет эта циничное запудривание мозгов украинцев?
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Всё прекрасно. Теперь предлагаю ввести абонплату за пользование паспортом. Небольшую, всего 2 евро в месяц. Со всех граждан Украины. Все ведь имеют право.У кого дипломатический паспорт - скидка - 90% . Приватизировать Пограничные пропускные пункты (бесплатно). Деньги от абонплаты направить на "развитие" пограничных пропускных пунктов.
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Без виз конечно хорошо, но вот,что там делать с нынешней зар.платой?
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Страна не безвизом сильна, а независимостью своей политики.
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Хорошая новость.А то я уже забыл вкус кофе из автомата за 2 евро.
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З автомата? Моя дружина буквально сьогодні пригадала "Цукрарню "У Мишака" на вулиці Народній. І ще одну на Гаштальській. забув назву.
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Пердаки взрываются шо бомба в питерском метро
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Поздравляю украинцев с безвизом! Наконец дождались обещанного.
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Коротше повна пєрємога, "скоро" путєн приповзе в Гаагу з явкою з повинною
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мені сказав іспанець в іспанії-якщо ти в іспанії, думай, говори і роби по іспанськи. Вловлюєте? Не по агліцки і нє на вєліком. Нам би таких патріотів побільше.
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Я так понял людей дурят по полной безвиз для Украины это самое отвратительное чего только добилось Украинское правительство для людей за границей они не имеют права устроится на раьоту и учится а деньги нищие народ и у себя могут тратить что бы выжить ведь много миллионные пенсионеры получают 940 гривень я так думаю что Евро союз открыл зелёную улицу для олигархов что бы те побыстрее прятались от правосудия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко о решении Европарламента: Это поражение Путина, провал РФ и российской пропаганды
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