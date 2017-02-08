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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит ратификацию соглашений с Евроюстом, Индонезией и Люксембургом

Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №0122 о ратификации соглашения о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст).

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также Рада планирует рассмотреть законопроект №0126 о ратификации соглашения с Индонезией о сотрудничестве в оборонной сфере и №0125 о ратификации конвенции с Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и на капитал.

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Кроме того, парламент намерен рассмотреть проекты постановлений о проведении ряда парламентских слушаний и рекомендаций уже проведенных слушаний.

Последним в повестке дня стоит блок вопросов внутренне перемещенных лиц, в частности законопроект №3459 об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

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Хм а Авдеевка как же???
Ваще зраде не интересна?
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