 Ночью в районе Авдеевки боевики били из танков, сейчас за городом слышны взрывы тяжелой артиллерии, - капеллан ВСУ

Ночью в районе Авдеевки боевики били из танков, сейчас за городом слышны взрывы тяжелой артиллерии. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил капеллан ВСУ Геннадий Лысенко.
"В эти минуты обстрелов нет. За городом слышны взрывы тяжелой артиллерии. По городу сейчас ничего не пролетает. Ночью были 16 пролетов по старой Авдеевке, были танковые выстрелы. Сейчас на улице спокойно, дети пошли в школу. Пункты обогрева до сих пор работают. Жителям хватает помощи", - отметил он.
В свою очередь в эфире телеканала глава пресс-службы ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал заметила, что спасатели продолжают проводить ремонтно-восстановительные работы по городу.
"Работы были проведены по 88 адресам. Закрывали окна пленкой и перекрывали крыши. Всего перекрыли 312 окон общей площадью 464 кв. м и перекрыты крыши общей площадью 222 кв. м. Для этого было привлечено 10 бригад ГосЧС. Сейчас 4 пункта обогрева работают в штатном режиме", - сказала она.
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Я не знаю, кем надо быть, чтобы своего ребенка подвергать опасности, и не отправить к бабушкам/дедушкам, не перевести в другую школу на "Большую землю".
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