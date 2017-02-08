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 Политика Украины
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 Ночью в районе Авдеевки боевики били из танков, сейчас за городом слышны взрывы тяжелой артиллерии, - капеллан ВСУ

Дети в Авдеевке пошли в школу.

Ночью в районе Авдеевки боевики били из танков, сейчас за городом слышны взрывы тяжелой артиллерии. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил капеллан ВСУ Геннадий Лысенко.

"В эти минуты обстрелов нет. За городом слышны взрывы тяжелой артиллерии. По городу сейчас ничего не пролетает. Ночью были 16 пролетов по старой Авдеевке, были танковые выстрелы. Сейчас на улице спокойно, дети пошли в школу. Пункты обогрева до сих пор работают. Жителям хватает помощи", - отметил он.

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В свою очередь в эфире телеканала глава пресс-службы ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал заметила, что спасатели продолжают проводить ремонтно-восстановительные работы по городу.

"Работы были проведены по 88 адресам. Закрывали окна пленкой и перекрывали крыши. Всего перекрыли 312 окон общей площадью 464 кв. м и перекрыты крыши общей площадью 222 кв. м. Для этого было привлечено 10 бригад ГосЧС. Сейчас 4 пункта обогрева работают в штатном режиме", - сказала она.
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То пуканы главарей лугандона от страха за свою шкуру после ликвидации киви.
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Так гиви выдали новый -деревянный кабинет!???
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скорее в котле варят))ух уж погуляют с полутелефоном
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Про войну уже никто и писать не хочет....Уже привыкли и воспринимают все как должное. Вот так рабов и приучают к терпению.
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"Дети Авдеевки пошли в школу"...
Я не знаю, кем надо быть, чтобы своего ребенка подвергать опасности, и не отправить к бабушкам/дедушкам, не перевести в другую школу на "Большую землю".
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Да всем уже похер.Каждый день гибнут.Уже все надоело.Апатия.От того,что все бесполезно с этим презиком.
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Да. Перевернутая "Лестница/Пирамида Маслоу", перевернутый мир.
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На днях была инфа о поступлении на передовую новых управляемых ракет СТУГНА, а результатов "испытаний" пока почему то нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНочью в районе Авдеевки боевики били из танков, сейчас за городом слышны взрывы тяжелой артиллерии, - капеллан ВСУ
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