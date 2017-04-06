 Петренко о решении Европарламента: Это поражение Путина, провал РФ и российской пропаганды

Об этом сегодня заявил министр юстиции Павел Петренко на встрече со студентами КНУ им. Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Для российской пропаганды, для Путина лично это репутационных поражение, потому что Украина является частью цивилизованного мира, который может путешествовать по Европейскому Союзу и другим странам. Это провал России и российской пропаганды, которая навязывает обществу, что они "лучшие и самые сильные". Сегодня знаковый и исторический день, который является одним из элементов уничтожения российской пропаганды", - сказал он.
Петренко добавил, что граждане Украины, несмотря на российский миф о вероятной массовой миграции в страны ЕС после введения безвизового, не являются потенциальными мигрантами и беженцами.
"С точки зрения миграционного законодательства (Евросоюза) за последние пять лет Украина имеет минимальный процент таких нарушений", - сказал министр.
Напомним, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. За внесение Украины в перечень третьих стран, к гражданам которых применена визовая либерализация, проголосовал 521 евродепутатат, 75 были против, 36 воздержались.
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А как там грузины, так толпами и ломанулись в Европу? Или спесь быстро спала?
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адже відомо - не кажи гоп...
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Надо развить успехи на фронте и гнать их армию за Урал. Там их встретят японо-китайские союзники.
Хороший был фильм советский Встреча на Эльбе. Можно будет взять идею за основу и снять свой на студии Довженко. Я уже и название придумал - "Встреча на Лене".
Только не поручайте сценарий писать Зеленскому. Все изъюморит, изсатирит.
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ну ниче, китайцы это уже исправляют
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ты о планах узкоглазых на "ваш" Байкал не слыхал? сочувствую и радуюсь.
послушай своих же вот тут, интересные вещи ваши люди рассказывают про Сибирь и китайцев. а лучше все от начала прослушай, тебе полезно будет.
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Петренко правильно сказал, это удар по хуйлу. Следующий шаг это ассоциация с ЕС.
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прибьем всех россиян в Украине и все наладится, не волновайся рюський ))))
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советские времена в Украину приехали работать.
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